Voici pourquoi l’Asus ROG Phone 6 Pro s’est cassé en deux lorsqu’il est plié

Plus tôt cette semaine, l’Asus ROG Phone 6 Pro a été soumis à ce qui est maintenant un test de pliage traditionnel sur YouTube et n’a pas vécu pour raconter l’histoire – se cassant en deux pas moins. C’est une histoire similaire à ce qui est arrivé au ROG Phone 5 Ultimate l’année dernière, donc ce n’est pas trop surprenant, mais quand même – la plupart des téléphones qui passent par le même test de pliage survivent.

Alors qu’est-ce qui donne ? Pourquoi le ROG Phone 6 Pro a-t-il cédé ? C’est ce que la vidéo de démontage d’aujourd’hui veut explorer, tout en nous donnant un aperçu de l’intérieur du téléphone.

La chose qui ressort le plus est un trou étrange dans la partie centrale du téléphone, qui représente un passage de la vitre arrière à la chambre à vapeur sous l’écran. C’est probablement une façon pour la chaleur de sortir et pas grand-chose d’autre, même si cela ne peut certainement pas aider à ajouter une intégrité structurelle au milieu du téléphone, là où il en a le plus besoin. La carte mère est empilée et la pâte thermique est bleue. Les deux batteries sont reliées entre elles par un ruban permanent.

Comme l’indique la vidéo de test de durabilité, la partie la plus durable du téléphone est le verre de l’écran – que Gorilla Glass Victus n’est clairement pas une blague. Au service (compréhensible) des joueurs, Asus a opté pour une conception qui place un deuxième port USB-C sur le côté, ce qui est probablement ce qui se combine avec le trou de transfert de chaleur susmentionné et le trou du bouton d’alimentation pour introduire suffisamment de fragilité structurelle pour rendre le ROG Phone 6 Pro plus facile à plier que les autres. Cependant, l’utilisation d’un boîtier solide atténuera probablement tout cela.