Voici pourquoi le prince Harry s’est porté volontaire pour suivre une thérapie devant la caméra pour «The Me You Can’t See» | Nouvelles des gens

Washington: Le prince Harry s’est porté volontaire pour filmer sa séance de thérapie pour sa nouvelle série documentaire sur la santé mentale, «The Me You Can`t See», créée en collaboration avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey.

Selon le magazine People, Dawn Porter, réalisatrice sur Apple TV Plus « The Me You Can`t See », a évoqué la décision du duc de Sussex de se montrer lors d’une séance de thérapie dans les nouveaux docuseries sur la santé mentale.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Town and Country, Porter a parlé de la décision derrière la thérapie émotionnelle à la caméra de Harry, qui est documentée dans la docu-série en cinq parties co-créée avec Oprah Winfrey.

« Asif Kapadia travaillait très étroitement avec Harry, et c’était vraiment intéressant parce que nous travaillions sur la série depuis si longtemps que nous en savions beaucoup sur ce que le prince Harry faisait pour maintenir son bien-être mental », a déclaré Porter, qui a co-réalisé la série avec Kapadia.

Porter a ajouté: « Et quand vous avez Oprah Winfrey et les meilleurs conseillers de la planète, vous avez accès à un grand nombre des meilleures recherches et des meilleurs médicaments. »

«Harry, il s’est porté volontaire», ajouta-t-elle à propos du duc de Sussex.

Elle a ajouté: « Il était prêt à essayer quelque chose. Et nous avons bien pensé, nous avons la possibilité de filmer ceci [therapy] et peut-être que c’est quelque chose qui fonctionnera pour certaines personnes, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais l’idée est que vous ne cochez pas une case et que vous avez terminé, le bien-être mental est une quête permanente. «

Porter a partagé: « Vous devez continuer à essayer de nouvelles choses et à vous dépasser, et son bénévolat pour essayer quelque chose était un excellent moyen de souligner et de souligner ce point. »

Dans les docu-séries, Harry parle ouvertement de son éducation dans la famille royale, comment il prend après sa défunte mère, la princesse Diana, comment il a changé en tant que personne depuis qu’il est devenu père avec sa femme Meghan Markle, et à quel point il est est devenu plus fort mentalement après quatre ans de travail avec son thérapeute.

Selon Porter, Harry et Oprah ont tous deux décidé de diriger les docu-séries en raison de leurs «sentiments personnels et profonds sur la déstigmatisation des conversations autour de la santé mentale et du bien-être mental».

« C’était vraiment important pour eux deux, et ils étaient donc extrêmement pratiques », a déclaré Porter à propos de la paire.

Porter a ajouté: « Nous avions des réunions toutes les deux semaines. Nous regardions des images de différents participants possibles. Nous parlions de leurs histoires. Nous parlions de ce que chaque histoire apporterait à la série, et cela les a également amenés à participer. . Ils voyaient en temps réel comment nos sujets s’ouvraient, puis ils se sont tous les deux vraiment ouverts aussi, donc j’en suis vraiment fier, qu’ils aient été tellement impliqués et que c’était un effort de collaboration pour notre équipe. «

Harry a déclaré dans les docu-séries que Meghan, qu’il avait épousée en mai 2018, l’avait inspiré à poursuivre une thérapie plus sérieusement que jamais après leur rencontre.

« C’était rencontrer et être avec Meghan, je savais que si je ne faisais pas de thérapie et ne me réparais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je pourrais voir passer le reste de ma vie », a déclaré Harry. Après avoir suivi une thérapie, Harry a finalement obtenu « l’une des plus grandes leçons » de sa vie, a-t-il déclaré dans les docu-séries.

Le duc a ajouté: « Vous devez parfois revenir en arrière et faire face à des situations vraiment inconfortables et pouvoir les traiter afin de pouvoir guérir. Pour moi, la thérapie m’a équipé pour pouvoir tout affronter. C’est pourquoi je suis ici maintenant. C’est pourquoi ma femme est ici maintenant. «

Depuis leur démission en tant que membres de la famille royale en mars 2020, Harry et Meghan ont établi leur nouvelle vie à Montecito, en Californie, avec leur fils Archie. Cet été, le couple attend son deuxième enfant, une petite fille.

Le couple a lancé de nouvelles entreprises commerciales, avec Netflix et Spotify, et a élargi sa plate-forme avec sa Fondation Archewell. « The Me You Can`t See`, qui explore la santé mentale et le bien-être émotionnel avec des histoires de personnes du monde entier. , est en streaming maintenant sur Apple TV Plus.