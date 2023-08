Voici pourquoi les actions de Palo Alto Networks ont encore plus de marge de manœuvre

Le leader de la cybersécurité, Palo Alto Networks (PANW), a connu une série de séances de négociation volatiles au cours du mois dernier, plongeant en raison des faibles prévisions d’un de ses pairs avant de monter en flèche en début de semaine après la publication de résultats trimestriels à succès. Mais même si le cours de l’action de Palo Alto peut fluctuer, les fondamentaux commerciaux sous-jacents de la société et ses perspectives de croissance future restent intacts. Nous encourageons donc les investisseurs à long terme à ignorer tout bruit à court terme. Nous sommes optimistes que les actions continueront de progresser au cours des six à neuf prochains mois, c’est pourquoi nous avons relevé lundi notre objectif de cours sur l’action de Palo Alto à 280 $ par action, contre 245 $. Les actions de Palo Alto ont augmenté de plus de 1,4 % vendredi après-midi, à environ 230,70 $ pièce. « La cybersécurité reste la priorité absolue dans tous les conseils d’administration », a déclaré Jim Cramer sur CNBC lors de la réunion mensuelle du club en août. Pourtant, l’action de Palo Alto a chuté de 10 % après que son rival en matière de cybersécurité, Fortinet (FTNT), ait publié de faibles prévisions le 3 août, tout en avertissant que les transactions avec les clients étaient retardées. À la suite de la liquidation, nous avons augmenté la note de Palo Alto de 2 à 1, ce qui signifie que nous aurions été acheteurs à ces niveaux. La décision inhabituelle de Palo Alto de publier ses résultats – et de tenir sa conférence téléphonique après la clôture des résultats – après la cloche de clôture vendredi dernier a rendu certains à Wall Street nerveux, c’est le moins qu’on puisse dire. Le titre était en baisse de 18 % au total depuis le début du mois avant la publication. Mais l’angoisse du marché s’est avérée largement injustifiée, Palo Alto ayant publié de solides résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 et faisant grimper les actions de plus de 15 % lundi. Le titre a depuis reculé d’environ 5,5 % au cours de la semaine dernière. Certes, les résultats présentaient quelques points faibles. Les ventes ont légèrement manqué et les chiffres d’abonnement et d’assistance ont été légèrement inférieurs aux estimations. Mais les fortes marges bénéficiaires de la société, ses flux de trésorerie disponibles meilleurs que prévu et ses prévisions prospectives favorables ont compensé ces éléments négatifs. « C’était fantastique », a déclaré Jim à propos des résultats de lundi. Palo Alto « gagne des affaires auprès de tout le monde, et ce fut l’une des conférences téléphoniques les plus impressionnantes, bien que longues, auxquelles j’ai jamais participé ». Wall Street a réagi favorablement, avec une série de grandes banques comme Evercore ISI, Bank of America, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et UBS qui ont toutes relevé leurs objectifs de cours sur les actions de Palo Alto cette semaine. « Les principales raisons de l’augmentation de l’objectif de prix ne concernent pas seulement nous, mais je pense que c’est également le cas du côté des vendeurs. [is that] « Il y a juste plus de conviction dans les chiffres », a déclaré vendredi à CNBC l’analyste d’UBS Roger Boyd. « Je pense que, d’une manière générale, le guide de l’année prochaine [and] « Les perspectives à moyen terme étaient tout simplement bien meilleures que ce que craignaient certains investisseurs », a-t-il ajouté. UBS a relevé son objectif de cours sur l’action de Palo Alto à 260 dollars par action, contre 220 dollars, tout en maintenant une note neutre. cette semaine, les analystes de RBC ont déclaré : « dans l’ensemble, le [earnings] L’appel a renforcé notre opinion selon laquelle Palo Alto reste dans une excellente position pour consolider les dépenses de sécurité de l’entreprise et, en retour, reste un excellent moyen d’investir dans la sécurité au niveau de la plate-forme avec des marges croissantes. » En résumé, Palo Alto Networks est un acteur de plus en plus clé dans l’espace de la cybersécurité, car elle continue de conquérir des parts de marché. La société a un flux de revenus moins cyclique et plus diversifié que ses pairs. La clientèle de Palo Alto se compose également d’acteurs plus importants avec plus d’envergure, ce qui signifie que ces entreprises clientes devraient être mieux placées pour continuer à investir dans les infrastructures de cybersécurité dans un contexte d’incertitude économique. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Signalisation à l’extérieur du siège de Palo Alto Networks à Santa Clara, Californie, États-Unis, le jeudi 13 mai 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images