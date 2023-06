Voici pourquoi Esha Deol sera absente du mariage de Karan Deol

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit enfin Satya (Harshad Arora) et Saï (Aïcha Singh) se rendant en Allemagne, mais on voit qu’avant d’embarquer sur le vol, elle rencontre Vinayak et Virat (Neil Bhatt) ainsi que la famille Chavan. Plus tard, nous voyons Vinayak se plaindre à Sai qu’il veut aussi aller avec elle. Voyons si Sai prendra Vinayak ou non. Il est possible que Sai ne prenne pas Vinayak parce que Virat décide que Vinayak vivra avec lui et que Saavi vivra avec Sai. Plus tard, nous voyons Sai ressentir quelque chose d’étrange lorsqu’elle quitte le Chavan Niwas. Il est possible que Sai sente qu’elle ne reviendra jamais. Plus tard, nous voyons que Virat obtient un indice que le grand terroriste Ramakant décidera d’exécuter son plan B, mais nous voyons qu’il est trop tard pour que Virat s’arrête. On voit aussi que Virat et Sai ne se quitteront pas mais ils mourront l’un avec l’autre.

Virat et Satya vont mourir dans un accident d’avion

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Virat (Neil Bhatt) courir à l’aéroport pour donner une dernière chance à son amour. Il décide de dire une dernière fois à Sai (Ayesha Singh) qu’il ne peut pas vivre sans elle. C’est le morceau final et le plus émouvant de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Nous voyons enfin Virat proposer à Sai, et Satya lui dit qu’elle devrait dire oui à Virat. Eh bien, ce morceau à venir va être super intéressant et émouvant pour les téléspectateurs car nous voyons que finalement nos favoris se réuniront et nous quitteront pour toujours, comme nous le voyons dans la nouvelle promo que Sai, Virat et Satya (Harshad Arora) mourra dans un accident d’avion.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons peut-être que l’histoire d’amour de SaiRat se terminera, et maintenant leur fille et leur fils dirigeront le spectacle. Il y a beaucoup de noms d’étoiles flottant dans les moulins à potins comme pistes probables de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiiin. Eh bien, les téléspectateurs étaient tristes de voir cette piste se terminer, mais ils attendent avec impatience la nouvelle histoire et le nouveau triangle amoureux. Voyons si l’avenir de Vinayak prendra également un triangle amoureux comme son baba Aai et Pakhi. Attendons de voir le rebondissement dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.