Voici pourquoi Joe Biden sourit ce matin, même après les revers américains à mi-mandat

Joe Biden pourrait un jour se remémorer avec tendresse les deux premières années de sa présidence comme une balade insouciante dans sa Corvette décapotable bien-aimée.

Parce que les deux suivants pourraient être douloureux.

La perte potentielle de son parti de la Chambre des représentants des États-Unis lors des élections de mi-mandat de mardi signifierait des troubles à la fois personnels et professionnels.

Cela signifie probablement une législature hostile qui bloque son programme législatif et enquête son fils ses entreprises familiales, ses fonctionnaires de l’administration, le FBI et Dr Anthony Fauci .

Voici la partie la plus surprenante, cependant : Biden est peut-être en train de célébrer.

C’est parce qu’une chose surprenante s’est produite sur le chemin de la raclée très attendue des démocrates. Ce n’est pas tout à fait arrivé.

“Certainement pas une vague républicaine, c’est sûr”, a déploré la sénatrice républicaine Lindsey Graham sur NBC.

Le parti du président sortant a semblé perdre sa très mince majorité à la Chambre des représentants des États-Unis tout en restant étonnamment compétitif.

Ce n’était pas le type de martèlement à mi-mandat habituellement infligé aux présidents sortants, de Lyndon Johnson à Ronald Reagan, Bill Clinton et Barack Obama.

Les républicains ont probablement reconquis la Chambre des représentants des États-Unis ; le Sénat pourrait aller dans l’autre sens. (Joshua Roberts/Reuters)

Les problèmes de Trump

Les résultats sont chargés de doublures argentées pour Biden. Et ils incluent des morceaux de charbon pour ses adversaires, y compris son ennemi juré Donald Trump.

Les républicains ont obtenu beaucoup moins de sièges que la moyenne pour un parti d’opposition à mi-parcours ; ils peuvent à peine gagner la Chambre et ne pas gagner du tout le Sénat.

C’était plus proche que la norme de plusieurs générations pour les mi-mandats, où le parti d’opposition presque toujours romps avec un gain moyen de 27 sièges de la Chambre depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais les républicains ont en fait perdu les postes de gouverneur et les sièges législatifs qu’ils détenaient auparavant. Plusieurs négationnistes courses perdues à contrôler le processus de vote dans les états oscillants.

Le côté anti-avortement référendums perdus . Les alliés les plus durs de Trump ont perdu ou sous-performé, comme dans la course au poste de gouverneur du Wisconsin et les courses au Sénat de Géorgie et du New Hampshire. Les républicains traditionnels ont fait mieux. Par exemple, la Géorgie : la star du football Herschel Walker, soutenue par le républicain Trump, a obtenu beaucoup moins de voix dans une course au Sénat qu’un ennemi républicain de Trump, Brian Kemp, dans la course au poste de gouverneur du même État.

Les démocrates ont conservé le contrôle dans plusieurs États swing : Wisconsin, Minnesota, Michigan, Pennsylvanie et peut-être d’autres.

“Nous sommes ravis”, a déclaré la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui a célébré sa réélection et une victoire pro-choix lors d’un référendum.

Les théoriciens du complot pro-Trump ont tenté en vain de prendre le contrôle de l’administration électorale dans le Michigan et dans plusieurs autres États où ils ont perdu des courses pour le poste de gouverneur et de secrétaire d’État.

Peut-être la nouvelle la plus inquiétante de toutes pour Trump: l’une des performances les plus dominantes de la nuit a été présentée par Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui apparaît maintenant comme son seul rival précoce pour la nomination présidentielle républicaine de 2024.

Trump a laissé entendre qu’il annoncerait une autre course présidentielle la semaine prochaine. Il a pris connaissance des résultats à mi-parcours dans sa résidence de Floride, que l’on voit ici. (Ricardo Arduengo/Reuters)

Les rivalités internes du GOP pourraient avoir un effet d’entraînement mondial

Ce qui explique le bavardage immédiat parmi les conservateurs quant à savoir si DeSantis pourrait, en fait, faire un candidat présidentiel plus fort en 2024.

Les dirigeants républicains au Congrès devront gérer les divisions internes. Et gérer un caucus imprévisible.

Un certain nombre de députés d’arrière-ban républicains cherchent à combattre leur propre leadership. Ils veulent destituer Biden, malgré le fait que les chefs de parti découragent de tels propos. Certains, comme Marjorie Taylor Greene, ont déjà déposé requêtes en destitution .

La dynamique interne du GOP pourrait avoir des effets d’entraînement mondiaux.

Certains députés d’arrière-ban veulent couper le financement de la guerre en Ukraine. Ou utiliser la menace d’un US crise de la dette pour forcer Biden à faire des concessions politiques.

Un certain nombre de négationnistes semblaient devenir les principaux responsables électoraux dans les principaux États swing, y compris le républicain de l’Arizona Mark Finchem, qui était à Washington lors de l’émeute du 6 janvier. (Brian Snyder/Reuters)

Où en est le record des démocrates

Ce sera quelques années imprévisibles. Difficile pour les dirigeants républicains, rude pour le président et sa famille.

Les démocrates n’adopteront plus les projets de loi dont ils rêvent. Leur programme législatif s’arrêtera probablement à midi le 3 janvier 2023 lorsque les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants.

Cela laisserait le tableau de bord législatif de Biden comme suit: un énorme projet de loi sur les secours en cas de pandémie un reprise d’emplois historique dépenses climatiques quelques contrôle des prix des médicaments une vague de financement pour Infrastructure quelques le contrôle des armes et nouveau recherche technologique .

Cet ordre du jour a également amené historique dépenses, enregistrer la dette , et une forte inflation. Ce qui a sapé les efforts des démocrates pour tenir le Congrès.

Les électeurs américains ont maintenant probablement gelé la capacité de son parti à faire beaucoup plus. La liste des affaires inachevées pour les démocrates ? Réforme de l’immigration, réforme électorale, congé parental payé, extension des soins de santé publics et statut d’État pour Washington, DC et Porto Rico.

Alerte rouge : la Maison républicaine probable a l’intention de marteler les responsables de Biden avec des enquêtes, y compris sur la famille du président. (Léa Millis/Reuters)

Les yeux se tournent maintenant vers les résultats du Sénat

Les yeux se tournent maintenant vers le Sénat américain.

Les démocrates ont de bonnes chances de le conserver, bien que les résultats puissent rester flous pendant des jours, voire des semaines, selon les recomptages, avec le potentiel de déjà vu à partir de 2020 : la Géorgie pourrait, une fois de plus, organiser un second tour plus tard cette année qui décidera du Sénat.

Si les démocrates détiennent le Sénat, ils peuvent continuer à travailler sur une priorité absolue : confirmer les juges nommés par Biden et travailler à remodeler le système judiciaire.

Ce qui donnerait à Biden une raison de plus de sourire, même en cas de défaite.