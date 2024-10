Voici pourquoi le jury du procès pour agression sexuelle de Jacob Hoggard n’a pas entendu parler de sa condamnation antérieure

AVERTISSEMENT : Cet article peut concerner ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en a été victime.

Plus de deux ans après avoir été reconnu coupable de viol violent, Jacob Hoggard attend de savoir si un jury le déclarera coupable d’avoir agressé sexuellement une autre femme.

Les jurés étant séquestrés depuis vendredi après-midi pour délibérer sur un verdict, on peut désormais signaler que les procureurs et la défense ont convenu d’éviter toute référence à la condamnation de Hoggard en 2022 ou à toute « conduite antérieure discréditable » lors de ce procès dans le nord-est de l’Ontario.

Et bien que le chanteur de 40 ans en disgrâce purge actuellement une peine de prison, le tribunal a pris des mesures pour s’assurer que les jurés ne voient aucun signe indiquant qu’il est actuellement en détention.

Selon les experts juridiques, c’est une pratique courante dans de telles circonstances, afin de garantir que le jury se concentre uniquement sur les preuves présentées au procès.

L’ancien leader du groupe pop-rock canadien Hedley a plaidé non coupable la semaine dernière à un chef d’accusation d’agression sexuelle, découlant d’un incident survenu dans une chambre de motel de Kirkland Lake, en Ontario, en juin 2016.

Une femme qui avait alors 19 ans affirme que Hoggard l’a violée après avoir assisté au concert du groupe et à une after-party en plein air. L’identité du plaignant est couverte par une interdiction de publication.

Les allégations présentent des similitudes frappantes avec la rencontre de Hoggard avec une femme d’Ottawa cinq mois plus tard dans une chambre d’hôtel de Toronto.

Une camionnette de transport de délinquants de la Police provinciale de l’Ontario arrive au palais de justice de Haileybury à Temiskaming Shores, en Ontario, lors du deuxième procès pour agression sexuelle de Hoggard en septembre 2023. (CBC/Mehrdad Nazarahari)

Dans les deux cas, chaque plaignante a déclaré que Hoggard l’avait étouffée et violée, la traitant de cochon.

L’incident de novembre 2016 a conduit un jury à déclarer Hoggard coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. Le juge de première instance l’a condamné à cinq ans de prison, qualifiant l’agression de « viol manipulateur et particulièrement dégradant ».

Lors du même procès en juin 2022, le jury de Toronto a acquitté Hoggard de deux accusations impliquant un adolescent : agression sexuelle causant des lésions corporelles et contacts sexuels, une infraction qui fait référence au fait d’attoucher une personne de moins de 16 ans.

L’équipe de défense de Hoggard demande l’autorisation de faire appel de sa condamnation antérieure devant la Cour suprême du Canada. Ils ont demandé qu’il soit provisoirement libéré sous caution.

Le mois dernier, un juge de la Cour d’appel de l’Ontario refusé Il a été libéré sous caution, écrivant qu’il est « peu probable » que le plus haut tribunal du pays entende le cas de Hoggard.

« Trop traumatisant » de lire sur d’autres accusateurs, selon le plaignant

Lors du procès de Hoggard cette année, qui a débuté la semaine dernière, la plaignante a brusquement interrompu la procédure lorsqu’elle a fait référence aux autres accusateurs de Hoggard.

« Je n’ai pas fait de recherches sur l’affaire », a témoigné la plaignante, aujourd’hui âgée de 27 ans, tout en retenant ses larmes. « C’était trop difficile pour moi de lire les histoires d’autres femmes. »

L’avocate de Hoggard, Megan Savard, a rapidement dit au juge qu’elle devait présenter des observations au tribunal, ce qui a obligé le jury à quitter la salle.

«Une conduite antérieure déshonorante est le genre de preuve qui, si elle était divulguée devant un jury, pourrait donner lieu à l’annulation du procès», a déclaré Savard au juge Robin Tremblay de la Cour supérieure.

Savard a déclaré qu’elle et le procureur de la Couronne Peter Keen « ont convenu que cela ne devrait pas faire partie de ce procès ».

La brève référence de la plaignante aux autres accusateurs de Hoggard est survenue lors de son quatrième jour de contre-interrogatoire souvent tendu par Savard. La défense cherchait à démontrer au jury que la femme avait comblé des lacunes dans sa mémoire en effectuant des recherches en ligne.

Sur cette photo de juin 2016 montrée ce mois-ci à un jury lors du deuxième procès pour agression sexuelle de Jacob Hoggard, l’ancien leader de Hedley pose avec la plaignante. La femme a témoigné qu’elle avait assisté au concert du groupe à Kirkland Lake, en Ontario, plus tôt dans la nuit et qu’elle avait ensuite été violée par le chanteur. L’identité de la femme est protégée par décision de justice. (Pièce à conviction de la Cour supérieure de l’Ontario)

La plaignante a reconnu avoir recherché certains aspects de son histoire, comme des détails sur le motel et la camionnette qui est venue la chercher à la salle de concert. Mais pas à propos des autres accusateurs de Hoggard.

« C’était trop traumatisant pour moi », a insisté la plaignante. « Je n’ai recherché aucune nouvelle, rien sur ces affaires. »

Concernant les accusateurs précédents, elle a déclaré qu’on lui avait « dit par l’intermédiaire de CBC ce qui s’était passé ». (La femme a parlé à une journaliste de CBC News en 2022 à propos de la rencontre au Kirkland Lake Comfort Inn, après avoir déposé une plainte officielle à la police.)

Le juge a par la suite demandé au jury de ne pas tenir compte des « histoires » que la plaignante avait déclaré avoir entendues. «Ce n’est pas une preuve admissible», a déclaré Tremblay aux jurés.

Tonya Kent, une avocate pénale de la défense basée à Toronto qui n’est pas impliquée dans l’affaire Hoggard, a expliqué qu’il est normal qu’un jury ne soit pas informé du procès antérieur d’un accusé.

« Les jurés pourraient ne pas évaluer les preuves dont ils disposent et dire à la place : ‘Il a fait cela avant, il est donc probable qu’il l’a fait maintenant’ et commencer à utiliser la condamnation précédente pour dire : ‘Il a dû le faire' », a déclaré Kent dans une interview. .

Le jury n’a pas été informé que chaque matin au cours de ce procès, Hoggard avait été transporté d’une prison à North Bay, en Ontario, et conduit à 150 kilomètres au nord jusqu’au palais de justice de Haileybury, dans la ville de Temiskaming Shores, en Ontario.

La semaine dernière, des agents ont caché Hoggard pendant qu’un vidéaste de la CBC cherchait à l’enregistrer en train de le conduire hors d’une camionnette de transport de délinquants et vers le palais de justice.

Hoggard et son épouse, Rebekah, à gauche, arrivent au palais de justice de Toronto avec son avocate, Megan Savard, lors de son premier procès pour agression sexuelle, le 31 mai 2022. (Esteban Cuevas/CBC)

Pour ce procès, le jury a seulement vu Hoggard vêtu d’un costume sombre et d’une cravate, assis avec ses avocats ou témoignant depuis la barre des témoins. Lors du contre-interrogatoire de la plaignante, Savard a également tenu à préciser que l’épouse de l’accusé, identifiée dans le document judiciaire comme étant Rebekah Hoggard, se trouvait dans la zone réservée au public. Elle est également connue sous le nom de Rebekah Asselstine.

La défense qualifie l’incident de juin 2016 de « soirée pyjama »

La défense a cherché à présenter l’épisode de juin 2016 à Kirkland Lake comme une « soirée pyjama » consensuelle. En contre-interrogatoire, Savard a laissé entendre que le plaignant, aujourd’hui âgé de 27 ans, avait secrètement souhaité une aventure d’un soir avec un musicien célèbre.

Mais la femme a catégoriquement nié cette affirmation. Elle a déclaré au tribunal qu’elle était terrifiée lorsque Hoggard la pénétrait sur le lit du motel.

« Je n’ai pas consenti à cela », a-t-elle raconté en larmes la semaine dernière, alors que Hoggard était assis en silence dans la salle d’audience. Elle a témoigné qu’il avait ensuite uriné sur elle.

Quelques jours plus tard, Hoggard a témoigné pour sa propre défense, décrivant l’épisode en des termes très différents.

« Elle était aussi intéressée que moi », a déclaré Hoggard. Il a nié avoir eu recours à la violence et a déclaré avoir un « souvenir très, très clair » que c’était bien le plaignant qui lui avait uriné au visage, à sa demande.

En 2018, Hoggard reconnu sur les réseaux sociaux, il a déclaré que pendant plus d’une décennie, il « s’était comporté d’une manière qui objectifiait les femmes » et avait déclaré que ses actions étaient « imprudentes et dédaigneuses de leurs sentiments ». Mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles non consensuelles.

Lors de son précédent procès, le tribunal avait appris que Hoggard avait eu quelque 200 partenaires sexuels dans sa vie, dont 60 à 70 pour cent étaient des fans.

REGARDER : L’avocat de Hoggard lors de son deuxième procès pour agression qualifie les allégations d’« histoire impossible »: La plaignante s’effondre lors du contre-interrogatoire dans le procès pour agression sexuelle de Hoggard La défense a poursuivi son contre-interrogatoire agressif de la femme accusant le musicien Jacob Hoggard de viol. La plaignante s’est effondrée lorsque l’avocat de Hoggard a contesté sa mémoire des événements et a suggéré que la rencontre était consensuelle.

Lors de la détermination de la peine en octobre 2022, la juge Gillian Roberts de la Cour supérieure de l’Ontario a évoqué la possibilité que Hoggard puisse récidiver.

« Je suis d’accord avec la Couronne que nous ne pouvons pas dire que M. Hoggard ne se retrouvera plus jamais dans une situation où il a une opportunité sexuelle, veut se valider et où ses impulsions prennent le dessus », a déclaré Roberts.