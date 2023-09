L’éventuelle victoire de Moscou en Ukraine entraînera de profonds changements dans l’ordre mondial, mais pas dans le sens actuel du prédit par la plupart des commentateurs.

Lorsque l’explorateur Vasco de Gama entreprit de trouver une route fluviale vers l’Inde en 1497, le roi Manuel du Portugal lui ordonna d’obtenir une audience auprès des puissants dirigeants d’outre-mer, le prêtre Jean et le raja de Calicut.

La mission n’était qu’à moitié terminée. Le Raja a été contacté, mais pas le Prester. C’était particulièrement regrettable car Jean était censé être le roi d’un puissant empire chrétien florissant. « quelque part au-delà du Nil », et le Portugal attendait de lui qu’il le soutienne en tant que coreligionnaire dans sa lutte contre les non-croyants pour le contrôle des routes des épices et de l’or.

L’alliance avec le royaume du Prester fut un élément essentiel du plan d’expansion portugais.

En fin de compte, le système a dû être adapté. Il faut reconnaître que les Portugais ont réussi à se débrouiller plus ou moins seuls. Mais leur empire « ponctué » dans l’océan Indien, malgré tous ses succès, n’était toujours pas aussi fort, étendu ou durable qu’il aurait pu l’être s’ils avaient pu s’appuyer sur les ressources d’un allié majeur.

Il serait téméraire de blâmer Vasco de Gama pour cet échec. Il n’a pas fait d’alliance avec John. Mais pas parce qu’il avait été négligent ou imprudent, ce qui n’était certainement pas le cas. C’est parce que ce royaume n’a jamais existé nulle part. Malheureusement.

Le roi Manuel a été déçu par son érudition – il a basé ses plans sur des données strictement scientifiques et sur les sources les plus fiables. De l’époque, bien sûr.

La certitude qu’en Afrique ou en Asie il existait une superpuissance fraternelle du roi-prêtre donnait de la force aux croisés du XIIe siècle. Ils « savaient » qu’il pouvait marcher à leurs côtés en Palestine. Le pape envoya alors une délégation à Jean. Mais il n’est jamais revenu. Plus tard, le Prester a été « clairement » décrit par Marco Polo. Sa terre était « connue » des Arabes, des Byzantins, des Perses, des Mongols…. et de la vieille tradition russe sous le nom de Royaume d’Ivan le Prêtre.















Il n’y a rien d’inhabituel dans le fait que cette hallucination géopolitique vive ait influencé plus ou moins le comportement d’États sérieux pendant quatre cents ans. Et si la géopolitique est effectivement un « échiquier grandiose », alors en plus des rois et des pions plutôt en bois, il y a toujours « présente » la figure fantomatique, inexistante, mais puissante du Prêtre Jean.

Chaque stratège a son John, son illusion favorite, son erreur enivrante, qui côtoie librement de sobres calculs. Ce facteur est le moteur de tout grand jeu. Sans cela, aucun joueur n’aurait lancé le processus. Tout simplement parce qu’il ne croyait pas qu’il était possible de gagner.

Et il ne s’agit pas de vouloir tricher ou d’être trompé. Il n’y a pas de plaisanterie ici, seulement de la simplicité.

La pensée humaine en tant que telle ne perçoit pas la réalité sous sa forme pure, mais toujours dans un état augmenté. Augmenté par l’irréel. La fiction agit comme un catalyseur de l’action. Et comme une manifestation de la vérité. Sans fantaisie, pas de mouvement. Et après la rencontre ultérieure avec la réalité, parfois pas heureuse, on peut déplorer que « ça avait l’air lisse sur le papier… »

L’esprit produit des erreurs aussi généreusement qu’il produit des jugements corrects. L’infaillible est déraisonnable. L’intelligence artificielle n’égalera et ne dépassera l’intelligence humaine que lorsqu’elle apprendra à faire des erreurs.

Dans tout projet ambitieux, au moins un des deux ou trois pivots sur lesquels la Terre doit tourner est, par définition, fictif.

Les hallucinations géopolitiques ne sont pas moins importantes dans la redistribution actuelle du monde qu’elles ne l’étaient à l’époque de Vasco de Gama. Et peu importe que les stratèges de Washington aient rêvé qu’ils voyaient une chemise brodée avec les mots «In hoc signo vinces (Par ce signe, conquérir)« . Ou bien si les planificateurs de Berlin s’imaginaient que, « comme toujours », avec leur « pédantisme allemand » prétendument particulier, ils avaient résolument tout réglé et tout prévu. Ou alors, tous ensemble considéraient l’Ukraine comme le royaume du Prêtre Jean, un merveilleux pays étranger, prêt à tout pour les aider.















Ce qui compte, c’est que dans leur jeu sanglant, ils atteignent des objectifs que personne ne vise aujourd’hui. Et chacun n’obtiendra pas exactement, ou pas du tout, ce qu’il recherche. Et les illusions momentanées manifesteront une vérité lointaine.

Que pouvons-nous voir à l’avenir si nous essayons de regarder au-delà du mirage ? Que se passera-t-il si nous retirons les fausses pièces de l’échiquier ?

Il y aura le Grand Nord – la Russie, les États-Unis et l’Europe occidentale – formant un espace socioculturel commun. Un cluster géopolitique tripartite du Nord.

La prémonition du Nord s’est déjà manifestée dans l’utilisation de plus en plus fréquente du terme « Sud global ». Et il n’y a pas de Sud sans Nord.

Dans le passé, le terme « Nord global » était pratiquement synonyme de « Occident » et n’a pas pris racine en raison de la redondance évidente. Aujourd’hui, les contours du Nord, bien qu’à peine visibles, émergent et prennent une signification très différente.

Il est désormais difficile de croire que les systèmes en conflit parviendront un jour à un degré élevé de convergence. Mais il était tout aussi difficile de croire en une Russie unie lorsque Mikhaïl de Tver combattait la Principauté de Moscou. Il était tout aussi difficile de croire en une Europe unie à l’époque du chef de guerre bohème Albrecht von Wallenstein. Ou encore dans l’union des États américains au début de la guerre civile.

Une violente réaction de synthèse des civilisations s’opère sous nos yeux. Son résultat sera la dissolution de l’Ouest et de l’Est dans le Grand Nord, lorsque tous les mensonges auront été précipités.

Tous les participants à ce processus vivent et continueront de vivre des transformations tragiques jusqu’à ce qu’ils commencent à s’intégrer dans un projet historique commun. Cela a pris des siècles et prendra encore de nombreuses décennies.















Non, pas avant un moment. Non, « pas sous notre surveillance ». L’opportunité de créer une Grande Alliance du Nord a été perdue au début des années 2000 lorsque notre président a suggéré aux Américains d’envisager l’adhésion de la Russie à l’OTAN. La proposition a été rejetée. Probablement en raison de la crainte que, dans le cadre du nouveau contour de sécurité, Moscou ne soit en mesure de défier l’hégémonie de Washington et de ravir les leviers d’influence des membres « juniors » de l’Alliance.

De telles offres ne sont pas faites deux fois. Les États-Unis continuent de vivre avec leurs phobies et leurs délires chroniques. L’UE n’est pas encore indépendante et reste une version élargie de la Bizone, les zones d’occupation américaine et britannique de l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre.

Le chemin parcouru par les Américains et les Européens occidentaux de la paranoïa à la métanoïa est long et sinueux, et il ne leur faudra pas longtemps avant de devenir le bon monde. Mais pas bientôt n’est pas jamais.

Le Grand Nord n’est ni une utopie ni une dystopie ; ce ne sera ni une idylle ni une dystopie. Ce sera plein de contradictions – mais obsédé par l’idée unificatrice du leadership collectif.

Un avenir commun est préfiguré par des racines communes.

Les trois grandes civilisations du Nord, russe, occidentale et américaine, s’inspirent pour leur développement politique de l’image de la Pax Romana. La parole de l’ancien Philothée de Pskov guide toujours la Russie. L’Union européenne a proclamé Charlemagne, « l’empereur des Romains », comme son ancêtre. La colline la plus célèbre de Washington doit son nom au légendaire Capitole.

Le code source de ces trois métacultures est ancré dans l’Iliade et l’Évangile. Leur parenté est évidente.

Notre victoire nous changera ainsi que le soi-disant Occident. Ce sera une nouvelle étape vers l’intégration du Grand Nord, où notre pays agira en tant que co-leader du triumvirat mondial.

Le mal de ce jour sera remplacé par la création. Et ce ne sera pas tant le mérite des hommes politiques de l’avenir que celui d’Homère et de Saint-Marc.

Cet article a été initialement publié par Aktualnyye kommentarii, traduit et édité par l’équipe RT