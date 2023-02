Voici pourquoi Chelsea semble prêt à laisser Joao Felix OUT de son équipe de Ligue des champions

Chelsea peut trouver que l’argent peut leur acheter le bonheur – mais cela ne peut pas leur permettre d’inscrire toutes leurs nouvelles stars dans leur équipe de la Ligue des champions.

Les Blues ont eu la fenêtre la plus accrocheuse de quiconque en Europe, bombardant près de 300 millions de livres sterling pour certains des talents les plus excitants du monde. Le simple coût du talent qui est arrivé par la porte tournante de Stamford Bridge signifie qu’en moyenne, chacun de leurs huit achats de janvier leur a coûté plus de 30 millions de livres sterling.

C’est beaucoup de talent à ajouter à une équipe – mais avec seulement trois places disponibles à ajouter à leur équipe européenne pour la seconde moitié de la saison, il y a des décisions à prendre pour Graham Potter.

Qui Chelsea inscrira-t-il dans son équipe européenne ?

Nouvelles recrues de Chelsea (LR) : Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Enzo Fernandez et Joao Felix (Crédit image : Getty)

Chelsea a fait huit signatures au cours du mois de janvier, bien que Malo Gusto reste en prêt avec Lyon jusqu’à l’été.

Benoit Badiashile de Monaco a été le premier avant l’arrivée de David Datro Fofana et Andrey Santos. Joao Felix prêté par l’Atletico Madrid est venu ensuite devant son compatriote cible d’Arsenal Mykhaylo Mudryk – puis Noni Madueke, avant le dernier coup du vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez pour plus de 100 millions de livres sterling.

Alors ajoutons déjà les deux évidences à l’équipe : Mudryk et Fernandez. Ils coûtent plus de 160 millions de livres sterling – sans ajouts – et avec Hakim Ziyech et Jorginho partant respectivement pour le PSG et Arsenal, les nouveaux Blues sont des remplaçants naturels.

Hakim Ziyech et Jorginho ont tous deux quitté l’équipe de Chelsea en Ligue des champions (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Cela ne laisse qu’une place – alors écartons David Datro Fofana et Andrey Santos. Les deux sont beaucoup plus discrets à 20 et 18 ans respectivement, aucun d’eux n’étant susceptible de faire trop d’histoires à un camouflet. Madueke a coûté près de 30 millions de livres sterling, mais lui aussi n’a que 20 ans, a très peu d’expérience en Ligue des champions et est nouveau en Premier League – il est donc facile pour Graham Potter de lui faire valoir que c’est une bonne chose pour lui d’être facilité dans la vie. dans l’ouest de Londres.

Essentiellement, cela fait le choix entre Badiashile et Felix quant à qui obtient la dernière place dans l’équipe. Et c’est une décision difficile.

Félix a été amené pour cette raison. Il a beaucoup d’expérience au plus haut niveau pour l’Atletico, Benfica et le Portugal, et avec des frais de prêt de 9 millions de livres sterling, Chelsea voudra tirer le meilleur parti de leur signature… d’autant plus que le ratio coût par match a augmenté avec un interdiction de trois matches suite à un carton rouge lors de ses débuts en Premier League.

Cependant, Chelsea a semblé beaucoup mieux défensivement avec Badiashile en remorque. Ils ont une pléthore d’options offensives dans la ligue, y compris Madueke et Fofana, probablement frais, mais pas tout à fait la même richesse d’options à l’arrière – en particulier avec un Thiago Silva vieillissant, un Kalidou Koulibaly décevant et Potter voulant un arrière trois comme une option, sans parler des blessures.

Inscrire Mudryk, Fernandez et Badiashile pour le prochain tour de la Ligue des champions leur donne aussi un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur : sympa et équilibré. Ainsi, alors que Felix pensait probablement qu’il jouerait au moins les huitièmes de finale de la compétition de cette année, il n’aurait pu aller que jusqu’au club parent de l’Atletico Madrid, éliminé dans les groupes.

Penser plus comme Manager de football au moins en disant à un prêteur qu’il ne fait pas partie de vos plans pour une certaine compétition, vous n’avez pas à endurer son mépris bouillonnant envers vous au-delà de l’été. Le football évolue vite : qui aurait pensé, lorsque Felix a été signé, qu’il risquait de manquer complètement l’équipe de la Ligue des champions ?