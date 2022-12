Voici pourquoi les gens ressentent de l’anxiété pendant la gueule de bois

Vous avez entendu parler de la gueule de bois. Vous avez entendu parler d’anxiété. Mais qu’en est-il de l’anxiété liée à la gueule de bois ou de la “hangxiety” ? Ce terme décrit les sentiments de culpabilité, d’inquiétude et de honte que les gens ressentent parfois après une nuit de beuverie. Certaines estimations suggèrent que jusqu’à 12 % des personnes souffrent de “hangxiety”. certains aspects de la gueule de bois, tels que la déshydratation et le manque de sommeil, peuvent activer ou intensifier les sentiments d’inquiétude.De la déshydratation à l’hyperactivité cérébrale, il peut y avoir plusieurs causes derrière la gueule de bois.

S’adressant à Live Science, le Dr David Nutt, chef de l’unité de neuropsychopharmacologie de l’Imperial College de Londres, a déclaré que l’alcool élève d’abord le neurotransmetteur calmant naturel du cerveau, le GABA. Avec une augmentation de la consommation, l’alcool « bloque un autre neurotransmetteur appelé glutamate. Le glutamate a des effets opposés au GABA ; il excite le cerveau et fixe des souvenirs.”

Le Dr Nutt a déclaré que le cerveau essaie de compenser ces effets en diminuant le neurotransmetteur calmant et en augmentant la production de glutamate. Lorsque l’alcool quitte le corps, le cerveau reste hyperactif. Cela conduit à un sentiment d’anxiété.

Dans un article écrit pour The Conversation, Craig Gunn, maître de conférences en sciences psychologiques à l’Université de Bristol, a écrit qu’une gueule de bois provoque des changements dans notre système immunitaire. Il augmente les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) et élève la tension artérielle et la fréquence cardiaque. De plus, les niveaux de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la régulation de l’anxiété, sont abaissés pendant la gueule de bois.

Le corps est également dans un état de stress accru lors d’une gueule de bois. La fatigue, le stress et la gestion d’autres symptômes désagréables de la gueule de bois peuvent également rendre difficile la gestion des tâches quotidiennes. Par exemple, quelqu’un qui a la gueule de bois peut être trop occupé à gérer les nausées et les maux de tête pour gérer efficacement les pensées anxiogènes.

La privation de sommeil et la déshydratation causées par l’alcool peuvent également déclencher de l’anxiété et d’autres sautes d’humeur. Le degré de “hangxiety” dont on peut souffrir dépend de la tolérance à l’alcool, des conditions d’anxiété sous-jacentes et d’autres facteurs de ce type.

