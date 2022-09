Karan Singh dit que ses parents ont décidé d’envoyer leur fils au Canada parce qu’ils pensaient qu’il se battrait à la maison.

Le jeune homme de 20 ans, qui étudie la criminologie à l’Université polytechnique Kwantlen (KPU) à Surrey, en Colombie-Britannique, est originaire du petit village de Bakipur dans l’État d’Haryana, dans le nord de l’Inde.

Il a dit que ses parents pensaient qu’il serait plus en sécurité à l’autre bout du monde à cause de la environnement politique agité en Inde.

“Il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les jeunes [if] nous comparons au Canada », a déclaré Singh. « La situation politique dans l’Haryana en ce moment n’est pas très bonne.

Singh fait partie des centaines de milliers d’étudiants indiens qui choisissent de vivre en Colombie-Britannique et au Canada, ce qui a entraîné une forte augmentation des nouvelles demandes de visa étudiant depuis 2015.

Alors que Singh cite la sécurité personnelle comme la principale raison de venir ici en décembre 2021, les experts disent qu’il y a des circonstances spécifiques qui ont récemment déclenché un afflux important d’étudiants indiens.

Karan Singh, 20 ans, est originaire de l’État d’Haryana en Inde. Il fait partie de centaines de milliers d’étudiants internationaux indiens au Canada, ce qui s’inscrit dans une tendance qui se poursuit depuis 2015. (Sarbmeet Singh/CBC)

L’Inde et l’Asie du Sud ont historiquement été de grands contributeurs à l’immigration canadienne — plus de cinq pour cent des Britanno-Colombiens parlent punjabi nativement.

Cependant, le principal moteur de l’immigration a récemment été l’éducation postsecondaire et la promesse de le rêve canadien .

En 2015, les demandes de permis d’étudiant de l’Inde étaient presque à égalité avec celles de la Chine.

Sept ans plus tard, les demandes de l’Inde représentaient près de la moitié de toutes les demandes de permis d’étudiant entre janvier et juin, tandis que celles de la Chine – le deuxième plus grand contributeur d’étudiants internationaux – sont restées relativement stables.

Il y avait près de 509 000 étudiants universitaires en Colombie-Britannique au cours de l’année universitaire 2020/21, selon un porte-parole du ministère. Parmi ces étudiants, 151 185 étaient des étudiants internationaux.

UN rapport 2017 a estimé qu’un quart de tous les étudiants internationaux au Canada se trouvaient en Colombie-Britannique

Chômage des jeunes et montée de la classe moyenne

Henry Yu, professeur d’histoire à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un courriel que la forte augmentation des candidatures en provenance d’Inde peut être attribuée à une classe moyenne croissante dans le pays qui peut se permettre d’envoyer ses enfants à l’étranger.

La recherche montre que la classe moyenne indienne a considérablement augmenté depuis la mise en œuvre des réformes économiques dans les années 1990, avec une augmentation conséquente du pouvoir d’achat.

Shinder Purewal, politologue à la KPU, affirme également que les divers domaines d’études offerts au Canada sont attrayants pour les jeunes en Inde, surtout compte tenu de la taux de chômage élevé des jeunes .

“Gardez à l’esprit que l’Inde a la plus grande population de moins de 25 ans ou moins au monde”, a-t-il déclaré. “Les opportunités d’emploi pour un si grand nombre de personnes sont plutôt limitées en Inde.”

Purewal dit également que les secteurs privé et technologique de l’Inde – qui ont connu une croissance rapide – n’offrent pas la sécurité d’emploi ou les avantages que les employeurs canadiens offrent.

Pour Sana Banu, qui est venue au Canada en 2018 pour étudier la publicité au Collège Conestoga à Kitchener, en Ontario, le promesse de résidence permanente et la capacité de contribuer à la main-d’œuvre diversifiée du Canada était un grand attrait.

« Le Canada a besoin d’immigrants qualifiés et de travailleurs qualifiés pour faire avancer son économie », a-t-elle déclaré. “J’ai trouvé que le Canada a une culture très tolérante.”

Sana Banu, d’Hyderabad, en Inde, a demandé la résidence permanente au Canada. (Soumis par Sana Banu)

Disparité dans la structure des frais

L’éducation internationale est considérée comme un marqueur de compétence selon les chercheurs, conduisant à une économie parallèle en Inde qui cherche à envoyer des étudiants à l’étranger.

Tashia Kootenayoo, la secrétaire-trésorière de la Fédération des étudiants de la Colombie-Britannique dit que bon nombre de ces étudiants viennent ici dans des circonstances instables.

“Dans nos données et nos enquêtes… près de la moitié – 47% – des étudiants internationaux n’ont pas de solides ressources financières”, a-t-elle déclaré. “La plupart des étudiants rapportent qu’ils sont surpris par le coût de la vie ici en Colombie-Britannique.”

Kootenayoo dit que la fédération a constaté que les étudiants internationaux représentaient environ 20 % de la population étudiante globale d’un établissement, mais ils payé près de la moitié les revenus totaux des frais de scolarité.

“Leurs honoraires sont utilisés pour combler les lacunes dans [university] budgets de fonctionnement », a-t-elle déclaré. « C’est un problème auquel le gouvernement provincial doit s’attaquer.

Selon Kootenayoo, les étudiants interrogés – dont beaucoup viennent de l’Inde – ont signalé une augmentation de l’utilisation des banques alimentaires au cours des dernières années.

“La province permet aux institutions d’exploiter ces étudiants. C’est un système très injuste et injuste”, a-t-elle déclaré.