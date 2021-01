Carolyn Zain avait entendu des histoires d’horreur sur le déploiement du vaccin contre le coronavirus dans le pays: longues attentes, sites Web maladroits, personnes refusées. Ainsi, lorsque son service de santé a annoncé qu’il élargissait ses rendez-vous, elle s’est armée de deux téléphones et a retenu son souffle.

En moins de 20 minutes, elle a obtenu une place pour le lendemain. Elle est arrivée pour son rendez-vous de 14 heures et se reposait sur une chaise, une nouvelle balle dans le bras, à 14 h 21.

« Cela s’est passé à merveille », a déclaré Mme Zain, 79 ans, qui, après un an passé principalement seule à la maison, portait un masque à paillettes qui scintillait comme des confettis pour son rendez-vous dans une clinique de Charleston la semaine dernière.

Depuis que les États-Unis ont commencé à distribuer des vaccins il y a plus d’un mois, ils ont progressé beaucoup plus lentement que les autorités ne l’avaient espéré. Mais la Virginie-Occidentale s’est distinguée par son succès dans la vaccination des gens. Environ 9% de tous les Virginiens occidentaux ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus, un segment plus important que dans tous les États sauf l’Alaska et le double du taux de certains.