Voici pourquoi la famille Tapi a célébré le mariage “statue” d’un couple décédé par suicide l’année dernière

Tapi : Une affaire étrange est apparue au premier plan dans le district de Tapi au Gujarat. L’année dernière, un couple s’est suicidé dans le village newala de Nijar Taluka en raison de l’opposition de la famille à leur mariage. Fait intéressant, les familles ont maintenant réalisé leur erreur et accepté leur mariage, mais comment ? Ils ont créé les idoles des amants et ont exécuté tous les rituels de mariage après un an de leur mort. Il ne fait aucun doute que cela est devenu un sujet de discussion brûlant non seulement parmi les localités, mais également sur Internet. Bien que de nombreux cas de suicide de ce type se soient produits à Tapi, celui-ci est particulier.

L’année dernière, Ganesh Padvi et Ranjana Padvi de Tapi ont été déçus après que leurs familles aient refusé d’accepter leur relation. Parallèlement à cela, les mauvaises discussions et les railleries des familles ont ajouté à leur consternation qui les a brisées au cœur. Perdant leur calme, les tourtereaux ont décidé de mettre fin à leurs jours. Ils se sont pendus à l’arbre et sont morts par suicide.

Plus tard, ayant réalisé leurs erreurs, les familles se sont repenties d’une manière unique. Ils ont décidé d’unir le “couple malheureux” qui a quitté le monde en raison du refus de leurs familles. Les parents ont décidé de créer des idoles de l’homme et de la femme décédés pour les marier selon les coutumes tribales. Bientôt, le couple « statue » s’est marié le 14 janvier 2023. Un « mariage idéal » d’un « couple idole » !

Cela s’est en effet avéré être un cas unique en son genre lorsque le couple inexistant a été attelé après avoir fait ses adieux au monde. Etrange mais vrai! Ils prouvent « de manière créative » que tout et n’importe quoi est possible jusqu’à ce qu’un humain « désemparé » décide de déposer le bâton du monde réel. Les gens n’ont d’autre choix que de hausser les sourcils devant cette situation irréaliste.

