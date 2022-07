Voici pourquoi le mauvais trimestre d’Intel est une bonne nouvelle pour le fabricant de puces rival AMD

Le club détenteur d’Advanced Micro Devices (AMD) pourrait bien avoir le dessus dans sa rivalité avec Intel (INTC). Jeudi, Intel a publié des chiffres trimestriels terribles et publié des prévisions plus faibles que prévu, car le fabricant de puces a déclaré que des conditions économiques plus douces, des erreurs d’exécution internes et la concurrence pèsent sur les résultats. Les actions d’Intel ont chuté de 9 % vendredi, atteignant un nouveau creux de 52 semaines. Les actions d’AMD ont augmenté de près de 3 %, surperformant le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, qui a augmenté d’environ 2 %. Nous avons écrit plus tôt dans la semaine sur la recherche de lectures dans les rapports sur les résultats des entreprises qui n’appartiennent pas au Charitable Trust de Jim Cramer, et Intel offre une autre opportunité de le faire, en particulier pour AMD. Nous aimons ce que nous voyons. Conclusion Nous nous concentrons sur les problèmes d’exécution d’Intel et sur ce que la direction avait à dire sur la concurrence, en particulier sur le marché des centres de données. Nous pensons que cela est de très bon augure pour AMD, qui, sous la direction de la PDG Lisa Su, a fait de la croissance de sa présence sur le marché des processeurs pour serveurs une priorité clé. Jusqu’à présent, la société a très bien réussi dans ces efforts, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes si optimistes quant aux perspectives à long terme d’AMD. Une grande partie de ce qu’Intel a dit sur le marché des PC, du moins à court terme, est également relativement favorable à AMD. Intel et AMD se font le plus concurrence sur les marchés des PC et des serveurs. Nous n’ignorons certainement pas le commentaire d’Intel sur la détérioration des conditions macroéconomiques car les semi-conducteurs, historiquement, ont été une industrie cyclique qui connaît des faiblesses lors de déclins économiques plus larges. Dans le même temps, l’inquiétude des investisseurs concernant un ralentissement de l’économie était l’une des raisons pour lesquelles les actions de semi-conducteurs ont connu un début si brutal en 2022. Le marché est une entité tournée vers l’avenir, de sorte qu’une partie du ralentissement a probablement déjà été intégrée. Le segment AI (DCAI) est bien en deçà des attentes de Wall Street. Son chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars au deuxième trimestre a chuté de 16 % d’une année sur l’autre et a manqué les estimations des analystes de 6,19 milliards de dollars, selon StreetAccount. Lors de la conférence téléphonique, le directeur financier d’Intel, David Zinsner, a déclaré que la société prévoyait une croissance des ventes de DCAI aux troisième et quatrième trimestres par rapport aux résultats du deuxième trimestre. Cependant, a-t-il dit, “la croissance restera modérée car les vents contraires concurrentiels et macroéconomiques persistent, [original equipment manufacturer] les réductions de stocks se poursuivent et les contraintes de composants ont un impact sur certains segments.” Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger – qui a pris ses fonctions au début de 2021 et dirige un plan de redressement agressif – a répété lors de l’appel qu’Intel s’attend à ce que son activité de centres de données se développe plus lentement que l’ensemble de l’industrie au cours des prochaines années avec le lancement de nouveaux produits de serveur. L’un de ces produits clés est la puce de serveur de nouvelle génération d’Intel appelée Sapphire Rapids. Cependant, le déploiement à grande échelle a été mis au défi et son lancement ne devrait pas être généralisé avant 2023. L’espoir d’Intel est que Sapphire Rapids renforcera sa compétitivité dans les centres de données et contribuera éventuellement à inverser certaines de ses pertes de parts de marché au profit d’AMD Non seulement ces retards ont probablement joué entre les mains d’AMD à court terme, mais il semble maintenant probable que le processeur de serveur EPYC de nouvelle génération d’AMD pourrait arriver sur le marché avant les Sapphire Rapids d’Intel. Les analystes de Susquehanna Financial Group ont souligné cette possibilité dans une note aux clients. iday, le répertoriant comme l’un des huit vents contraires à long terme pour Intel. “Alors que certains membres de la chaîne d’approvisionnement pensent que la montée en puissance de Sapphire Rapids l’année prochaine pourrait temporairement inverser les pertes d’actions, il existe également un risque de dérapage supplémentaire et/ou de faibles rendements”, ont également écrit les analystes de Baird dans une note aux clients vendredi. “Des retards supplémentaires dans Sapphire Rapids et le positionnement du mix favorisent le positionnement d’AMD dans les serveurs en [the second half of the year]”, a ajouté Baird. En faisant un zoom arrière, il est juste de se demander quelle faiblesse Intel a constatée dans le secteur des centres de données au deuxième trimestre est spécifique à l’entreprise et dans quelle mesure est-elle due à l’assouplissement plus large de l’industrie. La meilleure idée viendra quand AMD publie ses résultats mardi après la clôture du marché.Cependant, comme nous l’avons noté mercredi, Alphabet (GOOGL) et Microsoft (MSFT) ont tous deux publié de solides résultats dans leurs segments cloud cette semaine.Les résultats d’Amazon (AMZN) dans le cloud jeudi soir semblaient également bons.Ces résultats sont des lectures utiles car plus la capacité du centre de données nécessaire pour suivre la croissance du cloud computing est importante, plus il y a de demande pour les puces de nos entreprises.Google Cloud, Azure de Microsoft et Amazon Web Services connaissent également une force relative compte tenu des préoccupations des entreprises en matière de dépenses, nous sommes satisfaits de notre conviction à long terme dans AMD et deux de nos autres actions de puces avec des unités de centres de données importantes, Nvidia (NVDA) et Marvell Technology (MRVL). des chiffres trimestriels fin août, qui apporteront un éclairage supplémentaire sur l’état du marché des processeurs pour serveurs. Stacy Rasgon de Bernstein, l’un des analystes de puces les plus respectés de la rue, a écrit vendredi dans une note aux clients qu’il pensait que les résultats des serveurs d’Intel ne reflétaient probablement pas l’expérience globale de l’industrie. “Nous soupçonnons que leurs problèmes de centre de données vont s’avérer idiosyncrasiques”, a écrit Rasgon, suggérant que la concurrence pourrait bientôt “détruire” le partage de serveur d’Intel. Client Computing Group d’Intel, l’unité qui comprend les ventes de puces PC, a enregistré des revenus de 7,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien en deçà de l’estimation de 8,89 milliards de dollars établie par StreetAccount. Cela représente également une baisse de 25 % d’une année sur l’autre. Intel a également revu à la baisse ses perspectives plus larges sur les ventes de PC, indiquant que la société s’attend maintenant à ce que le marché baisse de 10% par rapport à l’année dernière “en raison de l’assouplissement de l’environnement macroéconomique et des pressions inflationnistes”, selon le directeur financier. La révision des ventes n’est pas une surprise pour nous. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises en écrivant sur AMD, un ralentissement des ventes de PC cette année est largement attendu par le marché après environ deux ans de ventes très robustes alimentées par la pandémie. Les dernières preuves suggèrent que cela se produit absolument. Par exemple, mardi, Microsoft a déclaré avoir observé une “détérioration du marché des PC en juin”. Cependant, il est important d’aller sous la surface avec les ventes de PC. Jusqu’à présent, la faiblesse a été plus prononcée dans les PC grand public bas de gamme, et non dans les machines plus performantes préférées des clients professionnels et des joueurs. Su d’AMD a dénoncé cette dynamique du marché en mai, et jeudi, la direction d’Intel a suggéré qu’elle était toujours intacte, la société voyant une “force relative” dans les PC d’entreprise et haut de gamme. “De toute évidence, le marché a fortement évolué du côté des consommateurs, mais il reste de la force du côté des entreprises, ce qui nous donne également confiance”, a déclaré Gelsinger lors de l’appel. Cela se trouve également être une bonne nouvelle pour AMD, car la société a réorienté ses activités vers les PC, qui étaient historiquement son plus grand segment de vente. Sous Su, AMD a tourné son attention vers les PC d’entreprise et haut de gamme, et le PDG affirme que la société gagne des parts de marché dans ces segments. Bien que cette décision ait un sens à long terme, elle apparaît également comme un appel intelligent dans l’immédiat. La raison : alors même que le marché des PC se contracte cette année, AMD est en mesure de prendre une plus grande part du plus petit gâteau. La note de Susquehanna s’adressait également au marché des PC. Les analystes de la société ont écrit qu’Intel pourrait continuer à perdre des parts de marché au second semestre “alors que Rembrandt et Raphael montent en puissance, probablement avant Raptor Lake”. Rembrandt et Raphael sont les noms de code des processeurs AMD, destinés respectivement aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau, tandis que Raptor Lake est le processeur de nouvelle génération d’Intel. Gelsinger a déclaré que les puces Raptor Lake sont sur la bonne voie pour entrer sur les ordinateurs de bureau cet automne, suivies des ordinateurs portables “d’ici la fin de l’année”. Les analystes de Baird pensent également que la manière dont les contraintes d’approvisionnement ont eu un impact différent sur AMD et Intel pourrait favoriser AMD, relativement parlant. En ce qui concerne les PC, AMD était limité en termes d’approvisionnement et n’a donc pas dépassé le niveau d’Intel au cours des derniers trimestres, “rendant ainsi l’entreprise plus résistante, mais pas à l’abri, du ralentissement que nous constatons sur les PC”, selon les analystes de Baird. a écrit. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD et NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Signalisation à l’entrée du siège social d’Intel à Santa Clara, Californie, États-Unis, le mardi 19 octobre 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images