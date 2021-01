Guru Gobind Singh Jayanti sera célébré cette année le 20 janvier 2021. Cela marque l’anniversaire de la naissance du 10e gourou du sikhisme – Guru Gobind Singh.

Guru Gobind Singh Jayanti est également appelé Prakash Parv ou Guru Gobind Singh Parkash Utsav. Le 10ème gourou est né à Patna et a passé sa vie à se faire entendre pour la justice et l’égalité. Les célébrations de Guru Gobind Singh Jayanti ont lieu chaque année au mois de décembre ou janvier, selon le calendrier grégorien. Les célébrations de l’anniversaire de naissance du Guru sont observées conformément au calendrier Nanakshahi.

Le dernier des dix gourous des sikhs est né le 22 décembre 1666. Cette année, le gourou Gobind Singh Jayanti sera marqué selon la date du calendrier hindou de Saptami, Shukla Paksha.

Guru Gobind Singh est devenu le gourou de la foi sikh à l’âge tendre de neuf ans seulement. Il est devenu le chef après la mort de Guru Tegh Bahadur. Il a fait de nombreuses contributions importantes au sikhisme et a été chargé d’initier l’ordre Khalsa qui est un code moral strict de discipline spirituelle. Ses actes miraculeux ont eu un impact énorme sur la culture sikh. De son vivant, il a guidé et inspiré les gens en luttant contre l’injustice. Il était également poète et philosophe. Il a donné aux gens le courage de s’élever contre le régime oppressif des Moghols à l’époque. Guru Gobind Singh était un chef militaire et spirituel et a encouragé les gens avec ses enseignements moraux.

En ce jour, les fidèles se rassemblent et se rassemblent pour offrir des prières. De nombreuses personnes de la communauté sikh et au-delà s’organisent et se joignent à de grandes processions. Ils célèbrent cette journée en chantant des chants de dévotion et en partageant de la nourriture avec des adultes et des enfants. Pendant les processions, ils visitent les gurudwaras, où ils adorent et offrent des prières spéciales.

Ils récitent des poèmes ce jour-là et assistent également à des récitals. Les croyants forts de la religion participent aux satsangs et donnent de la nourriture aux nécessiteux.