Voici pourquoi le discours d’acceptation de la chanteuse Lizzo aux People’s Choice Awards gagne Internet

La chanteuse américaine Lizzo a une fois de plus montré à tout le monde pourquoi elle est si aimée et admirée. Lors des People’s Choice Awards 2022 mardi soir, Lizzo a été nommée People’s Champion. Et elle a fait savoir au monde avec son discours d’acceptation à quel point elle méritait le prix. Alors que 17 femmes la rejoignaient sur scène, Lizzo a déclaré: «Ce sont tous des militants et des personnes qui, à mon avis, méritent l’attention. Faites du bruit pour eux maintenant. Elle a ensuite présenté chacun de ces militants et ce qu’ils représentent. Vous pouvez entendre le discours du chanteur Am I Ready ici :

La beauté du simple geste de Lizzo a touché le cœur de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont commenté à quel point le discours était réconfortant. D’autres l’ont applaudie pour avoir partagé la scène avec ces femmes même quand elle n’y était pas obligée. Un utilisateur de YouTube a écrit : « Elle n’avait rien à faire, mais elle l’a fait. C’est ainsi que vous utilisez correctement votre plateforme. C’est une femme humble et belle qui n’est pas aveuglée par l’industrie.

«Je ne comprendrai jamais pourquoi certaines personnes détestent Lizzo alors qu’elle ne fait que remonter le moral des autres, en particulier des femmes. J’aime ça pour elle et j’espère qu’elle continuera à prospérer. Si vous allez faire un discours, c’est comme ça que vous le faites ! un autre commentaire lu.

Un troisième utilisateur a écrit : « C’est peut-être le meilleur discours d’acceptation de tous les temps ! J’ai été fan de Lizzo avant qu’elle ne la rende célèbre et j’ai toujours su qu’elle était une artiste spéciale. Elle est inspirante et toutes les femmes militantes qu’elle a mises en avant le sont aussi !

Parmi les autres lauréats du spectacle figurait la chanteuse Taylor Swift, qui a remporté trois prix – l’artiste féminine de 2022, le clip de 2022 pour Anti-Hero et l’album de 2022 pour Midnights. Son album avait dépassé le Billboard 200 au cours de cinq de ses six premières semaines. Le groupe de K-pop mégapopulaire BTS a également remporté le groupe préféré de 2022, la tournée de concerts de 2022. Le plus jeune membre du groupe, Jungkook a également remporté le prix de la collaboration de 2022 pour la gauche et la droite avec Charlie Puth.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici