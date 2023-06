Voici pourquoi de nombreuses communautés Reddit deviennent sombres

Reddit, la « première page d’Internet », fait la une des journaux aujourd’hui, car de nombreux modérateurs du site ont rendu leurs communautés privées ou restreintes pour protester contre les récents changements apportés à la plate-forme.

Bon nombre des sous-reddits les plus importants de la plate-forme, y compris r/pics, r/gaming et r/music, empêchent les utilisateurs de visualiser ou de publier dans le but d’attirer l’attention sur les changements annoncés qui factureraient des applications tierces pour accéder au contenu de Reddit. les développeurs tiers disent qu’ils mettraient leurs applications hors service.

Les changements, qui devraient commencer le 1er juillet, factureront les applications externes pour accéder au contenu de Reddit – un service qui était gratuit jusqu’à présent.

Apollo fermera ses portes le 30 juin. Les récentes décisions et actions de Reddit ont malheureusement rendu impossible la poursuite d’Apollo. Merci beaucoup pour tout le soutien au fil des ans. ❤️ https://t.co/HOJaLMW8fx —@ChristianSelig

Christian Selig, le développeur basé à Halifax derrière l’application iOS Apollo, qui offre aux utilisateurs une expérience de visionnement alternative à l’application officielle Reddit, a annoncé dans un tweet jeudi que son application serait forcée de fermer à la fin de ce mois en raison de la changements.

Plusieurs sous-reddits canadiens se sont également joints à la manifestation, notamment r/Canada, r/OnGuardForThee et de nombreux espaces axés sur les provinces et les villes.

Cette capture d’écran prise lundi montre un message des modérateurs du subreddit r/canada, expliquant pourquoi leur communauté n’est temporairement pas accessible. De nombreuses autres communautés ont participé à une panne d’électricité à l’échelle du site pour protester contre les changements. (Aloysius Wong/CBC)

Cependant, d’autres communautés restent actives et ouvertes aux utilisateurs, notamment r/politics, r/news et r/worldnews.

La panne a également été la cause d’une panne générale de Reddit ce matin, au cours de laquelle tout le contenu du site était inaccessible – un porte-parole de Reddit a confirmé à The Verge qu' »un nombre important de sous-reddits passant au privé a causé des problèmes de stabilité attendus ».

Plus à venir