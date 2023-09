Voici pourquoi la plupart des pays du monde veulent que Trump bat Biden, à l’exception de l’Europe occidentale — RT World News

« Le monde entier est une scène », proclamait le héros d’une comédie shakespearienne. Si l’on suit cette métaphore, les élections présidentielles américaines sont toujours un drame en plusieurs actes, se transformant souvent en mélodrame avec des éléments de tragi-comédie et même de farce. Des personnages majeurs et mineurs se produisent sur la scène politique, des rebondissements soudains sont ponctués de divers effets spéciaux et culminent dans une extravagance colorée en novembre de chaque année bissextile.

Le public qui regarde la pièce depuis l’intérieur du théâtre ne peut que suivre les performances des acteurs, essayant de suivre le déroulement rapide des subtilités de l’intrigue et se demandant comment le spectacle se terminera. Mais contrairement à la conclusion d’une comédie shakespearienne, beaucoup dépend du résultat des élections américaines. Ainsi, même si l’ouverture du spectacle n’annonce pas une superbe démonstration de mise en scène, l’attention du monde sera concentrée d’une manière ou d’une autre sur la scène politique américaine.

Deux catégories se distinguent clairement parmi le public de ce théâtre. Les premiers peuvent être conventionnellement décrits comme des romantiques politiques. Ce groupe n’exige pas une lecture de l’acteur, mais une mort complète et sérieuse. Les romantiques parlent toujours du « choix historique », du « point de bifurcation » critique dans le développement des États-Unis et de la signification « fatidique » de ce cycle électoral à la fois pour l’Amérique et pour le reste de l’humanité.

Une autre catégorie est celle des sceptiques conventionnels. Ils supposent que, malgré toute sa splendeur et même son faste, le processus ne fera que peu de différence dans la vie des Américains, et encore moins dans celle de tous les autres habitants de notre planète. Mark Twain, qui appartenait clairement au camp des sceptiques, est crédité du credo peut-être le plus catégorique de ces derniers : « Si le vote faisait une différence, ils ne nous laisseraient pas le faire. »















Ces deux catégories sont certainement présentes en Russie. Nos romantiques espèrent toujours qu’un changement d’équipe à la Maison Blanche ouvrira de nouvelles opportunités dans les relations entre nos deux pays. Aujourd’hui, ils supposent qu’il ne peut y avoir de pire pour la Russie que le président américain sortant. Ils rappellent que, depuis Richard Nixon, il a toujours été plus facile pour Moscou de traiter avec des républicains pragmatiques qu’avec des démocrates idéologiques. Ils rendent également hommage à Donald Trump, citant généreusement ses récentes déclarations rassurantes sur la Russie.

Les sceptiques, pour leur part, soulignent que la politique étrangère américaine a toujours été bipartite et qu’il existe un fort consensus négatif contre la Russie au sein de l’establishment politique américain. Ils évoquent aussi souvent Trump, mais seulement pour illustrer clairement le fait que même un président américain généralement favorable à Moscou est inévitablement impuissant face au tout-puissant « État profond ».

Les romantiques et les sceptiques ont probablement leur propre vérité. Mais si les sceptiques ont généralement raison, les romantiques peuvent avoir parfois raison. En effet, il existe désormais aux États-Unis un consensus anti-russe large et durable – plus large et plus durable qu’un consensus anti-Chine similaire. La Maison Blanche et le Congrès, le Pentagone et le Département d’État, les principaux médias et les groupes de réflexion influents ont généralement des positions, sinon unifiées, du moins très proches sur Moscou, et il est peu probable que ces positions changent, même à moyen terme.

Néanmoins, toute nouvelle équipe à Washington doit se distinguer de l’ancienne et prouver son indéniable supériorité sur ses prédécesseurs. Cela signifie de nouvelles nuances dans la politique étrangère. Par exemple, les républicains n’abandonneront pas leur soutien militaire à Kiev, mais ils devront tenir compte du fait que les programmes d’aide étrangère n’ont jamais été populaires auprès des électeurs, notamment conservateurs.















Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les Républicains cherchent à renforcer leur contrôle sur la façon dont les militaires américains et autres aides à l’Ukraine sont dépensés. On peut également s’attendre à ce qu’ils fassent pression pour une répartition « plus équitable » du fardeau du soutien militaire à l’Ukraine entre Washington et ses alliés européens.

En outre, les approches américaines à l’égard de la Russie doivent être considérées dans le contexte plus large de la politique étrangère américaine. Par exemple, les démocrates sont traditionnellement beaucoup plus soucieux que leurs adversaires républicains de promouvoir les valeurs libérales dans le monde. Cette fixation fait gagner des points à Joe Biden dans une Europe majoritairement libérale, mais crée des problèmes avec des partenaires américains aussi importants « illibéraux » ou « pas tout à fait libéraux » comme la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Vietnam ou même l’Inde.

Une victoire républicaine serait accueillie avec enthousiasme dans ces pays, mais poserait un sérieux défi à la fragile unité transatlantique. Ces différences, même si elles ne sont pas radicales, doivent être prises en compte par tous les acteurs internationaux, y compris la Russie.

Comme toujours, l’éléphant républicain dans l’opposition exige aujourd’hui un changement, tandis que l’âne démocrate au pouvoir veut que les choses tiennent bon. Une victoire de Biden aux élections de novembre prochain signifierait encore quatre années de statu quo, à moins que le président vieillissant ne soit contraint de quitter ses fonctions avant janvier 2029. Une victoire de tout candidat républicain déclencherait un processus de révision de la politique, créant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour l’Amérique et le reste du monde.

Cet article a été initialement publié par Izvestia, traduit et édité par l’équipe RT