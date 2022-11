Voici pourquoi la Fed a peut-être déjà gagné mais agit toujours comme si rien ne s’était amélioré

Que veut vraiment la Réserve fédérale ? Nous avons trois présidents inconditionnels des banques centrales régionales qui parlent mardi : Loretta Mester de la Fed de Cleveland à 11 h HE, Esther George de la Fed de Kansas City à 14 h 15 HE et James Bullard de la Fed de St. Louis à 14 h 35 HE. Nous pouvons parier qu’ils vont se surpasser sur le niveau qu’ils veulent prendre avec les fonds fédéraux, le taux des prêts bancaires au jour le jour. C’est un peu étrange après avoir reçu nos premières bonnes nouvelles sur l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production (PPI) de s’attendre à ce qu’elles soient aussi dures que jamais. Ils semblent vouloir ignorer tout ce qui a réussi depuis le début du cycle de hausse des taux de la Fed en mars. Logement Redfin, une fintech sur les cordes pour le logement, a rapporté la semaine dernière qu’une famille doit gagner 107 381 $ pour payer un paiement mensuel de 2 682 $, en hausse de 45 % par rapport à il y a deux ans en raison de la flambée des taux hypothécaires. C’est avec seulement une augmentation de salaire de 5% cette année. Oui, le logement est devenu trop cher. Mais que veut la Fed ? Un taux qui le rend si cher que la plupart des gens ne peuvent pas acheter une maison ? Est-ce le but ? Est-ce pour faire en sorte qu’une fois que vous avez acheté une maison, vous n’ayez pas assez d’argent pour vous en occuper? Ou s’agit-il simplement de forcer le prix du logement à baisser quoi qu’il arrive, de revenir à une tendance traditionnelle avant la pandémie de Covid ? Je pense que cela pourrait arriver si 7% reste l’hypothèque opérationnelle. Mais s’ils le portent à 8%, vous pourriez dire que c’est vraiment à peu près tout. Si vous écoutez le monstre à trois têtes, vous devez croire qu’ils veulent cela. Les maisons sont trop hautes. Tout le monde est d’accord mais il faut croire que cela pourrait se produire en ce moment, avec les annulations et le manque de trafic que nous constatons. Vous n’allez pas voir les ventes augmenter. Pourquoi ne pas attendre et voir combien les prix baissent ? Ils ne le feront tout simplement pas. Si vous preniez les taux courts à 7 %, les taux hypothécaires n’iraient-ils pas à 10 % ? Je le penserais. Autos Ensuite, il y a les autos. Les gros problèmes ici ont été le manque de voitures neuves et l’offre de voitures d’occasion. Nous avons obtenu l’indice Manheim pour le mois vendredi et nous avons maintenant une baisse en pourcentage à deux chiffres par rapport à l’année dernière. Encore une fois cependant, cela est comparé à une forte augmentation par rapport à la pré-pandémie. Les faucons de la Fed veulent que les véhicules reviennent à la période pré-pandémique. Cela ne peut pas arriver tant qu’il n’y a pas plus de semi-conducteurs pour finir les voitures et les camions qui manquent de puces. La semaine dernière, cependant, Mary Barra, PDG de General Motors, m’a dit que le blocage des puces était terminé. Il y aura beaucoup de nouvelles voitures et camions sur le marché. Ford (F), une holding du Club, m’a dit il y a six semaines qu’elle serait prête à expédier peut-être 50 000 nouveaux véhicules qui avaient été détruits par un manque de plaques signalétiques, causé par une usine de plaques signalétiques sous contrat. De plus, nous savons que Carvana a besoin d’argent. Cela peut être une grande partie d’une baisse des voitures d’occasion, qui pourrait amener tout le monde, de Lithia à AutoNation, à baisser les prix. Donc, encore une fois, comme les maisons, la Fed gagne. Mais, encore une fois, gagner est-il important ? Ou faut-il vaincre l’inflation ? Salaires Qu’en est-il des salaires : ils semblent augmenter inéluctablement. Cette semaine cependant, j’ai interviewé Tom Shannon, le PDG de Bowlero – une équipe avec plus de 300 pistes de bowling – et il a dit qu’il était fier de ses améliorations de marge brute, y compris le fait qu’il a tellement plus de candidats pour des ouvertures qu’il n’en avait l’année dernière. J’ai insisté et il a dit que les choses avaient changé assez radicalement en ce qui concerne le bassin de main-d’œuvre. Avoir du sens ? L’argent que le gouvernement fédéral nous a donné est peut-être épuisé ainsi que les avantages du crédit d’impôt pour enfants. OK, je sais, une entreprise de bowling nationale n’est pas nécessairement un Verizon ou un Amazon (AMZN), que nous détenons dans le portefeuille du Club. C’est cependant un indicateur pour les emplois non qualifiés. Licenciements Maintenant, j’ai été catégorique sur le fait que les vrais défenseurs des salaires seront les entreprises technologiques, où je pense que la dotation en personnel est loin d’être conforme à la publicité et à la nature commerciale d’une grande partie d’Internet. Au cours des dernières années, les sociétés de capital-risque se sont concentrées sur un seul segment : les logiciels d’entreprise. Il y a des entreprises entières qui se spécialisent dans la création de ces entreprises car elles ont toujours été des coups de circuit. Ce n’est plus le cas. Trop d’entreprises analysent et stockent des données et analysent des données. Nous n’avons pas besoin de tous. Il existe trop de secteurs verticaux de logiciels en tant que service (SaaS) et pas assez de nouvelles entreprises pour avoir besoin de leur aide. Il s’agit d’un changement majeur et inaperçu. Que se passe-t-il lorsque ces entreprises ne peuvent pas obtenir de nouveaux clients et ne peuvent pas entrer en bourse ? Je dirais que c’est à ce moment-là qu’il y a les gros licenciements. Oh et n’oublions pas qu’Amazon a embauché une armée de personnes pour faciliter son expansion pendant la pandémie. Cela aurait été formidable si la demande pandémique avait duré plus longtemps. Mais ce n’est pas le cas. Ces personnes resteront très probablement pendant les vacances. Mais alors quoi ? Je pense que, encore une fois, si la Fed devait attendre jusqu’à Noël, elle verrait les licenciements et les faillites d’entreprises. Mais ils n’attendent pas. Ils ne prennent aucun risque. Je pense qu’il est logique d’attendre. L’incapacité d’amener de nouvelles entreprises sur le marché a un ensemble très étendu de répercussions : banquiers, avocats et auditeurs. Encore une fois, la Fed ne semble pas s’en soucier. C’est presque comme s’ils sentaient la jugulaire et qu’ils y allaient. Prix ​​Bien sûr, il y a d’autres choses qu’ils ne peuvent pas contrôler. Le prix de la nourriture a été insoluble. Il n’y a pas eu beaucoup d’échanges. Les supermarchés semblent n’avoir aucune influence. C’est un problème qu’une trêve dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie ferait plus que n’importe quelle entreprise, étant donné qu’entre 35 % et 40 % de nos engrais proviennent de là-bas. Je pense que l’année prochaine notre récolte sera réajustée. N’oubliez pas que la réverbération que nous devrions recevoir de la baisse du coût du papier et du plastique, ce dernier devenant vraiment faible, devrait bientôt concerner les entreprises de biens de consommation emballés. Cependant, ils ont tendance à verrouiller leurs coûts en début d’année. Cela signifie que nous ne verrons pas le soulagement avant le début de l’année prochaine. Qu’est-ce qui change en ce moment ? Le coût d’acheminement des marchandises vers le marché. JB Hunt, un si bon camionneur, a raconté une histoire où la pénurie de chauffeurs se termine. Encore une fois, les prix n’ont pas encore baissé. Sauf au niveau du spot. Mais cela signifie qu’ils vont dans la bonne direction. Que diriez-vous de l’huile? Retour à l’endroit où il était en septembre et toujours aucun signe que la réserve stratégique de pétrole (SPR) du pays ne sera pas exploitée même s’il n’y a aucun signe d’augmentation de l’essence. Encore une fois, une victoire mais pas assez pour ces têtes de la Fed. Conclusion En fait, je pense que ce qui est si frustrant, c’est que TOUT va en faveur de la Fed et pourtant, il semblerait aux trois intervenants de la Fed que RIEN ne va dans leur sens. La bonne nouvelle? Cela ne nuit pas encore aux revenus. Le dollar fort a été plus punitif. Les mauvaises nouvelles? C’est affligeant de savoir que la Fed n’a pas l’intention de ralentir les choses. Cela fait en sorte que les actions seront les otages du rendement du Trésor à 2 ans, qui est le baromètre de la Fed. Un passage à 5% ne peut pas être surmonté. C’est seulement un demi-point de pourcentage de plus qu’aujourd’hui. Une chose est certaine, les acheteurs du 2 ans pourraient être plus sensibles aux données que la Fed. C'est ce qui provoquerait un rallye du Père Noël sur le marché boursier. Si nous obtenons l'un des trois orateurs de la Fed cette semaine – Mester, George ou Bullard – pour reconnaître ce que je viens de souligner ? L'augmentation du rendement du Trésor sur 2 ans se termine et les jeux commencent Le bâtiment de la Réserve fédérale Marriner S. Eccles à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 6 juillet 2022. Le gouvernement chinois a tenté d’obtenir des informations internes sensibles et de construire un réseau d’influence et d’informateurs au sein de la Réserve fédérale, selon un nouveau rapport publié mardi par les membres du personnel républicain de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales. Al Drago | Bloomberg | Getty Images