Voici pourquoi il est important de prendre un deuxième coup de Covid

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi qu’il n’était pas encore préoccupé par le nombre d’Américains qui ont sauté leur deuxième dose de vaccin Covid prévue.

« Nous ne sommes pas certains que ces gens ne reviendront pas. Ils ne sont tout simplement pas revenus à temps », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC.

Cependant, Gottlieb a déclaré que recevoir le deuxième vaccin Covid était nécessaire pour obtenir tous les avantages protecteurs fournis par les vaccins pour les mois à venir. Les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux injections. (Le vaccin Covid de Johnson & Johnson, le troisième autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, ne nécessite qu’une seule dose.)

«Mon conseil à tout le monde serait que, même si vous êtes jeune et qu’il y a des preuves que vous dérivez une réponse immunitaire robuste juste à partir de cette première dose, nous ne connaissons pas la durabilité de cette réponse», a déclaré Gottlieb, qui siège sur Pfizer. Conseil. « Si vous voulez vraiment obtenir un effet durable du vaccin, vous devriez vraiment recevoir la deuxième dose. »

Vendredi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’environ 8% des résidents américains qui ont reçu la première dose des vaccins Pfizer ou Moderna ne sont pas revenus pour le deuxième vaccin.

« Le nombre de personnes que jusqu’à présent que nous avons vues ne pas revenir pour la deuxième dose est faible par rapport aux normes historiques ou aux normes historiques », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. Par exemple, a-t-il dit, le taux de retour du vaccin Covid est meilleur que celui du vaccin contre le zona à deux doses.

Gottlieb a reconnu qu’il est possible qu’un pourcentage plus élevé de vaccinés aux États-Unis saute le deuxième coup alors que plus de jeunes se font vacciner. C’est en partie parce que « les jeunes savent qu’ils tirent une réponse immunitaire plus robuste juste de la première dose par rapport à un individu plus âgé, qui a vraiment besoin de cette deuxième dose pour obtenir la protection immunitaire complète », a-t-il réitéré.

Les personnes qui jusqu’à présent ne sont pas revenues pour le deuxième coup ne font pas nécessairement quelque chose de mal intentionnel, a ajouté Gottlieb. Il a félicité les pharmacies qui administrent des vaccins pour «avoir essayé de mettre en place des rappels pour ces patients».

« Souvent, c’est juste perdu de vue. Ce ne sont pas des gens qui ne reviennent délibérément pas », a déclaré Gottlieb. «Il y a des situations, j’ai parlé à des gens, qui s’inquiètent de la deuxième dose, les effets secondaires qui sont censés être associés à la deuxième dose par rapport à la première dose. Mais pour le moment, le pourcentage de personnes qui sont revenues car ce deuxième coup est assez élevé. «

Près de 105 millions de personnes aux États-Unis, près d’un tiers de la population, ont été entièrement vaccinées, selon les dernières données disponibles à partir de tLes centres de contrôle et de prévention des maladies. Environ 147 millions, soit environ 44% de la population américaine, ont reçu au moins une dose, selon les données du CDC.