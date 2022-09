Voici pourquoi le système de retraite américain de 39 billions de dollars obtient une note C +

Siriporn Wongmanee / Eyeem | Oeil | Getty Images

Le système de retraite américain peut sembler rassurant, mais il se classe mal par rapport à ceux des autres pays développés. Collectivement, les Américains avaient plus de 39 billions de dollars de richesse destinés à la vieillesse à la fin de 2021, selon à l’Institut des sociétés d’investissement. Cependant, les États-Unis se classent bien en dehors du top 10 dans divers classements mondiaux de la retraite d’acteurs de l’industrie, tels que le Indice mondial des pensions du Mercer CFA Institute et Indice Natixis Investment Managers 2021 Global Retirement Index. Selon l’indice de Mercer, par exemple, les États-Unis ont obtenu un “C+”. Il s’est classé n°17 ​​sur la liste de Natixis. Voici pourquoi les États-Unis sont en deçà, selon les experts de la retraite.

Les États-Unis ont une «conception de retraite patchwork»

L’Islande est en tête des deux listes. Entre autres facteurs, le pays offre des prestations de retraite généreuses et durables à une grande partie de la population, a un faible niveau de pauvreté des personnes âgées et un degré relatif plus élevé d’égalité des revenus de retraite, selon les rapports, qui utilisent différentes méthodologies. . D’autres pays, dont la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l’Australie, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, ont également obtenu des notes élevées. Par exemple, le Danemark, l’Islande et les Pays-Bas ont chacun obtenu des notes “A”, selon l’indice de Mercer. En savoir plus sur les finances personnelles :

5 façons d’économiser dans un contexte d’inflation record des prix alimentaires Là où les États-Unis sont largement à la traîne par rapport à ces pays, selon les experts, c’est que leur système de retraite n’est pas mis en place de manière à ce que chacun ait une chance d’avoir une retraite financièrement sûre. “Même si nous avons investi 40 000 milliards de dollars, c’est un modèle de retraite très inégal, fragmenté et disparate avec lequel nous travaillons aux États-Unis”, a déclaré Angela Antonelli, directrice exécutive du Center for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown. “Certaines personnes s’en sortent très, très bien, mais beaucoup d’autres sont laissées pour compte.” Considérez cette statistique : seulement trois des 38 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques se classer moins bien que les États-Unis dans l’inégalité des revenus des personnes âgées, selon le bloc des pays développés. En effet, les taux de pauvreté sont « très élevés » pour les Américains de 75 ans et plus : 28 % aux États-Unis contre 11 %, en moyenne, dans l’OCDE.

De nombreux Américains n’ont pas de régime de retraite en milieu de travail

Le système de retraite américain est souvent qualifié de « tabouret à trois pieds », qui comprend la sécurité sociale, des dispositions sur le lieu de travail telles que les pensions et les plans 401 (k) et l’épargne individuelle. L’une des principales lacunes de la structure est le manque d’accès à l’épargne salariale, selon les experts de la retraite. Un peu plus de la moitié – 53% – des travailleurs américains avaient accès à un régime de retraite parrainé par l’employeur en 2018, selon un récent estimation par John Sabelhaus, chercheur principal à la Brookings Institution et professeur de recherche adjoint à l’Université du Michigan. C’est une amélioration par rapport à près de 49% une décennie plus tôt, a-t-il constaté.

Selon un Center for Retirement Initiatives, environ 57 millions d’Américains sont tombés dans le «déficit» de couverture d’épargne-retraite en 2020, ce qui signifie qu’ils n’avaient pas accès à un plan en milieu de travail. une analyse. Les États-Unis ont un système d’épargne-retraite volontaire. Le gouvernement fédéral n’oblige pas les particuliers à épargner, ni les entreprises à offrir une pension ou un 401(k). Les particuliers assument également une plus grande responsabilité personnelle pour se constituer un pécule, car les entreprises se sont largement éloignées des régimes de retraite. En revanche, 19 pays développés exigent un certain niveau de couverture, en obligeant les entreprises à proposer un plan de retraite, que les individus aient un compte personnel, ou une combinaison des deux, selon l’OCDE. Les données. Dans 12 des pays, les dispositifs couvrent plus de 75 % de la population en âge de travailler. Au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas, par exemple, la part est proche de 90 % ou plus. En Islande, où la couverture est de 83%, le système de retraite du secteur privé “couvre tous les salariés avec un taux de cotisation élevé qui conduit à mettre de côté des actifs importants pour l’avenir”, écrit Mercer.

Les IRA ne sont pas un fourre-tout pour les travailleurs sans 401 (k)

Bien sûr, les gens aux États-Unis peuvent épargner pour leur retraite en dehors du lieu de travail – dans un compte de retraite individuel, par exemple – si leur employeur ne propose pas de plan de retraite. Mais cela n’arrive pas souvent, a déclaré Antonelli. Selon l’Investment Company Institute, seuls 13% des ménages ont contribué à un IRA avant impôt ou Roth IRA en 2020.

Les IRA détenaient près de 14 billions de dollars en 2021, soit près du double des 7,7 billions de dollars des plans 401 (k). Mais la plupart des fonds IRA ne sont pas versés directement – ils ont d’abord été enregistrés dans un plan de retraite en milieu de travail, puis roulé dans un IRA. En 2019, 554 milliards de dollars ont été transférés dans des IRA – plus de sept fois les 76 milliards de dollars versés directement, selon ICI Les données. Des limites de cotisation annuelles inférieures à l’IRA signifient également que les individus ne peuvent pas épargner autant chaque année qu’ils le peuvent dans les régimes d’entreprise. Les Américains sont 15 fois plus susceptibles de mettre de côté des fonds de retraite lorsqu’ils peuvent le faire au travail via des retenues sur la paie, selon à l’AARP.

“L’accès est notre problème numéro 1”, a déclaré Will Hansen, directeur des affaires gouvernementales à l’American Retirement Association, un groupe commercial, à propos de l’épargne-retraite en milieu de travail. Les employés des petites entreprises sont les moins susceptibles d’avoir un 401 (k) disponible, a-t-il ajouté. “[However]le système de retraite est en fait un bon système pour ceux qui y ont accès », a déclaré Hansen. « Les gens épargnent. Mais la sécurité de la retraite offerte par cette épargne est orientée vers les ménages à revenu élevé, selon les données fédérales. Les personnes à faible revenu, en revanche, « semblent plus susceptibles d’avoir peu ou pas d’épargne dans leur [defined contribution] comptes », a écrit le Government Accountability Office dans un 2019 rapport. Un régime 401(k) est un type de régime à cotisations définies, dans lequel les investisseurs « définissent », ou choisissent, leur taux d’épargne souhaité. Selon une administration de la sécurité sociale, seuls 9 % du quintile inférieur des salariés disposent d’une épargne-retraite, contre 68 % des salariés à revenu intermédiaire et 94 % du quintile supérieur. rapport à partir de 2017. L’épargne globale est également “contrainte” par la faible croissance des salaires après prise en compte de l’inflation et de l’augmentation des dépenses personnelles pour des éléments tels que les soins de santé, a déclaré le GAO. Des durées de vie plus longues mettent plus de pression sur les œufs de nid.

La sécurité sociale a des problèmes structurels

Les prestations de sécurité sociale – une autre “jambe” du tabouret à trois pieds américain – aident à compenser le manque d’épargne personnelle. Environ un quart des ménages de seniors dépendent de ces prestations publiques pour au moins 90 % de leurs revenus, selon à l’administration de la sécurité sociale. La moyen la prestation mensuelle pour les retraités est d’environ 1 600 $ en août 2022. “Cela ne vous place pas beaucoup au-dessus du seuil de pauvreté”, a déclaré Antonelli à propos des prestations de sécurité sociale pour les personnes ayant peu ou pas d’économies personnelles.

Il y a aussi des problèmes structurels imminents avec le programme de sécurité sociale. En l’absence de mesures pour consolider son financement, les prestations aux retraités devraient baisser après 2034 ; à ce moment-là, le programme ne serait en mesure de payer que 77 % des paiements prévus. De plus, les particuliers peuvent piller leurs comptes 401 (k) en période de difficultés financières, provoquant ce que l’on appelle des «fuites» du système. Cette capacité peut injecter des liquidités indispensables dans les ménages en difficulté dans le présent, mais peut soumettre les épargnants à un manque à gagner plus tard dans la vie. Le facteur de « fuite », associé à des prestations minimales de sécurité sociale relativement faibles pour les personnes à faible revenu et au déficit prévu du fonds en fiducie de la sécurité sociale, « aura un impact significatif sur la capacité du système de retraite américain à subvenir aux besoins de ses retraités de manière adéquate dans le l’avenir », a déclaré Katie Hockenmaier, directrice de la recherche sur les cotisations définies aux États-Unis chez Mercer.

“Il y a eu énormément de progrès”

Bien sûr, il peut être difficile de comparer les succès et les échecs relatifs des systèmes de retraite à l’échelle mondiale. Chaque système a évolué à partir de “circonstances économiques, sociales, culturelles, politiques et historiques particulières”, selon le rapport Mercer. “Il est difficile d’affirmer que les États-Unis sont vraiment loin derrière quand il y a tant d’autres politiques extérieures que les pays appliquent qui ont un impact sur leurs citoyens et sur l’efficacité de leur retraite à long terme”, a déclaré Hansen. Les failles des politiques de santé et d’éducation nuisent à la capacité des gens à épargner, a fait valoir Hansen. Par exemple, un endettement étudiant élevé ou de grosses factures de santé peuvent amener un emprunteur américain à reporter son épargne. Dans de tels cas, il n’est peut-être pas juste de rejeter le blâme sur la structure du système de retraite américain, a déclaré Hansen.