Voici pourquoi j’invente le terme « technologie embryonnaire »

Cette semaine, j’ai publié un article sur les résultats d’une étude sur la maladie de Parkinson dans laquelle une entreprise de biotechnologie a transplanté des neurones producteurs de dopamine dans le cerveau de personnes. (Vous pouvez lire l’histoire complète ici.)

La raison pour laquelle je suis cette expérience, et d’autres similaires, est qu’il s’agit de tests très attendus sur des tissus transplantés fabriqués à partir de cellules souches embryonnaires. Il s’agit des cellules parfois controversées extraites pour la première fois d’embryons humains issus de procédures de fécondation in vitro il y a 25 ans. Leur promesse médicale est qu’ils peuvent se transformer en n’importe quel autre type de cellule.

D’une certaine manière, les cellules souches sont une énorme déception. Malgré leur potentiel, les scientifiques n’ont toujours pas élaboré de traitement médical approuvé après tout ce temps. L’étude sur la maladie de Parkinson, menée par la société de biotechnologie BlueRock, une division de Bayer, vient de passer la phase 1, la première étape des tests de sécurité. Les chercheurs ne savent toujours pas si la greffe fonctionne.

Je ne sais pas exactement combien d’argent a été investi jusqu’à présent dans les cellules souches embryonnaires, mais cela se chiffre certainement en milliards. Et dans de nombreux cas, la preuve initiale du principe selon lequel les greffes de cellules pourraient fonctionner date en réalité de plusieurs décennies – comme les expériences des années 1990 montrant que des cellules pancréatiques provenant de cadavres, si elles étaient transplantées, pourraient traiter le diabète.

Les cellules dérivées de cadavres humains, et parfois de tissus issus d’avortements, donnent un produit inégal et difficile à obtenir. Les fabricants de cellules souches d’aujourd’hui visent plutôt à fabriquer des cellules selon des spécifications précises, augmentant ainsi leurs chances de succès en tant que produits réels.

En fait, ce n’est pas si facile – et c’est en grande partie la raison du retard. « Je peux vous expliquer pourquoi il n’y a rien : c’est un problème de fabrication », explique Mark Kotter. Il est le fondateur d’une start-up, Bit Bio, qui fait partie de celles qui développent de nouvelles façons de faire en sorte que les cellules souches répondent aux attentes des chercheurs.

Bien qu’il n’existe pas encore de traitement à partir de cellules souches embryonnaires, lorsque je regarde dans les laboratoires de biologie, ces cellules sont partout. Cet été, alors que j’ai visité la salle de culture cellulaire très fréquentée du Whitehead Institute, sur le campus du MIT, une postdoctorante nommée Julia Juong en a sorti une assiette et m’a laissé voir leurs contours argentés au microscope.

Juong, un jeune scientifique prometteur, travaille également sur de nouveaux moyens de contrôler les cellules souches embryonnaires. Étonnamment, les cellules que j’observais étaient les descendantes des premières cellules, remontant à 1998. Une curieuse propriété des cellules souches embryonnaires est qu’elles sont immortelles ; ils continuent de se diviser pour toujours.

« Ce sont les originaux », a déclaré Juong.

Cette reproductibilité explique en partie pourquoi les cellules souches sont une technologie et pas seulement un projet scientifique. Et quelle technologie cool c’est. Internet contient toutes les informations du monde. Un embryon unicellulaire possède les informations nécessaires pour constituer le corps humain tout entier.

C’est ce que j’ai commencé à considérer comme la « technologie des embryons ». Je ne parle pas de ce que nous faisons aux embryons (comme les tests génétiques ou même l’édition génétique), mais plutôt de la puissante technologie que les chercheurs peuvent extraire en les étudiant. La technologie des embryons inclut les cellules souches et de nouvelles façons de se reproduire par FIV. Cela pourrait même contenir des indices sur une véritable science du rajeunissement.

Par exemple, un laboratoire de San Diego utilise des cellules souches pour cultiver des organoïdes cérébraux, un groupe de cellules cérébrales au stade fœtal vivant dans une boîte de Pétri. Les scientifiques prévoient d’attacher l’organoïde à un robot et d’apprendre à le guider dans un labyrinthe. Cela semble fou, mais certains chercheurs imaginent que les téléphones portables du futur pourraient contenir des composants biologiques, voire des fragments de cerveau.

Un autre exemple récent de technologie embryonnaire concerne la science de la longévité. Les chercheurs savent désormais comment transformer n’importe quelle cellule en cellule souche, en l’exposant à ce qu’on appelle des facteurs de transcription. Cela signifie qu’ils n’ont pas besoin d’embryons (avec leurs inconvénients éthiques) comme point de départ.

Une idée intéressante en biotechnologie est de donner aux gens des doses contrôlées de ces facteurs afin de réellement rajeunir certaines parties du corps. Jusqu’à récemment, le dogme scientifique affirmait que les vies humaines ne pouvaient aller que dans une seule direction : vers l’avant. Mais maintenant, l’idée est de revenir en arrière, en repoussant légèrement vos cellules dans la direction de l’embryon que vous étiez autrefois.

Une entreprise qui travaille sur cette idée est Turn Bio, qui pense pouvoir injecter les facteurs dans la peau des gens pour se débarrasser des rides. Une autre société, appelée Altos Labs, a levé 3 milliards de dollars pour approfondir les questions scientifiques approfondies autour de ce phénomène.

Enfin, une autre découverte intéressante est qu’avec les bons signaux, les cellules souches tenteront de s’auto-organiser en formes qui ressemblent à des embryons. Ces entités, appelées embryons synthétiques, ou modèles d’embryons, vont être utiles dans la recherche, notamment dans les études visant à développer de nouveaux contraceptifs. Ils constituent également une démonstration éclatante que n’importe quelle cellule, même un peu de peau, peut avoir la capacité intrinsèque de créer une personne entièrement nouvelle.

Tout cela, à mon avis, sont des exemples de technologie embryonnaire. Mais de par sa nature, ce type de technologie peut choquer nos sensibilités. C’est la vieille histoire : la reproduction est quelque chose de secret, voire de divin. Et jouer avec l’étincelle de la vie dans le laboratoire, eh bien, c’est jouer à Frankenstein, n’est-ce pas ? Lors d’un reportage sur le traitement de la maladie de Parkinson, j’ai appris que Bayer était toujours préoccupé par la technologie des embryons. Les employés de l’entreprise ont trébuché pour éviter de dire « embryon ». En effet, l’Allemagne a une loi très stricte qui interdit la destruction d’embryons à des fins de recherche à l’intérieur de ses frontières.

Alors, à quoi mènera la technologie embryonnaire ensuite ? Je vais suivre les progrès des cellules souches embryonnaires humaines et je travaille sur quelques grandes histoires provenant des frontières qui, je l’espère, choqueront, impressionneront et inspireront. Alors restez à l’écoute du MIT Technology Review.

En savoir plus sur les archives du MIT Technology Review

Plus tôt ce mois-ci, nous avons publié un retour sur plus de 25 ans depuis la première capture de cellules souches embryonnaires humaines. Bien qu’il n’existe pas encore de traitement, le nombre d’expérimentations sur des patients augmente. Certains chercheurs prédisent que cette technologie pourrait bientôt être efficace. Il était temps ! Et consultez le numéro d’éthique de notre magazine, où nous avons refait surface notre scoop novateur sur le sujet, datant de 1998.

Les cellules souches proviennent d’embryons, mais étonnamment, l’inverse semble également être le cas : avec quelques coups de pouce, ces cellules puissantes formeront spontanément des structures qui ressemblent et agissent beaucoup comme de vrais embryons. J’avais évoqué pour la première fois l’apparition des « embryons humains synthétiques » en 2017 et le sujet n’a fait que s’échauffer depuis, comme nous le racontions en juin dernier dans ce reportage sur la course effrénée pour améliorer la technologie.

Les cellules souches ne sont pas la seule approche pour faire repousser les organes. En fait, certaines parties de notre corps ont la capacité de se régénérer d’elles-mêmes. Jessica Hamzelou a parlé d’une entreprise de biotechnologie qui tente de fabriquer des mini-foies à l’intérieur des ganglions lymphatiques des humains.

Du monde entier sur le Web

