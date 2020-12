Alors que les pays précipitaient leurs préparatifs pour vacciner les citoyens contre le coronavirus, le Brésil, avec son programme de vaccination de renommée mondiale et une solide capacité de fabrication pharmaceutique, aurait dû être un avantage significatif.

Mais des luttes intestines politiques, une planification aléatoire et un mouvement anti-vaccin naissant ont laissé le pays, qui a subi le deuxième plus grand nombre de morts de la pandémie, sans programme de vaccination clair. Ses citoyens n’ont maintenant aucune idée du moment où ils pourraient être soulagés d’un virus qui a mis le système de santé publique à genoux et écrasé l’économie.

«Ils jouent avec des vies», a déclaré Denise Garrett, une épidémiologiste américano-brésilienne au Sabin Vaccine Institute, qui travaille à élargir l’accès aux vaccins. «C’est un délit criminel», a-t-elle ajouté.

Les experts avaient espéré que les prouesses du Brésil en matière de vaccination pourraient lui permettre de mieux gérer la fin de la pandémie qu’il ne l’avait fait au début.