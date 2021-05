Voici pourquoi le monde pourrait être confronté à une crise massive du sable

Le monde pourrait être confronté à une pénurie d’un produit sous-estimé mais crucial dans les années à venir: le sable.

Le sable est utilisé dans la construction et la fabrication de tout, des bâtiments aux routes, aux ponts, aux fenêtres, aux écrans d’ordinateur, aux semi-conducteurs et plus encore. Cela a contribué à faire de l’extraction de sable la plus grande industrie minière au monde.

« Nous ne pensons pas à cela comme une ressource stratégique, et pourtant il est partout dans nos sociétés et nos économies », a déclaré Louise Gallagher du Programme des Nations Unies pour l’environnement à CNBC.

Cependant, l’utilisation du sable dans le monde a triplé au cours des vingt dernières années à mesure que l’industrialisation mondiale augmentait, selon le PNUE. Cela suscite des inquiétudes quant à une pénurie potentielle, qui pourrait avoir des effets d’entraînement dans le monde entier.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière la crise imminente du sable, les façons dont le sable est utilisé et comment ce défi de durabilité peut être combattu et géré par des politiques et des réglementations.