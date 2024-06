Voici pourquoi la demande pour Ozempic et Wegovy pourrait monter encore plus haut

Il y a de fortes chances que si vous entendez le mot « Ozempic », vous l’associez probablement à une perte de poids. Il est difficile de ne pas tenir compte de tous les messages publiés sur les réseaux sociaux concernant la perte de poids des utilisateurs grâce à ce médicament. Mais beaucoup de gens pourraient être surpris qu’il ne soit pas réellement approuvé comme traitement de perte de poids : les régulateurs l’ont approuvé pour le diabète. Les gens l’ont simplement pris hors AMM en raison de sa capacité à les aider à perdre du poids.

Mais c’est un excellent exemple de la diversité et de l’étendue des avantages non seulement d’Ozempic, mais également d’autres traitements similaires au peptide 1 de type glucagon (GLP-1). Novo Nordisk (NYSE : NVO) fabrique Ozempic et possède un autre médicament GLP-1, Wegovy, qui est en fait approuvé pour la perte de poids.

Aussi fortes que soient les ventes de ces produits ces derniers temps, elles pourraient encore augmenter à l’avenir.

Un traitement possible contre l’insuffisance rénale chronique ?

Il existe un besoin important de traiter l’insuffisance rénale chronique aux États-Unis, une maladie dont souffre un adulte sur sept et pour laquelle il n’existe aucun remède. Dans un essai récent portant sur le sémaglutide, l’ingrédient commun de Wegovy et d’Ozempic, des résultats encourageants ont été obtenus.

Dans un essai portant sur plus de 3 500 participants atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique, le sémaglutide a réduit le risque de décès et a contribué à ralentir le déclin de la fonction rénale. Dans l’ensemble, il a réduit de 24 % le risque d’événements liés à une maladie rénale. Il y a également eu moins d’événements indésirables par rapport au groupe placebo.

Novo Nordisk prévoit de demander une extension de l’étiquette d’Ozempic cette année afin qu’il puisse potentiellement traiter les maladies rénales chroniques. S’il est approuvé, cela donnerait aux patients une raison de plus pour utiliser ce médicament au-delà du simple traitement du diabète.

À mesure que des essais supplémentaires sont effectués sur le sémaglutide, il pourrait y avoir encore plus d’indications approuvées. Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration a approuvé Wegovy comme traitement visant à réduire le risque de problèmes cardiaques chez les adultes obèses ou en surpoids.

L’entreprise renforce ses capacités

Le plus gros problème de Novo Nordisk est sans doute le manque de capacité. La demande a explosé pour Ozempic et Wegovy, et la société s’efforce d’étendre ses capacités de fabrication. Il s’agit d’un problème important, car un manque d’approvisionnement pourrait conduire les patients à rechercher d’autres produits concurrents – ou pire, à passer par le marché noir, où des produits d’apparence similaire pourraient non seulement nuire à la marque, mais être fatals aux utilisateurs.

L’entreprise a déployé des efforts pour renforcer sa capacité. Une solution consiste à passer par sa société mère, Novo Holdings, qui envisage d’acquérir Catalent pour 16,5 milliards de dollars. Les sites du fabricant de médicaments pourraient alors être cédés à Novo Nordisk. Dans un effort à plus long terme, Novo Nordisk prévoit d’investir 6 milliards de dollars pour construire de nouvelles installations au Danemark. Mais cela pourrait prendre jusqu’en 2029. À court terme, il existe des fabricants sous contrat auxquels l’entreprise peut faire appel. L’année dernière, il a embauché Thermo Fisher Scientifique pour aider à la fabrication de Wegovy.

L’histoire continue

Au cours des trois premiers mois de 2024, le chiffre d’affaires net de Novo Nordisk a augmenté de 24 % à taux de change constants pour atteindre 65,3 milliards de couronnes danoises (9,8 milliards de dollars). Wegovy a ouvert la voie avec une croissance des revenus de 107 %, suivi par Ozempic à 43 %. Et avec une demande potentielle aussi importante à l’horizon, ces taux de croissance pourraient s’accélérer beaucoup plus dans les années à venir.

Cela pourrait encore être une action bon marché à acheter en ce moment

À mesure que de nouvelles indications s’accumulent pour Ozempic et Wegovy, le potentiel de ces médicaments de générer encore plus de revenus et de bénéfices pour Novo Nordisk augmente également dans les années à venir. Cela signifie que même si son ratio P/E de 47 peut paraître élevé à l’heure actuelle, le actions de soins de santéLa valorisation actuelle de la société pourrait encore ressembler à une bonne affaire à l’avenir.

