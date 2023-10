Voici pourquoi Jim Cramer ne s’inquiète pas d’une forte dégradation des actions Apple à Wall Street

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct de « Morning Meeting » à 10 h 20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. 1. C’est une journée agitée à Wall Street, alors que les principaux indices boursiers américains étaient mitigés mercredi en milieu de matinée. Le Nasdaq a surperformé le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average. La hausse des rendements du Trésor – l’un des principaux responsables de la faiblesse récente du marché boursier – a pris une pause mercredi après qu’ADP a déclaré que la masse salariale du secteur privé n’avait augmenté que de 89 000 en septembre. C’est bien en dessous des 160 000 emplois ajoutés attendus par les économistes interrogés par Dow Jones. Gardez toutefois à l’esprit qu’ADP n’a pas été une lecture parfaite du rapport mensuel officiel sur l’emploi du gouvernement américain, qui doit être publié vendredi matin. 2. KeyBanc a dégradé Apple (AAPL) à l’équivalent de la retenue d’achat mardi soir. Cet appel qui a fait la une des journaux, qui a suscité des inquiétudes quant à la valorisation du fabricant d’iPhone, intervient alors que l’action Apple a chuté d’environ 12 % par rapport à son plus haut historique de clôture du 31 juillet. Ce timing est important pour nous, Jim Cramer affirmant qu’il n’était pas inquiet. les analystes dégradent la note après qu’un titre de haute qualité comme Apple ait connu une baisse pendant des mois. Nous ne voyons aucune raison mercredi d’agir sur Apple et de maintenir notre thèse « possédez-le, ne l’échangez pas ». Les actions Apple étaient stables mercredi, s’échangeant légèrement au-dessus de 172 $ chacune. 3. Nous n’abandonnons guère Coterra Energy (CTRA), même si les actions de la société d’exploration et de production ont chuté de plus de 2 % mercredi. Cette baisse survient alors que les prix du brut sont tombés mercredi à leur plus bas niveau depuis plusieurs semaines. Le brut standard américain West Texas Intermediate s’est négocié à un moment donné en dessous de 86 dollars le baril, après avoir atteint 95 dollars le baril fin septembre. Cependant, les contrats à terme sur le gaz naturel ont dépassé mercredi les 3 dollars par million d’unités thermiques britanniques, atteignant leur plus haut niveau depuis le 27 janvier. Cela est remarquable pour Coterra car ses activités sont réparties à peu près 50-50 entre le pétrole et le gaz naturel. Au contraire, Jim a dit qu’il préférait être acheteur plutôt que vendeur de Coterra ici. Nous avons récupéré 200 actions CTRA supplémentaires lundi. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long sur AAPL et CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.