Voici pourquoi la livre a chuté et ce que cela signifie pour les États-Unis et le Royaume-Uni

La livre sterling a plongé lundi à un niveau record face à la flambée du dollar, suscitant des inquiétudes quant à une inflation encore plus élevée et incitant les utilisateurs des médias sociaux à partager des mèmes défaitistes sur la cinquième économie mondiale.

Le pays, déjà sous le choc de la mort de son monarque au pouvoir le plus ancien et de la récente éviction de Boris Johnson au poste de Premier ministre, est en proie à une “crise du coût de la vie encore plus grave” en raison de la chute de la livre, a déclaré Barry. Eichengreen, professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley. “La reprise n’est pas à l’horizon” dans un avenir prévisible, a-t-il ajouté.