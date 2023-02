Voici pourquoi Israël n’arme pas l’Ukraine malgré une poussée mondiale en ce sens. Il y a un autre combat en vue.

Des obusiers automoteurs M109 de 155 mm de l’armée israélienne sont positionnés sur les hauteurs du Golan annexées par Israël, près de la frontière syrienne, le 2 janvier 2023. (Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

Israël, un partenaire majeur des États-Unis, n’a pas fourni d’aide militaire directe à l’Ukraine.

Le pays équilibre les intérêts occidentaux et ses propres intérêts régionaux au Moyen-Orient.

La Russie autorise Israël à mener des opérations ciblant les forces liées à l’Iran en Syrie, ce qu’elle ne veut pas compromettre.

Depuis que les forces russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a près d’un an, les États-Unis et les pays partenaires ont fourni à Kyiv des dizaines de milliards de dollars en aide à la sécurité généralisée.

Mais Israël, un allié de premier plan de l’OTAN et des armées occidentales, a jusqu’à présent refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine, malgré les pressions en ce sens, choisissant plutôt de concentrer ses efforts sur l’aide humanitaire.

Les experts du Moyen-Orient disent que c’est parce qu’Israël a une relation compliquée avec la Russie et travaille avec le pays pour mener des opérations dans la Syrie voisine. Dans le même temps, Israël a souvent réussi à trouver un équilibre entre les intérêts des grandes puissances mondiales et les siens pour éviter les conflits.

Israël, en février 2022, était le plus grand bénéficiaire cumulé de l’aide étrangère américaine – dont la plupart se présente sous la forme d’un soutien militaire. Il possède également l’un des le plus fort militairesarmé de drones, d’avions de chasse avancés et même d’armes nucléaires, bien que cela ne soit pas ouvertement reconnu.

Les États-Unis et leurs alliés s’attendaient à ce qu’Israël soutienne l’Ukraine lors de l’invasion russe, mais le pays a été lent à condamner le président russe Vladimir Poutine et l’assaut non provoqué contre le voisin de la Russie.

Du Premiers jours de la guerre, Israël a fourni une aide humanitaire et du matériel aux forces d’urgence – des efforts qui ont a continué sous le nouveau gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais le pays s’est abstenu de fournir une aide militaire létale directe à l’Ukraine, malgré les appels des dirigeants de Kyiv.

C’est compliqué.

La relation compliquée d’Israël avec la Russie a plusieurs dimensions. Pour commencer, Israël abrite de grandes communautés russes et ukrainiennes, tandis que ces deux pays accueillent des populations juives.

« Comment traitez-vous les pays – qui ont des communautés juives – et ils se battent les uns contre les autres ? Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Chatham House basée au Royaume-Uni, a déclaré à Insider. “Il faut faire attention à comment on agit sans mettre en danger l’une ou l’autre communauté juive.”

Des soldats israéliens transportent des munitions depuis un véhicule sur une position sur les hauteurs du Golan annexées par Israël le 2 janvier 2023. (Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

Mais la question qui reste au centre des préoccupations en ce qui concerne la réticence d’Israël à envoyer une aide militaire à l’Ukraine concerne la Syrie voisine et un conflit obscur entre Israël et son ennemi régional, l’Iran.

La Russie contrôle une grande partie de l’espace aérien au-dessus de la Syrie déchirée par la guerre, et elle permet à Israël de mener des opérations ciblant des actifs liés à l’Iran et des livraisons d’armes à ses mandataires régionaux comme le Hezbollah basé au Liban – qui est désigné en tant qu’organisation terroriste étrangère par le Département d’État américain.

“La Russie n’essaie pas d’abattre les avions israéliens, et les avions israéliens n’essaient pas de détruire les batteries anti-aériennes russes”, a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales, à Insider.

Alors même que Moscou permet à Israël de réprimer l’influence iranienne en Syrie, la Russie et l’Iran ont renforcé leurs liens militaires et leur soutien tout au long de la guerre en Ukraine. Téhéran a fourni au Kremlin drones suicidesque les forces russes ont utilisé pour bombarder les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles du pays.

Un haut responsable britannique a déclaré en décembre que la Russie recherchait également un approvisionnement massif de missiles balistiques en provenance d’Iran et était prête à offrir au pays une offre “sans précédent”. soutien militaire en retour.

Comportements « contradictoires » et « paradoxaux »

En théorie, la menace posée par la coopération russo-iranienne dans cet espace semblerait être l’incitation la plus probable pour Israël à fournir un soutien supplémentaire à l’Ukraine, a déclaré Alterman, mais Israël hésite à perdre la liberté d’action dont il dispose en Syrie parce qu’il perçoit le Hezbollah comme un danger énorme.

“Il en faudrait beaucoup pour qu’Israël sente qu’il doit mettre en péril la liberté d’action contre ces efforts de réapprovisionnement qui passent par la Syrie”, a-t-il déclaré. Ainsi, même avec ces liens militaires croissants entre Moscou et Téhéran, Israël n’a pas fait d’efforts pour équiper l’Ukraine de l’aide létale nécessaire pour vaincre la Russie.

Les relations internationales ont parfois un comportement «contradictoire» et «paradoxal», a expliqué Mekelberg – une politique peut ne pas avoir beaucoup de sens dans l’ensemble, mais elle fonctionne pour un cas spécifique, même si elle contredit une position sur une autre question.

Un avion de chasse F-35 Lightning II de l’armée de l’air israélienne se produit lors d’une cérémonie de remise des diplômes des pilotes de l’armée de l’air israélienne, à la base de Hatzerim dans le désert du Néguev, près de la ville méridionale de Beer Sheva, le 28 décembre 2022. (Jack Guez/AFP via Getty Images)

Une capture d’image du 20 novembre 2019 montrerait des batteries de défense aérienne syriennes répondant à des missiles israéliens ciblant la périphérie sud de Damas. (AFP via Getty Images)

Un autre exemple de ce comportement contradictoire est que la Russie ne veut pas que l’Iran ait trop d’influence en Syrie et est heureuse qu’Israël mène ses opérations dans le pays. Il aurait pu arrêter le comportement israélien il y a longtemps s’il l’avait voulu, a ajouté Mekelberg.

“Chaque pays a un ensemble compliqué d’intérêts, donc Israël et la Russie ont une certaine compréhension. Mais vous pourriez affirmer que la Russie et l’Iran coopèrent de diverses manières, dont certaines qu’Israël trouve menaçantes parce qu’Israël trouve l’Iran si menaçant, “, a déclaré Altman. “Il me semble donc que ce qu’Israël fait et ce qu’Israël attend des pays, c’est d’équilibrer les partenaires et les intérêts pour que personne n’obtienne cent pour cent de quoi que ce soit.”

La réponse d’Israël à la guerre contre l’Ukraine ne semble pas être une cause majeure d’inquiétude à Washington, et ce n’est pas le seul pays avec des liens solides avec les États-Unis – comme la Corée du Sud et l’Inde – à éviter envoyer directement une aide létale à l’Ukraine.

“C’est en partie le reflet de la complexité de la relation américano-israélienne”, a déclaré Alterman, “et en partie le reflet du fait que l’administration Biden doit s’adapter au fait que des partenaires proches sont, dans de nombreux cas, peu disposés à s’aligner à tous les niveaux. .”

La semaine dernière, Axios signalé que les États-Unis ont demandé à Israël s’il pouvait transférer des missiles anti-aériens Hawk hors service, mais il reste à voir si Israël rompt le protocole et décide de transférer une aide militaire létale à l’Ukraine. Netanyahu a récemment déclaré à CNN qu’il envisagerait d’envoyer des armes à Kyiv, ce qui, selon Moscou, conduirait à une escalade du conflit, selon Le Times d’Israël.

Pendant ce temps, l’Ouest aide à la sécurité vers l’Ukraine continue de s’accumuler. Des centaines de véhicules blindés, dont des chars et des véhicules de combat d’infanterie, se dirigent vers l’Ukraine dans les mois à venir pour l’aider à se défendre contre ce que les responsables américains décris comme un “assaut” russe potentiel.