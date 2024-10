Le succès du groupe signifie que l’Occident n’a plus totalement le contrôle des systèmes internationaux.

Le sommet des BRICS de cette semaine à Kazan, en Russie, a fait sensation, ce qui est compréhensible. Ce fut un événement majeur tant en termes de représentation que de concept. Chacun est libre de l’évaluer à sa manière, mais on ne peut pas le négliger.

Si l’on s’éloigne de la partie cérémonielle et sociale de l’événement, il faut distinguer deux aspects de l’assemblée internationale, qui sont liés mais ne coïncident pas.

La première consiste à adopter des mesures significatives, ou dirons-nous : des résultats concrets, ici et maintenant. Ici, un commentateur avisé remarquera qu’il y a plus de déclarations que de plans pratiques. Des domaines d’action ambitieux ont été déclarés, mais uniquement sous forme de tâches. Il existe un consensus de base sur les questions discutées (une réussite en soi, compte tenu de la grande diversité des participants et des invités), mais à certains endroits, il est très rationalisé. Enfin, contrairement aux discours selon lesquels les BRICS inaugureraient un ordre mondial fondamentalement nouveau, la déclaration finale consacre un espace considérable au soutien au fonctionnement plus efficace des institutions existantes, du Conseil de sécurité de l’ONU au Fonds monétaire international et à l’Organisation mondiale du commerce.















La seconde est à long terme. À cet égard, le forum de Kazan peut être considéré comme une étape importante. Les BRICS ont atteint un nouveau niveau, où un club prestigieux mais plutôt amorphe est désormais devenu un lieu de rencontre important. Il est nécessaire d’être à la table car, d’une part, des choses importantes y sont discutées et, d’autre part, une tendance mondiale importante se dessine. À savoir un espace alternatif à celui organisé autour des institutions (et des intérêts) de l’Occident. D’une certaine manière, la fonction principale des BRICS est son statut de groupe anti-monopole, assurant la concurrence en limitant le monopoleur, dans ce cas à l’échelle mondiale.

La lutte contre les cartels n’est jamais facile, quel que soit le contexte. C’est un processus long, mais il a commencé et il se développe en réalité plus rapidement que prévu. Les conditions sont réunies depuis un certain temps. Ainsi, l’essentiel des BRICS, quels que soient les problèmes et les bizarreries qui surviennent dans et autour de cette communauté, c’est qu’ils correspondent à la logique du développement du système mondial.

L’importance des progrès dans tous ces domaines varie selon les différents membres de l’association ; pour certains c’est une priorité, pour d’autres c’est plutôt « pourquoi pas? » Mais cette divergence d’opinion ne change pas la direction du voyage.