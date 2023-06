Voici pourquoi Diddy poursuit Diageo pour ses marques de vodka et de tequila

Diddy assiste à The After, animé par l’entrepreneur et Doja Cat, propulsé par Ciroc Premium Vodka et DeLeon Tequila au Club Love à New York, le 1er mai 2023.

Sean « Diddy » Combs poursuit le géant multinational des spiritueux Diageo pour discrimination raciale présumée dans la gestion de ses marques de vodka et de tequila, que Combs prétend que la société a qualifiées de « marques noires ».

Dans un procès déposé mercredi auprès de la Cour suprême de New York à Manhattan, les avocats de Combs accusent Diageo de négliger ses marques de vodka Ciroc et de tequila DeLeon, et de marginaliser leur attrait en les commercialisant comme des marques « urbaines ».

actualités liées à l’investissement

Le rappeur et entrepreneur, anciennement connu sous les noms de scène Puffy Daddy et P. Diddy, a affirmé que Diageo avait également « saboté » sa tequila de marque DeLeon avec un emballage de mauvaise qualité qui « rendait le produit bon marché », tout en montrant d’autres marques de célébrités, telles que l’acteur George Clooney. Tequila Casamigos, plus d’attention et de ressources.

Diageo a acquis Casamigos de Clooney en 2017 pour 1 milliard de dollars. C’est la marque de tequila américaine la plus vendue, représentant 12,6% des ventes de tequila dans les magasins de détail américains, selon les données de Nielsen et du cabinet de conseil Bump Williams.

Combs Wines and Spirits a conclu un partenariat à parts égales avec Diageo en 2007 pour la commercialisation et la promotion de Ciroc. Suite au succès du partenariat, Diageo a co-acheté la marque de tequila DeLeon avec la société Combs en 2013.

Diageo, une société de spiritueux cotée en bourse de plusieurs milliards de dollars basée à Londres, possède plus de 200 marques, dont la marque de tequila Don Julio.

Selon des documents judiciaires, en 2022, Don Julio était distribué dans 36% des points de vente, contre 34,4% pour Casamigos et seulement 3,3% pour Combs’ DeLeon.

Combs affirme que ses marques ont été « affamées » de ressources de production, de distribution et de vente. Selon le procès, le dirigeant de Diageo, Stephen Rust, a déclaré que Combs lors de la course de 2019 était l’une des raisons pour lesquelles la société avait limité sa distribution de DeLeon et Ciroc. Si Combs Wines and Spirits appartenait à Martha Stewart, ses marques seraient distribuées plus largement, aurait déclaré Rust selon le procès.

Dans une déclaration à CNBC, Diageo a qualifié l’affaire de « différend commercial ».

« Notre engagement inébranlable envers la diversité au sein de notre entreprise et des communautés que nous servons est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Nous nions catégoriquement les allégations qui ont été faites et nous nous défendrons vigoureusement dans le forum approprié », a déclaré un porte-parole de Diageo dans le communiqué.

La société a déclaré qu’elle entretenait une « relation productive et mutuellement bénéfique » avec Combs depuis 15 ans, « réalisant des investissements importants qui ont abouti à la réussite financière de toutes les personnes impliquées ».

« Nous sommes déçus que nos efforts pour résoudre ce différend commercial à l’amiable aient été ignorés et que M. Combs ait choisi de nuire à un partenariat productif et précieux. Bien que nous respections M. Combs en tant qu’artiste et entrepreneur, ses allégations manquent de fondement et nous sommes convaincus que les faits montreront qu’il a été traité équitablement », a déclaré la société dans son communiqué.

Les avocats de Combs demandent une ordonnance du tribunal pour « l’égalité de traitement », disent-ils, Diageo « s’est contractuellement engagé » dans le cadre du partenariat.

Ils demandent également « des milliards de dollars de dommages et intérêts en raison de la négligence et des manquements de Diageo » via des procédures judiciaires distinctes.