Voici pourquoi Kevin Morris dit avoir payé les arriérés d’impôts de Hunter Biden

Dans une interview avec les législateurs et les enquêteurs de la Chambre la semaine dernière, l’avocat du divertissement Kevin Morris, bienfaiteur financier de Hunter Biden, s’est présenté comme quelqu’un qui a aidé le jeune Biden parce qu’il était ému par ses luttes, et non par le désir d’aider le candidat de l’époque, Joe Biden, à gagner. La présidence.

Mardi, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a publié la transcription de l’entretien de près de six heures de Morris avec les trois comités menant l’enquête de destitution du président. La transcription fournit les descriptions les plus détaillées à ce jour de la façon dont Morris a rencontré Hunter Biden, des prêts de plus de 5 millions de dollars qu’il lui a accordés pour couvrir ses dépenses et payer ses dettes fiscales impayées, ainsi que des achats par Morris d’œuvres d’art de Hunter Biden.

“J’ai vu un gars, vous savez, qui venait de chez moi, qui aurait pu être mon ami”, a déclaré Morris. «Il se faisait – à mon avis, se faire battre par le monde. J’ai trouvé qu’il avait… un manque de soutien inquiétant. Et c’était un individu – et je crois, et je crois encore aujourd’hui, qu’il est une très bonne personne et un gars formidable. Et vous savez, c’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir.

La transcription a été publiée cinq jours seulement après la comparution de Morris devant les comités. Après que le président du comité de surveillance, James Comer, R-Ky., ait envoyé un communiqué de presse décrivant le témoignage, un avocat de Morris a envoyé une lettre à Comer alléguant que le président avait mal interprété le témoignage de son client.

Morris a déclaré qu’il avait été présenté pour la première fois à Hunter Biden à Brentwood, en Californie, lors d’une collecte de fonds en 2019 pour la campagne présidentielle de Biden, organisée au domicile de la productrice Lanette Phillips, qui a ensuite demandé, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, si Morris rencontrerait Hunter Biden parce qu’il avait quelques problèmes de « divertissement », selon ses mots. Morris a commencé à représenter Hunter Biden après une conversation de cinq heures au domicile de ce dernier et a commencé à lui prêter de l’argent environ six semaines plus tard.

Les prêts n’ont pas été accordés sous forme d’espèces à Hunter Biden, mais étaient en grande partie des paiements directs à des tiers. Ils comprenaient des paiements à l’IRS pour les arriérés d’impôts dus pour les années 2016 à 2019, le loyer d’une maison, les frais juridiques d’autres avocats, les paiements à l’ex-femme de Hunter Biden, la pension alimentaire pour enfants et les paiements impayés pour une Porsche.

Morris a témoigné que les prêts avaient été accordés en partie pour aider Hunter Biden à maintenir sa sobriété et que d’anciens clients souffrant de problèmes de dépendance ont toujours eu des problèmes avec leurs impôts.

“C’est ma coutume et ma pratique de redresser les impôts. Cela fait partie de la reprise, de la réparation. C’est essentiel”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’ils ont commencé à accorder des prêts, ils ont documenté le mandat de représentation juridique, mais pas un contrat de prêt écrit. Morris a témoigné que les prêts étaient souvent accordés avant qu’un accord écrit ne soit en place, mais que les avocats rédigeaient ensuite des billets à ordre pour l’argent qui comprenaient des intérêts, des conditions et des dispositions par défaut. L’argent doit être restitué à Morris en 2025.

Morris a déclaré qu’il avait acheté à ce jour 13 tableaux de Hunter Biden pour près d’un million de dollars. Il a déclaré que pour 11 de ces peintures – achetées en janvier dernier – il avait payé directement les frais de commission des galeristes, mais n’avait pas encore payé le solde de 525 000 $ à Hunter Biden car il discutait toujours des prochaines étapes avec des conseillers fiscaux.

Après l’interview de la semaine dernière, Comer a déclaré que le soutien de Morris «soulève des problèmes d’éthique et de financement de campagne pour le président Joe Biden» et a déclaré que Morris avait commencé à payer les impôts de Hunter Biden «pour protéger Joe Biden, alors candidat à la présidence, de toute responsabilité politique». Morris a témoigné que 170 000 $ avaient été payés alors que Joe Biden était candidat à la présidentielle, le reste après l’entrée en fonction de l’aîné Biden.

Mardi, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a de nouveau déclaré, via X, que « le soutien financier massif de Morris à Hunter Biden soulève des problèmes d’éthique et de financement de campagne pour le président Joe Biden ».

Recommandé

Mais dans son témoignage, Morris a nié l’idée selon laquelle ses actions étaient liées à la politique.

«En ce qui concerne les prêts, je suis convaincu que Hunter remboursera», a témoigné Morris. «Je n’avais pas et je n’attendais pas quoi que ce soit du père de Hunter ou de l’administration Biden en échange de mon aide à Hunter, et je n’ai pas non plus demandé quoi que ce soit au président Biden ou à son administration. Mon seul objectif était et est toujours d’aider mon ami et client.”

Comer a également déclaré que Morris avait eu accès à la Maison Blanche après avoir accordé les prêts, bien que Morris ait déclaré qu’il ne s’était rendu à la Maison Blanche que trois fois et avait eu deux interactions extrêmement brèves – une au cours de laquelle le président avait fait une blague sur ses cheveux, et une autre fois. lorsqu’il a échangé un petit bonjour avec le président en tant qu’invité au mariage de Naomi Biden, la fille de Hunter Biden. Morris a déclaré qu’il n’avait jamais discuté des entreprises commerciales de Hunter Biden, des prêts qui lui étaient accordés ou des achats d’art avec le président.

« Je ne suis pas très populaire à la Maison Blanche », a déclaré Morris à un moment donné, après avoir déclaré qu’il n’avait eu aucune communication avec les responsables de la Maison Blanche.

Les républicains se sont également concentrés sur un échange de courriels daté du 7 février 2020 entre Morris et des comptables qui ont aidé à préparer les dossiers de Hunter Biden. Dans ce document, Morris a écrit : « Nous devons encore déposer nos déclarations lundi – nous courons des risques considérables, personnellement et politiquement, pour obtenir les déclarations. »

Morris a déclaré que le risque politique auquel il faisait référence était le fait que Hunter Biden pourrait être appelé à témoigner lors des audiences de destitution de Trump concernant l’Ukraine.

« Personnellement, il n’avait pas déclaré ses impôts. D’accord? C’est son problème personnel. Et puis, politiquement… écoutez, il y avait une procédure de destitution en cours. Son nom et son visage étaient partout dans le monde.

Lorsque les intervieweurs ont demandé : « Vous témoignez donc ici aujourd’hui que politiquement, ce risque politique n’avait rien à voir avec le candidat de l’époque, Joe Biden ; c’est votre témoignage ? Morris a répondu : « C’est exact. »

Morris a déclaré qu’il n’avait pas été interrogé par les forces de l’ordre fédérales – y compris le conseiller spécial de Hunter Biden – concernant ses prêts au fils du président ou des problèmes de financement de campagne, en dehors d’un cas où il s’est brièvement entretenu avec un agent du FBI et un agent de l’IRS qui étaient enquêtant sur les problèmes fiscaux du jeune Biden en 2021. Il n’y a eu aucune tentative ultérieure pour lui parler, a déclaré Morris.