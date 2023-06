Voici pourquoi les gens sont si méchants à propos de la chute du Titan

Ils l’avaient fait venir. Ils le méritaient. Qui est assez stupide pour payer 250 000 $ pour un tour dans une boîte de conserve commandée par une manette de jeu vidéo ? Pourquoi devrions-nous payer la facture du sauvetage ?

Ces sentiments ont inondé les médias sociaux alors que d’innombrables personnes ont parlé – et ont même dit bien pire – du submersible Titan manquant avant même que son sort et celui des cinq personnes piégées à l’intérieur ne soient connus. Et ils ne se sont pas arrêtés même après que l’on ait appris que le navire avait implosé et que les familles des victimes avaient commencé à pleurer.

Lorsqu’un reportage a toutes les caractéristiques d’un thriller hollywoodien – des personnages milliardaires, une aventure mystérieuse qui a mal tourné, une recherche massive alors que le temps passe à zéro oxygène – il est difficile de détourner le regard. Certains disent que le raz-de-marée de sentiments cyniques et de mauvaises blagues dans les médias sociaux qui a accompagné la couverture, et qui persiste encore, est schadenfreude, ou le plaisir que les gens obtiennent en célébrant le malheur des autres. D’autres experts disent que cela est motivé par l’inégalité des richesses ou que la réponse reflète finalement un manque de discours civil.

« Une fois que vous voyez apparaître quelques-uns de ces mèmes, se moquant de la situation et qu’ils attirent l’attention, il devient alors plus facile d’exprimer les mêmes sentiments », a déclaré Jessica Gall Myrick, professeur de communication à la Pennsylvania State University et experte en médias. et les émotions.

« Je n’ai rien à dire à part manger les riches » https://t.co/TU8tOjC3qn pic.twitter.com/S97WRWc8EV —@leahdionne__

Elle a documenté le même type de réponse lorsque l’ancien président américain Donald Trump a révélé qu’il avait le COVID en 2020. Recherches dans un dictionnaire en ligne pour schadenfreude a bondi de plus de 30 000%, a déclaré Myrick.

« Nous l’avons déjà vu, mais c’était vraiment plus intense », a-t-elle déclaré.

La richesse des victimes motive la réponse

Au cœur de l’histoire se trouvent ses personnages riches : un dirigeant d’une entreprise chimique et son fils ; un homme d’affaires qui a détenu plusieurs records du monde; un ancien officier de marine français ; et le PDG de la société submersible. Les invités ont payé 250 000 $ US chacun pour l’expérience.

Quatre des cinq personnes qui se trouvaient à bord du submersible Titan sont Pierre-Henri Nargeolet, en haut à gauche ; Shahzada Dawood, en haut à droite, dont le fils Suleman était également à bord ; Hamish Harding, en bas à gauche ; et Stockton Rush (en bas à droite). (Getty, Reuters)

Ils étaient essentiellement « des gens très, très riches » repoussant les limites de ce qui est possible, et peut-être de ce qu’il est éthique de faire, a déclaré Yotam Ophir, responsable du laboratoire Media Effects, Misinformation and Extremism (MEME) à l’Université de Buffalo. Il est facile pour les gens d’imaginer que tout cet argent aurait pu être utilisé à des fins plus nobles, a-t-il déclaré.

Mais il a mis en garde contre le fait de considérer la réponse des médias sociaux au Titan comme un véritable reflet des sentiments des gens.

« Nous jouons tous en ligne, n’est-ce pas? Les choses que nous publions sur Facebook, sur Twitter ou Instagram, même entre ces plateformes, nous avons souvent des personnalités différentes que nous projetons », a-t-il déclaré.

« Juste le fait que quelqu’un ait cliqué sur partager ou retweeté une blague sur l’incident, je n’en déduirais pas qu’il est vraiment vraiment heureux de la tragédie de quelqu’un d’autre.

« Je pense qu’ils trouvent qu’il y a le genre d’opportunité de peut-être réaliser leur identité sociale, et une partie de leur identité sociale résiste souvent, encore une fois, aux profondes inégalités de richesse. »

REGARDER | Qui devrait payer le coût de la recherche du Titan ? Qui devrait payer le coût croissant de la recherche du submersible Titan ? Le prix à payer pour trouver le submersible OceanGate Titan condamné ne cesse d’augmenter alors que les efforts se tournent désormais vers la récupération de l’épave. Des navires, des avions et d’autres ressources ont afflué de plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avant que les sauveteurs n’annoncent que les cinq personnes à bord étaient décédées dans une défaillance catastrophique de la coque en route vers le site du Titanic.

La fascination des gens pour les riches est alimentée à la fois par la curiosité et l’envie. Et lorsque les riches se retrouvent en difficulté, cela nous fait nous sentir mieux, a écrit Pamela Rutledge, directrice du Media Psychology Research Center, basé en Californie, dans un article sur les médias sociaux et le submersible pour La psychologie aujourd’hui.

« Au moins aux États-Unis, nous aimons les héros et nous aimons les gens riches, et nous aimerions tout savoir à ce sujet, mais nous aimons vraiment les abattre parce que cela nous fait nous sentir mieux, parce qu’alors nous découvrons qu’ils sont vraiment pas spécial », a-t-elle déclaré dans une interview.

« Et c’est donc une façon d’égaliser ou de normaliser. »

Au milieu de tous les commentaires en ligne, certains avantages peuvent provenir de personnes se concentrant sur la taille des comptes bancaires des passagers, a déclaré Myrick. De nombreuses personnes qui ont posté sur les réseaux sociaux ont souligné la disparité flagrante entre les passagers du Titan, qui ont opté pour l’aventure, et les centaines de migrants qui se sont noyés au large des côtes grecques quelques jours auparavant, dont beaucoup n’avaient d’autre choix que de monter à bord. bateau.

Cette image non datée fournie par les garde-côtes grecs le 14 juin montre des dizaines de personnes sur un bateau de pêche battu qui a ensuite chaviré et coulé au large du sud de la Grèce. (Garde côtière hellénique/The Associated Press)

En voyant les gens se moquer de la situation qui se déroule au large de Terre-Neuve, les gens ont peut-être appris quelque chose sur la tragédie en Méditerranée, dont ils n’auraient peut-être pas entendu parler autrement, a déclaré Myrick.

« Parfois, vous devez prendre le bon avec le mauvais dans les médias sociaux », a-t-elle déclaré.

Manque de responsabilité, civilité dans les médias sociaux

Rutledge, titulaire d’un doctorat en psychologie avec une spécialisation en technologie des médias. a souligné que n’importe qui peut faire valoir un point dans les médias sociaux sans responsabilité. Certaines plateformes récompensent les théories et les points de vue les plus farfelus avec une plus grande exposition.

« Internet est incité à être scandaleux ou drôle », a déclaré Rutledge. « Si vous obtenez suffisamment de likes, cela se monétise, et il devient donc entièrement déconnecté de l’événement et entièrement à propos d’autre chose. »

C’est une tendance qu’elle voit se refléter dans d’autres aspects de la culture contemporaine, même hors ligne. Rutledge a souligné qu’un manque de civilité affecte également les bureaux des dirigeants politiques.

Le député conservateur et ancien chef conservateur Erin O’Toole a reçu une ovation debout alors qu’il prononçait son dernier discours à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement le 12 juin. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

En effet, il y a quelques semaines à peine, la députée sortante et ancienne chef conservatrice Erin O’Toole a déploré l’effet des médias sociaux sur la Chambre des communes, mettant en garde contre les dangers de la « politique de la performance » pour générer des clips.

« Nous devenons des élus qui jugent notre valeur personnelle par le nombre de likes que nous obtenons sur les réseaux sociaux, mais pas par le nombre de vies que nous changeons dans le monde réel », avait-il déclaré à l’époque. « Nous devenons des suiveurs de nos suiveurs alors que nous devrions être des leaders. »

Mais Rutledge prédit que les commentaires en ligne ne s’arrêteront pas de si tôt. C’est beaucoup trop facile de céder à l’impulsion.

« Vous avez besoin de bons exemples au sommet », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, au sommet, on ne gagne pas en étant un bon exemple. »