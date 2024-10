Voici pourquoi Han Kang refuse de célébrer son prix Nobel. ‹ Centre littéraire

15 octobre 2024, 17h40

Han Kang a remporté le prix Nobel la semaine dernière, et non, nous n’en avons toujours pas fini ! Battre une mer de prédictions privilégiéesla prose singulièrement surréaliste et audacieuse de Kang était un cheval noir pour la reconnaissance du Grand Suédois.

L’académie a félicité Kang « pour sa prose poétique intense qui confronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine ». Et dans La Nouvelle Républiquele rédacteur en chef Mark Krotov a souligné la sensibilité politique de l’auteur dans des romans comme Le végétarien. Dans lequel Kang, lauréat du Booker, « prend en compte la violence d’État ».

Dans un grand exploit de faire son propre chemin, l’auteur refuse de célébrer son prix. Parce que de cette violence d’État.

Vendredi, Kang a déclaré par procuration paternelle qu’elle ne tiendrait pas la conférence de presse habituelle pour célébrer sa victoire au Nobel. Son père, le romancier Han Seung-wo, a expliqué son choix politique. « Elle a dit qu’avec les guerres qui font rage entre la Russie et l’Ukraine, entre Israël et la Palestine, et où des morts sont signalées chaque jour, elle ne pouvait pas tenir une conférence de presse pour célébrer », a déclaré Seung-wo aux journalistes coréens. « Elle a demandé de la compréhension à ce sujet. »

Kang est le premier lauréat asiatique du prix Nobel depuis le romancier chinois La sélection controversée de Mo Yan en 2012. Elle est également la première femme asiatique, et la première sud-coréenne, à être reconnue par le tribunal scandinave depuis… toujours.

Bien que ses livres se soient vendus à l’échelle mondiale depuis l’annonce – et La Corée célèbre au nom de l’auteur—Kang continue de s’abstenir de tout commentaire public ce soir.

Image via