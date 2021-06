Voici pourquoi le marché peut se tromper sur la Réserve fédérale et les taux d’intérêt

Traders sur le parquet de la Bourse de New York. Source : NYSE

Le rallye agressif du marché boursier de lundi est intervenu malgré les craintes d’une entreprise de Wall Street que les investisseurs n’apprécient toujours pas la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à augmenter les taux d’intérêt. Après avoir été martelé au cours des trois derniers jours de bourse la semaine dernière, Wall Street est revenu en force avec un mouvement qui a fait grimper le Dow Jones Industrial Average de plus de 1,5%. « Le marché revient à son mode confortable », a déclaré Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef d’Allianz, à « Squawk Box » de CNBC. « La croissance est forte. Ils pensent toujours que l’inflation est transitoire. Ils pensent que la Fed va être relativement lente à diminuer [monthly asset purchases], et c’est pourquoi vous voyez des « actions » plus élevées. Cette vision optimiste de la politique de la Fed est une erreur, selon Hans Mikkelsen, stratège crédit de Bank of America. La réunion du Comité fédéral du marché libre de la semaine dernière s’est terminée avec des responsables indiquant qu’ils prévoyaient désormais deux augmentations de taux dès 2023, plus rapidement que le marché ne l’avait prévu.

Mais le point de vue de Mikkelsen est qu’un resserrement de la politique monétaire pourrait arriver encore plus tôt. « Attendez-vous à ce que la Fed commence bientôt à réduire ses [quantitative easing] achats et de commencer à augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu – et surtout beaucoup plus rapidement que les prix actuellement pratiqués sur les marchés », a-t-il déclaré dans une note aux clients. L’analyse de la banque a noté que le comité n’était qu’à « deux points », ou les projections de deux membres du comité de 18 personnes, loin de tirer la première augmentation des taux en 2022. Le panel s’est divisé également sur la question de savoir si les taux devraient évoluer l’année prochaine, tandis que huit les membres ont vu jusqu’à trois randonnées pour 2023.

Pris collectivement, le sentiment des membres sur l’orientation de la politique a offert un écart significatif par rapport à ce qui a été une Fed historiquement facile. Mikkelsen a déclaré que le marché du crédit, qui a fait fortement baisser les taux malgré la Fed belliciste, se méprend sur la direction que prend la banque centrale. Du point de vue du marché, il ne voit que 41 % de chances que la Fed relève ses taux d’ici juillet 2022, selon le CME. Suivi FedWatch. « La principale erreur de tarification sur le marché des taux, comme nos stratèges en matière de taux continuent de le souligner, n’est pas la conicité, ni le moment de la première hausse des taux, mais le rythme des hausses à partir de ce moment-là, qui est beaucoup trop faible par rapport à la normale. cycles de randonnée dans le passé », a-t-il écrit. Mikkelsen a souligné que la Fed a en effet déjà commencé à réduire ses efforts pour dénouer le petit portefeuille d’obligations d’entreprises qu’elle a acheté pendant la pandémie de Covid-19. Cette décision, « qui était 100% inattendue car la Fed a de mauvais antécédents en matière de vente d’actifs – était un signal que la Fed se sent de plus en plus encouragée à sortir de sa politique monétaire ultra-facile, même si cela signifie défier les attentes du marché ».

Changements à la Fed

Pour leur part, les responsables de la Fed indiquent que le paysage est en effet en train de changer, comme en témoigne le projections dot-plot publiées mercredi. Le président de la Fed de New York, John Williams, dans un discours prononcé lundi, a reflété le point de vue consensuel lorsqu’il a déclaré qu’il considérait l’inflation comme transitoire et la politique de la Fed comme appropriée compte tenu des conditions actuelles et attendues. « Il est clair que l’économie s’améliore à un rythme rapide, et les perspectives à moyen terme sont très bonnes. Mais les données et les conditions n’ont pas suffisamment progressé pour que le FOMC modifie sa politique monétaire de soutien fort à la reprise économique », Williams a déclaré dans des remarques préparées. Mais au sein de la Fed, les avis divergent. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a secoué le marché vendredi lorsqu’il a déclaré à CNBC qu’il était l’un des membres du FOMC qui pense qu’une hausse des taux en 2022 serait appropriée. Bullard n’est pas un électeur cette année mais le sera l’année prochaine. Mais le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré lundi qu’il se concentrait davantage sur la réduction du rythme des achats d’obligations – en diminuant – pour le moment, et considère la question des taux comme une question à laquelle il faudra répondre un autre jour. « Je préférerais nous voir agir plus tôt que tard sur les achats d’actifs, puis nous prendrons une décision en 2022 et au-delà sur les étapes supplémentaires nécessaires », a déclaré Kaplan, qui a comparu conjointement avec Bullard pour une discussion présentée par le Forum des institutions monétaires et financières officielles. « Mais je pense que le problème sur la table aujourd’hui et à court terme est le calendrier et l’ajustement de ces achats. » Les deux responsables ont noté les progrès réalisés par l’économie et estiment que l’inflation qui a surgi ces derniers mois pourrait être un peu plus rigide que la Fed ne l’avait prévu. « Les déséquilibres offre-demande, nous pensons que certains d’entre eux se résoudront dans les six à 12 prochains mois », a déclaré Kaplan. « Mais encore une fois, nous pensons que certains d’entre eux seront probablement plus persistants, entraînés par un certain nombre de changements structurels dans l’économie. »