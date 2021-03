«J’avais l’habitude de rester en contact avec Briana», a partagé Jenelle en exclusivité avec E! Nouvelles. « Il n’y a pas de mauvais sang entre elle et moi en ce moment, mais comme elle postait beaucoup de tournages avec l’équipe, je devais juste la désabonner parce que cela me blesserait et je ne voulais plus le voir. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy