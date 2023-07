Voici pourquoi il y a encore tant de tuyaux en plomb à Chicago

Même si le plomb dans l’eau potable nuit au développement des enfants, l’Environmental Protection Agency a forcé très peu de villes à remplacer leurs conduites en plomb.

Considérez Chicago, avec plus de conduites d’eau en plomb que n’importe quelle ville américaine, environ 400 000. Environ 7% des foyers qui ont demandé un échantillonnage l’année dernière ont dépassé les limites fédérales, et dans au moins 73 foyers, c’était le double, selon une analyse AP de plus de 3 500 échantillons prélevés à l’aide d’une méthode plus sensible que celle du gouvernement fédéral.

Pourtant, ce nombre de maisons n’a jamais été suffisant pour déclencher le mandat d’enlèvement des tuyaux.

C’est parce que les normes de l’EPA disent seulement que la plupart des maisons – pas toutes – ne peuvent pas contenir de quantités dangereuses de plomb.

Comme Chicago n’a jamais été obligée de retirer son tuyau en plomb, elle en a laissé la majeure partie dans le sol, s’appuyant plutôt sur le traitement de l’eau pour réduire les niveaux de plomb.

Les responsables de l’État et locaux disent qu’ils disposaient de fonds limités qui devaient être utilisés ailleurs. Ils disent également que les règles locales ont rendu le travail de déménagement plus difficile et plus coûteux.

TRAVAUX D’ADMINISTRATION D’EAU

En 2012, la ville a commencé à remplacer rapidement ses vieilles conduites d’eau. Ceux-ci sont généralement en fonte et non en plomb. Lorsque les équipes routières sont tombées sur les tuyaux en plomb qui se ramifient et desservent les maisons individuelles, ils n’ont remplacé qu’un court morceau près de la conduite d’eau principale par du cuivre. Des milliers et des milliers de fois, ils ont réenterré la jonction et laissé le reste.

Juste au moment où la ville terminait cet effort, la législature de l’Illinois a rendu cette méthode illégale.

Miguel Del Toral, un ancien responsable de la réglementation de l’EPA qui était également un lanceur d’alerte sur la catastrophe de la conduite en plomb de Flint, dans le Michigan, a déclaré que Chicago ignorait les effets toxiques du plomb dans l’eau potable.

« Pendant le programme de remplacement des conduites d’eau, personne n’a reconnu qu’il y avait un problème », a-t-il déclaré.

Del Toral n’était pas le seul à s’opposer aux actions de la ville. Deux résidents de Chicago ont déposé un projet de recours collectif en 2017, arguant que les travaux sur les conduites d’eau de Chicago augmentaient le risque d’exposition au plomb. Ils ont cité des études selon lesquelles perturber un tuyau en plomb puis le laisser dans le sol peut en fait faire grimper les niveaux dans l’eau du robinet.

L’année suivante, pour se protéger contre ces pointes, la ville a finalement commencé à distribuer des filtres à eau aux habitants des quartiers où les équipes de travaux publics remplaçaient les canalisations. Le procès a finalement été rejeté.

VUE OFFICIELLE DE CHICAGO

L’EPA a déclaré que le remplacement des tuyaux en plomb pendant les travaux sur les conduites d’eau est non seulement plus sûr, mais aussi environ 20 % moins cher. Mais le commissaire à la gestion de l’eau de Chicago, Andrea Cheng, a déclaré que ce n’était pas vrai à Chicago. Les règles de l’État là-bas exigeaient des méthodes de construction coûteuses jusqu’à l’année dernière. Ce n’est que récemment que la ville a commencé à supprimer les frais de permis qui peuvent ajouter des milliers de dollars aux coûts de remplacement du plomb, a-t-elle déclaré.

Cheng a déclaré que les anciennes conduites d’eau peuvent se rompre et que ralentir leur remplacement en s’occupant de tous les tuyaux en plomb aurait été irresponsable et pourrait exposer les gens aux bactéries. Elle a déclaré que les habitants de Chicago sont confrontés à une plus grande menace d’empoisonnement par la peinture au plomb et que la ville essaie de lutter contre cela.

La ville de Detroit a connu du succès lorsqu’elle a fait pression sur les habitants pour qu’ils laissent les équipes de la route entrer sur une propriété privée pour retirer les tuyaux en plomb. Des règles comme celle-là ne sont pas en place à Chicago.

« Savez-vous combien de personnes veulent que leur jardin soit creusé ? » dit Cheng. « Pas beaucoup. »

Depuis que le législateur a modifié la loi, la plupart des résidents ont autorisé les travailleurs de leur propriété à remplacer les tuyaux, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, Chicago propose un programme limité et gratuit de remplacement des tuyaux en plomb pour les ménages et les garderies à faible revenu et a récemment commencé à remplacer les tuyaux en plomb lorsqu’ils se cassent – un phénomène courant dans une ville aux hivers rigoureux. Mais la ville dit qu’il faudra des décennies pour tous les remplacer. Les résidents continueront d’être exposés.

Ainsi, trois décennies après que le gouvernement fédéral a imposé des limites de plomb pour l’eau potable, la grande majorité des tuyaux en plomb sont toujours dans le sol, non seulement à Chicago, mais dans tout le pays.

Marc Edwards, spécialiste du traitement de l’eau chez Virginia Tech, a déclaré que les villes proactives qui ont remplacé des longueurs entières de conduites en plomb sont en meilleure forme.

« Vous résolvez le problème une fois pour toutes », a-t-il déclaré. « Il est beaucoup plus rentable de tout faire en même temps que de simplement laisser ce problème au propriétaire pour qu’il l’oublie et se rende compte dans 30 ans que ses enfants ont été empoisonnés au plomb. »

Fassett a rapporté de Seattle.

Michael Phillis et Camille Fassett, The Associated Press