Voici pourquoi la saison 2023 est cruciale pour le QB des Chicago Bears Justin Fields – Shaw Local

Les Bears essaient de construire quelque chose.

Pas un stade en banlieue, bien qu’ils essaient de le faire, mais une équipe de football qui peut concourir pour les séries éliminatoires. L’espoir est que l’équipe de cette année sera améliorée par rapport à la saison dernière 3-14, mais quiconque réserve des billets pour le Super Bowl est bien trop prématuré.

Le directeur général Ryan Poles a clairement indiqué qu’il souhaitait construire son équipe de manière intelligente et analytique. Il ne se contente pas de jeter de l’argent sur les problèmes. Les Bears prennent le temps de faire une reconstruction appropriée, même si les Polonais n’ont jamais utilisé ce mot publiquement.

Mais dans le monde trépidant de la NFL, le temps presse toujours.

Les Polonais et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont une décision imminente avec leur joueur le plus important : le quart-arrière Justin Fields. Après la saison 2023, les Bears devront décider d’exercer ou non l’option de cinquième année sur le contrat de recrue de Fields. Les choix de première ronde signent des contrats de quatre ans, avec une option d’équipe de cinquième année qui doit être choisie ou refusée après la troisième année.

Fields est actuellement sous contrat jusqu’en 2024, mais les Bears devront décider s’ils veulent passer une autre saison en 2025. Mais la discussion ne s’arrête pas là. Si Fields joue bien en 2023, la discussion autour d’une éventuelle prolongation à long terme – le type de méga-contrats que Jalen Hurts et Lamar Jackson viennent de signer – pourrait commencer immédiatement.

Il est extrêmement important que les Bears comprennent à quel point Fields est bon en 2023. C’est sans doute plus important que les victoires et les défaites.

Fields a connu une saison record en tant que coureur en 2022. Il a couru pour 1 143 verges et huit touchés, juste avant le record de course QB en une saison. Mais le jeu de passes des Bears était statistiquement le pire de la NFL depuis plus d’une décennie. Fields a lancé pour 2 242 verges avec 17 touchés et 11 interceptions. Il manquait cruellement de meneurs de jeu autour de lui, en particulier à la fin de l’année lorsque les receveurs Darnell Mooney et Chase Claypool ont raté du temps en raison d’une blessure.

« J’essaie juste de ne pas trouver d’excuses », a déclaré Fields lors des OTA ce printemps. « J’ai l’impression de l’avoir dit plusieurs fois l’an dernier : quelle que soit la situation, je vais aller sur le terrain et jouer de mon mieux pour mes coéquipiers, pour mes entraîneurs. »

Après la saison, les Polonais ont déclaré qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir ajouté plus d’armes au receveur. En fin de compte, 2022 consistait à nettoyer la maison des vétérans coûteux et à acquérir un futur projet de capital.

« Nous avons utilisé les ressources dont nous disposions au mieux de nos capacités en fonction de ce qui était là », a déclaré Poles après la fin de la saison. « Je pense que c’est un peu ce à quoi je reviens en termes de prise de décisions judicieuses. Genre, c’est dur. J’aimerais qu’il y ait un scénario parfait où vous pourriez tout nettoyer et devenir bon.

« J’essaie juste de ne pas trouver d’excuses. J’ai l’impression de l’avoir dit plusieurs fois l’an dernier : peu importe la situation, je vais aller sur le terrain et jouer de mon mieux pour mes coéquipiers, pour mes entraîneurs. » — Justin Fields, quart-arrière des Bears

Comme c’était la première année avec un nouveau personnel d’entraîneurs, plus le manque d’armes, la saison dernière était – à bien des égards – comme la première année pour Fields. Sa saison recrue en 2021 sous la direction de l’entraîneur Matt Nagy a été essentiellement gâchée.

Les Bears espèrent faire un grand bond dans la deuxième année avec Eberflus et le coordinateur offensif Luke Getsy. C’est pourquoi les Polonais ressentaient une telle urgence à ajouter des armes. Échanger pour Claypool à la date limite des échanges l’automne dernier était la reconnaissance qu’ils avaient besoin de meilleurs receveurs. Inclure DJ Moore dans le commerce pour le choix n ° 1 au classement général en était une preuve supplémentaire.

Poles a amélioré les armes autour de Fields. Il a amélioré la ligne offensive grâce au libre arbitre et au repêchage. Le moment est venu pour Fields de montrer ce dont il est capable.

[ Chicago Bears rave about Justin Fields’ leadership, new connection with DJ Moore ]

Le bon, le mauvais et le… moyen

Le quart-arrière des Bears de Chicago Justin Fields (à droite) et le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts se rencontrent après un match le 18 décembre à Chicago. (Charles Rex Arbogast/AP)

Le marché QB va faire un autre pas en avant en termes de valeur en dollars. Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow et le quart-arrière des Chargers Justin Herbert sont les prochains en lice pour les prolongations. Les deux QB, repêchés en 2020, ont vu leurs options de cinquième année choisies par leurs équipes. Tous deux sont candidats à signer des prolongations avant la saison 2023. Les deux sont susceptibles de rejoindre le club exclusif de 50 millions de dollars par an, qui ne comprend actuellement que Lamar Jackson, Jalen Hurts et Aaron Rodgers.

Après cette saison, la conversation commencera pour la classe de repêchage 2021, qui comprenait cinq choix de première ronde : Fields, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance et Mac Jones.

Brad Spielberger, analyste du plafond salarial chez Pro Football Focus et contributeur à OverTheCap.coma déclaré qu’il semble probable que les Bears exerceront l’option de cinquième année sur l’accord de Fields à moins qu’il ne connaisse une saison vraiment mauvaise.

« Je serais très surpris s’il n’obtenait pas cette option de cinquième année », a déclaré Spielberger. « Je pense que la plus grande question est de savoir si cela devient un espace réservé pour un contrat pluriannuel ou s’il joue réellement la quatrième saison, puis entre dans cette cinquième année un peu comme Lamar Jackson la dernière intersaison. »

Jackson a joué la cinquième et dernière année de son contrat de recrue en 2022 sans prolongation en place. Cela risque de se blesser sans garantie financière au-delà de la saison.

Au total, 16 quarts-arrières ont été repêchés au premier tour de 2015 à 2019. Dix d’entre eux ont eu l’option de cinquième année exercée par l’équipe qui les a repêchés. Il est parfois logique pour une équipe d’utiliser l’option, qu’elle envisage de conserver le QB à long terme ou non. Un QB doit être assez décevant pour que l’équipe l’abandonne complètement après trois saisons.

« Ce n’est jamais un bon scénario d’avoir peut-être 25 millions de dollars entièrement garantis dans les livres, mais je pense [Fields has] suffisamment montré et a suffisamment de talent pour que vous ne soyez probablement pas super inquiet là-bas », a déclaré Spielberger.

Au cours de cette récente période de cinq ans, Daniel Jones a été le seul QB à voir son option de cinquième année refusée, qui a quand même signé une prolongation avec l’équipe qui l’a repêché. Jones a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans cette intersaison après avoir mené les Giants aux séries éliminatoires en 2022.

Si Fields a une ascension à la Jalen Hurts en 2023, où il passe de jeune talent prometteur à star définitive, l’argent – ​​le gros argent – ​​suivra. Ces discussions commenceraient probablement la prochaine intersaison. En effaçant les livres de contrats de vétérans comme celui de Khalil Mack, les Polonais ont déjà bien préparé les Bears pour pouvoir gérer un contrat monstre à l’avenir.

Le résultat le plus difficile est que se passe-t-il si ce n’est pas définitif ? Et si la saison de Fields était simplement moyenne ?

Les Bears ont deux choix de premier tour au repêchage le printemps prochain grâce à l’échange avec la Caroline pour le choix n ° 1. S’ils voulaient recruter un autre jeune quart-arrière, ils ont les munitions à échanger.

« Vous pouvez montrer une croissance, et évidemment il a grandi progressivement au fil du temps, mais la croissance n’est pas linéaire », a déclaré Spielberger. «Vous pouvez vraiment franchir ces étapes exponentielles et, franchement, nous avons vu Josh Allen obtenir Stefon Diggs ou Hurts obtenir AJ Brown. DJ Moore peut-il être ce type ?

En fin de compte, ce que Fields fait ou ne fait pas sur le terrain en 2023 va dicter où va cette histoire.

Une histoire des QB de premier tour, 2015-19

Vous trouverez ci-dessous tous les quarts de premier tour sélectionnés de 2015 à 2019, ainsi que si leur équipe a exercé ou non une option de cinquième année et si le joueur a signé ou non une prolongation avec l’équipe.

Joueur Brouillon Option 5e année ? Prolongation avec l’équipe première ? Kyler Murray 2019

(1er au général) Oui Oui : 5 ans, 230,5 millions de dollars Daniel Jones 2019

(6ème au général) Non Oui : 4 ans, 160 millions de dollars Dwayne Haskins 2019

(15e au général) Non Non : Sorti en 2020 Boulanger Mayfield 2018

(1er au général) Oui Non : échangé en 2022 Sam Darnold 2018

(3ème au général) *Oui Non: Darnold a été échangé en 2021. * Son option a été choisie après que Carolina l’ait échangé. Josh Allen 2018

(7ème au général) Oui Oui : 6 ans, 258 millions de dollars Josh Rosen 2018

(10e au général) Non Non : échangé en 2019 Lamar Jackson 2018

(32e au total) Oui Oui : 5 ans, 260 millions de dollars Mitchell Trubisky 2017

(2ème au général) Non Non : Contrat expiré en 2022 Patrick Mahomes 2017

(10e au général) Oui Oui : 10 ans, 450 millions de dollars Deshaun Watson 2017

(12e au général) Oui Oui : 4 ans, 160 millions de dollars Jared Goff 2016

(1er au général) Oui Oui : 4 ans, 134 millions de dollars Carson Wentz 2016

(2ème au général) Oui Oui : 4 ans, 128 millions de dollars Paxton Lynch 2016

(26e au général) Non Non : Sorti en 2018 James Winston 2015

(1er au général) Oui Non : Contrat expiré en 2020 Marcus Mariota 2015

(2ème au général) Oui Non : Contrat expiré en 2020

Quelques notes sur le graphique ci-dessus :