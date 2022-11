Voici pourquoi il faudra peut-être un certain temps pour que l’inflation immobilière se refroidisse

Un drapeau “portes ouvertes” est affiché à l’extérieur d’une maison unifamiliale le 22 septembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Dîner Allison | Getty Images

Il y a des signes que l’inflation pourrait encore baisser dans les mois à venir, mais le logement menace de freiner toute amélioration. L’indice des prix à la consommation, baromètre clé de l’inflation, a augmenté de 7,7 % en octobre par rapport à il y a un an. Bien qu’elle soit encore assez élevée par rapport aux normes historiques, cette lecture annuelle était la plus faible depuis janvier. actualités liées à l’investissement Goldman Sachs s’attend à ce que l’inflation “baisse significativement” en 2023 L’augmentation mensuelle a également été plus faible que prévu, ce qui laisse espérer que l’inflation obstinément élevée et l’impact négatif qu’elle a eu sur les portefeuilles des consommateurs pourraient s’atténuer.

Pourtant, le coût du logement a bondi de 0,8 % en octobre — la plus forte hausse mensuelle en 32 ans. Cela peut sembler contre-intuitif à un moment où de nombreux observateurs ont déclaré que les États-Unis étaient en “récession du logement”. Mais l’inflation du logement – telle que reflétée dans l’IPC, au moins – devrait rester élevée pendant plusieurs mois à un an compte tenu de son importance dans les budgets des ménages et de la dynamique intrinsèque des marchés de la location et du logement, ont déclaré les économistes. “Alors que le marché du logement se refroidit, cette catégorie va également s’atténuer, mais nous devrons peut-être attendre l’année prochaine avant qu’elle n’atténue de manière significative l’inflation globale”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

Le logement est le premier poste de dépenses des ménages

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, qui publie le rapport CPI, divise la catégorie « abri » en quatre composantes : loyer, hébergement hors domicile (par exemple, hôtels), assurance des locataires et des ménages et loyer équivalent des propriétaires des résidences. Le loyer et le « loyer équivalent propriétaires » sont de loin les plus importants.

Ce dernier essaie de mettre les propriétaires à parité avec les locataires. Cela reflète essentiellement ce que les propriétaires paieraient eux-mêmes pour louer leur maison, a déclaré Cristian deRitis, économiste en chef adjoint chez Moody’s Analytics. Le logement est le poste de dépenses le plus important pour le consommateur moyen. La pondération globale de l’IPC reflète ce qui suit : Le logement en représente 33 %, la majeure partie de toutes les catégories. Le logement a donc un impact démesuré sur l’inflation globale d’un mois à l’autre. La catégorie des abris a augmenté de 6,9 ​​% au cours de la dernière année.

Les marchés de la location et du logement se refroidissent

Busà Photographie | moment | Getty Images

La baisse de la demande a entraîné une baisse ou une modération des prix des maisons et des locations dans de nombreuses régions des États-Unis Les nouvelles annonces immobilières aux États-Unis au cours du mois, jusqu’au 6 novembre, ont diminué de 17,5 % par rapport à la même période un an plus tôt, selon à Redfin, une agence immobilière. Le prix de vente typique, 359 000 $, a baissé de plus de 8 % par rapport à son sommet de 392 000 $ en juin, selon Redfin. La demande de prêts hypothécaires a chuté alors que les taux ont régulièrement grimpé jusqu’à un sommet récent de plus de 7 %, bien que les taux aient fortement baissé la semaine dernière. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pendant ce temps, l'inflation des loyers a ralenti en 2022 par rapport à son rythme effréné de l'année dernière, selon les données de Zillow. Les Américains payaient en moyenne 2 040 $ de loyer sur le marché au 31 octobre, selon le Indice des loyers observés Zillowqui est désaisonnalisé. Ce prix de location a augmenté de 0,31 % par rapport au mois précédent, le 30 septembre. Mais le rythme de cette croissance a ralenti pendant quatre mois consécutifs. A titre de comparaison, les loyers avaient bondi d'environ 1% sur le mois de fin mai à fin juin. L'inflation des loyers a atteint 2% par mois en juillet et août 2021, selon les données de Zillow.

Pourquoi les prix des logements sont à la traîne