Voici pourquoi HBO Max tire des dizaines de films et de séries télévisées

HBO Max de Warner Bros. Discovery supprime 36 films et séries télévisées de sa plateforme. Il y a trois raisons principales pour lesquelles cela se produit.

Les films et séries – qui comprennent 20 émissions originales de HBO Max telles que le drame pour adolescents “Generation” et le spin-off de “Sesame Street” “The Not-Too-Late Show with Elmo” – seront supprimés d’ici la fin de vendredi. La décision intervient avant que Warner Bros. Discovery envisage de combiner Discovery + avec HBO Max dans un nouveau service qui sera lancé aux États-Unis à la mi-2023.

“Alors que nous nous efforçons de regrouper nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications à l’offre de contenu disponible à la fois sur HBO Max et Discovery+. Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plates-formes”, a déclaré un porte-parole de HBO Max dans un communiqué. déclaration.

Il peut sembler étrange que HBO Max supprime les séries spécialement conçues pour la plate-forme – les services de streaming regorgent d’émissions et de films peu regardés. Mais pour Warner Bros. Discovery, il y a trois motivations principales derrière les coupes : réduire les coûts, s’éloigner du contenu destiné aux enfants et aux familles et désencombrer le service.