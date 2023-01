Voici pourquoi Jim Cramer dit que ce rallye du marché “ne durera pas”

Voici quelques faits saillants de “The Homestretch”, notre nouvelle fonctionnalité audio avec Jim Cramer et le directeur de portefeuille Jeff Marks pour préparer les membres du Club pour la dernière heure de négociation à Wall Street. « Jour de contre-tendance » Jim Cramer : « Aujourd’hui, c’est vraiment un jour de contre-tendance. » Jeff Marks: “La contre-tendance étant que beaucoup d’actions et de secteurs qui ont fonctionné pendant une grande partie de 22 – que ce soit les soins de santé, que ce soit l’énergie – ces actions sont vraiment une source de fonds [being sold] pour les actions qui n’ont pas fait si chaud l’année dernière, comme la technologie et les semi-conducteurs qui sont absolument en feu aujourd’hui. … Les gens ne sont pas AMD [Advanced Micro Devices] parce qu’ils pensent que l’entreprise se porte mieux. » « Les fondamentaux ne se sont pas améliorés » JC : « C’est une rotation vers ce qui est suffisamment descendu. Et je dois vous dire que nous nous sommes accrochés à Nvidia , à Microsoft , sur l’idée que nous aurons un de ces jours pour nous détendre un peu – en partie parce que nous savons qu’en fin de compte, les fondamentaux ne question. Et les fondamentaux de ces actions sont, disons simplement qu’ils sont incertains. … Les fondamentaux ne se sont pas améliorés. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, NVDA, MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.