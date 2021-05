Voici pourquoi de nombreuses personnes sont testées positives même après avoir pris le premier vaccin vaccinal

Un an après que la pandémie de coronavirus a fait des ravages dans nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Neralla Subrahmanyam MS, MCh Neurosurgery, et ancien professeur de neurochirurgie à AP Medical and Health Services, qui est actuellement président de l’Association médicale indienne d’Andhra Pradesh, a répondu aux questions. Le Dr Subrahmanyam a répondu à des questions liées au vaccin à ARNm, à la thérapie plasmatique et à Happy Hypoxia.

Pourquoi tant de personnes sont-elles testées positives juste après avoir pris le vaccin? Comment les gens peuvent-ils différencier les symptômes du COVID des symptômes de la vaccination après avoir pris la dose de vaccin?

L’OMS mentionne que le vaccin n’entraînerait pas de résultats positifs pour les tests PCR ou antigéniques. En effet, les tests vérifient les maladies actives et non si l’individu est immunisé ou non. Si une personne prend un vaccin pendant la période d’incubation de la maladie Covid, le test peut devenir positif après quelques jours à cause de la maladie et non à cause du vaccin. De plus, si par hasard, la personne avait contracté le virus pendant le processus de vaccination ou juste après, elle pourrait être testée positive. Cependant, comme l’OMS l’a souligné à plusieurs reprises, les vaccins ne peuvent pas vous rendre COVID positif.

Peu de personnes peuvent ressentir des effets secondaires tels que maux de tête, fièvre légère, courbatures, douleur ou gonflement, ou rougeur au site d’injection du vaccin. Ces symptômes disparaissent en un jour ou deux et peuvent nécessiter des analgésiques comme le paracétamol. D’autre part, les symptômes de Covid progressent lentement sur une période de 5 à 6 jours. Toux, écoulement nasal, maux de gorge, perte de goût ou d’odeur, fièvre, faiblesse générale et plus tard, dans certains cas, difficultés respiratoires, en fonction de la gravité de la maladie.

Les vaccins à ARNm fonctionnent-ils plus efficacement que les vaccins sans ARNm?

Un vaccin contient généralement un agent qui ressemble à un micro-organisme pathogène, et est souvent fabriqué à partir de formes affaiblies ou tuées du microbe, c’est une toxine ou l’une de ses protéines de surface. Les vaccins produisent des anticorps qui lutteront contre le virus. La réponse anti-corps dépend du type d’antigène utilisé, de la constitution génétique et du statut immunologique de la personne. Donc, ce n’est pas la même chose chez toutes les personnes. Les données sur divers types de vaccins s’accumulent encore et sont à l’étude. L’efficacité des vaccins à ARNm est relativement supérieure à celle des autres types de vaccins et dépend des facteurs mentionnés. Cependant, les vaccins disponibles en Inde sont très efficaces contre Covid-19.

Maintenant, l’écart de COVISHIELD est passé de 6 à 8 semaines à 12 à 16 semaines. Qu’arrive-t-il aux personnes qui ont pris la deuxième dose dans les 6 à 8 semaines? N’ont-ils pas une immunité adéquate?

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la réponse vaccinale et de la protection contre le covid, si la deuxième dose est prise à des intervalles de 4 à 6 semaines. Ils sont toujours bien protégés contre Covid-19. La maladie Covid-19 et sa stratégie de vaccination est un processus continu alors que nous obtenons de plus en plus de données et que de nouvelles directives sont nécessaires.

Qu’est-ce que cela signifie si quelqu’un n’a pas d’effets secondaires après la vaccination? Cela signifie-t-il que le vaccin ne fonctionne pas?

Toute personne prenant un vaccin n’a pas besoin de développer des effets secondaires. Cela ne signifie pas que le vaccin n’est pas efficace. Le système immunitaire du corps répond au vaccin et développe des anticorps après la prise du vaccin et la protection contre Covid est établie.

Comment la thérapie plasmatique aide-t-elle au traitement COVID? Comment ça marche sur les patients COVID?

Le sang donné par des personnes qui se sont rétablies de Covid-19 contient des anticorps contre le virus qui l’a causé. Le sang donné est traité pour éliminer les globules sanguins laissant derrière eux le liquide (plasma) et les anticorps. Cela peut être donné aux gens pour renforcer leur capacité à combattre le virus. Compte tenu de certains risques liés à la thérapie plasmatique, son utilisation est en cours d’examen par l’OMS et l’ICMR.

L’hypoxie heureuse est un effet inquiétant du COVID-19. Comment cela affecte-t-il les poumons humains? Existe-t-il des moyens pour les gens d’augmenter leur apport en oxygène dans les poumons?

Dans des conditions normales, le corps humain présente de forts symptômes d’hypoxie, notamment des maux de tête intenses, une respiration courte et un essoufflement. Mais chez certains patients Covid-19, ils continuent à se sentir normaux, même lorsque leur taux d’oxygène chute à des marques dangereuses. La saturation en oxygène des personnes en bonne santé reste supérieure à 94% et peut être facilement mesurée à l’aide d’un oxymètre. Une telle baisse de la saturation en oxygène peut affecter une gamme d’organes vitaux tels que le cœur, les poumons, le cerveau et les reins.

La principale pathologie de la maladie de Covid se situe dans les poumons avec inflammation, pneumonie, caillots sanguins et autres changements. En conséquence, le transport de l’oxygène à travers les poumons est affecté, ce qui entraîne une hypoxie. Une surveillance fréquente de la saturation en O2 avec un oxymètre de pouls aidera à détecter une hypoxie heureuse. Les exercices de respiration, en particulier en position couchée, améliorent l’expansion et l’oxygénation des poumons et il est conseillé. Lorsque les niveaux de 02 tombent à des niveaux critiques, une administration d’oxygène à travers une sonde nasale ou un masque à oxygène ou dans les cas graves, une intubation et une assistance respiratoire seront administrées.

