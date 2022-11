Voici pourquoi les couples mariés pourraient vouloir signer un accord postnuptial

Alors que les couples peuvent signer un accord prénuptial avant de se marier et un “post-nup” après, c’est plus que le moment qui différencie ces arrangements, disent les experts.

Les changements dans la dynamique conjugale peuvent déclencher un changement dans les termes d’un prénuptial. Par exemple, les couples peuvent ne pas avoir prévu qu’un conjoint commence à gagner beaucoup plus que l’autre ou que, à mesure que le mariage perdure au fil du temps, une plus grande confiance grandit entre les partenaires, a déclaré Singer.

“Parce que divorcer plus tôt [rather] que plus tard pourrait être plus avantageux pour l’un des époux, leur accord peut stipuler que le mariage prend fin à la date du post-nup pour les besoins du calcul de la pension alimentaire et du partage des biens, si les efforts pour réparer un mariage échouent », a déclaré Singer. .

Il y a des moments où un postnuptial est nécessaire pour remplacer certaines lois de l’État pour permettre à un conjoint de quitter l’autre moins que ce qui est requis par leur état.

“Beaucoup de gens ignorent qu’une fois mariés, la loi de l’État donne à leur conjoint un pourcentage minimum de la succession, même si le conjoint décédé a essayé de le laisser à quelqu’un d’autre”, a déclaré Singer. Un exemple de ce cas serait une personne dans un second mariage qui a l’intention de laisser tous ses biens aux enfants d’un mariage précédent.

Comment divers professionnels aident avec les post-nups Avocat matrimonial : connaît les lois de l’État et rédige l’accord

connaît les lois de l’État et rédige l’accord Mandataire immobilier : s’assure que le plan est conforme aux documents successoraux du couple, notamment en ce qui concerne les fiducies

s’assure que le plan est conforme aux documents successoraux du couple, notamment en ce qui concerne les fiducies Conseiller financier: aide le couple avec un budget et des prévisions financières, aborde les plus-values ​​inhérentes, détermine quels actifs doivent être mis de côté et comment diviser les comptes, etc.

aide le couple avec un budget et des prévisions financières, aborde les plus-values ​​inhérentes, détermine quels actifs doivent être mis de côté et comment diviser les comptes, etc. Professionnel de l’assurance : aide le couple à choisir une assurance pour répondre aux besoins du plan — Martin Shenkman, avocat de succession chez Shenkman Law à New York

Il peut également y avoir des forces externes, telles qu’un futur changement de richesse, qui déclenchent un post-nup, a déclaré CFP Crystal Cox, vice-président senior de Wealthspire à Madison, Wisconsin.

En cas d’héritage potentiel, par exemple, un héritier – ou les proches qui quittent les actifs – peuvent insister pour un post-nuptial afin que la richesse reste de leur côté de la famille et ne soit pas incluse dans d’éventuelles négociations de divorce. Un conseiller financier peut aider en créant des comptes pour l’héritier uniquement, a déclaré Cox.

“C’est beaucoup plus facile de le faire tant que vous avez encore foi dans le mariage”, a-t-elle déclaré.