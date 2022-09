Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi aux membres de son club d’investissement qu’il avait personnellement acheté des bons du Trésor à 2 ans – car pour la première fois depuis très longtemps, les rendements sont plus compétitifs que les rendements boursiers, en particulier en tenant compte de la nature sans risque du gouvernement. – obligations adossées.

Avant d’aller plus loin, nous voulons expliquer que Cramer, en tant que journaliste financier à CNBC, doit respecter les règles de notre société contre l’achat d’actions individuelles avec son propre argent. La distinction ici est que Cramer, en tant que chef du CNBC Investing Club qui utilise ses avoirs en actions de Charitable Trust comme portefeuille, a déclaré qu’il souhaitait seulement pouvoir posséder les noms qu’il conseille aux membres d’acheter. Le Club ne possède que des actions et détient des liquidités. Il n’investit pas dans des obligations.

Comme Cramer l’a dit jeudi, dans sa vie personnelle, il contribue chaque mois à un fonds indiciel S&P 500. Mais ce mois-ci, au lieu d’y mettre de l’argent, l’animateur de “Mad Money” a déclaré qu’il “avait en fait acheté une tranche de papier à deux ans”. Il se souvient : “Je n’ai pas fait ça depuis le 15 mars 2000. C’est à quel point je respecte Jay [Jerome] Powell”, président de la Réserve fédérale.

Et pourquoi pas : le rendement du Trésor à 2 ans a grimpé à près de 3,9 %, un retour en arrière remontant à 2007, parallèlement à des discussions sur des hausses de taux d’intérêt plus agressives de la part de la Fed. Cramer l’a qualifié d'”absurdement élevé” et “garanti par la pleine foi et le crédit du gouvernement américain”. En plus du rendement, si vous détenez un bon du Trésor de 2 ans pendant toute la durée, vous récupérez votre argent.

En comparaison, le rendement actuel du dividende sur le S&P 500 est de près de 1,7 % par an. Mais contrairement à une obligation, votre capital en actions ou en fonds d’actions n’est pas garanti.

Ainsi, dans un marché haussier des actions, les rendements des dividendes et l’appréciation du cours des actions font exploser les rendements obligataires. Mais dans les marchés baissiers, comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, les rendements obligataires commencent à sembler beaucoup plus attractifs, car un rendement garanti de près de 3,9 % sur un bon du Trésor à 2 ans est plus du double du rendement du dividende du S&P 500. De plus, le principe de risque pour vous est pratiquement inexistant.

