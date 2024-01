Voici pourquoi certains patients à haut risque ne reçoivent pas de médicaments pour lutter contre le COVID

Alors que le bilan de la pandémie de COVID-19 continue de s’alourdir, les médicaments antiviraux tels que Paxlovide étaient salué par les responsables de la santé comme un moyen important de réduire le risque de maladie grave ou de décès.

Pourtant, les médicaments ont est resté sous-utilisé, ont découvert des études. À Boston, un groupe de chercheurs a voulu savoir pourquoi et comment y remédier.

Leur nouvelles découvertespublié jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, suggèrent que certains patients vulnérables ne se sont pas vu proposer de médicaments sur ordonnance et que les médecins ont besoin de plus d’éducation pour s’assurer que les médicaments parviennent aux patients qui pourraient en bénéficier.

Des chercheurs du Programme d’études coopératives VA Boston fouillé dans les archives du Administration de la santé des anciens combattants examiner de plus près ce qui est arrivé aux patients à haut risque qui n’ont jamais reçu de Paxlovid, remdésivir ou molnupiravir. Ils se sont concentrés sur 110 patients ayant reçu une greffe d’organe ou souffrant d’autres problèmes médicaux tels que la leucémie lymphocytaire chronique qui étaient susceptibles de les laisser immunodéprimés et donc plus à risque à cause du COVID-19 malgré le fait d’être vacciné.

Leur analyse dans le rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité a révélé que 20 % de ces patients ont refusé les médicaments lorsqu’on leur a proposé. Mais les 80 % de patients restants ne se sont jamais vu proposer un tel traitement.

Dans certains cas, les prestataires médicaux ont décidé de ne pas administrer aux patients les médicaments contre le COVID-19 parce qu’ils s’inquiétaient de la façon dont ils pourraient interagir avec d’autres médicaments que les patients prenaient déjà, notamment des statines hypocholestérolémiantes et un médicament utilisé pour réduire le risque qu’un organe transplanté ne soit utilisé. serait rejeté. Dans d’autres cas, les médecins ont hésité parce que leurs patients avaient présenté des symptômes du COVID-19 pendant plus de cinq jours auparavant, au-delà de la date limite. fenêtre recommandée pour avoir reçu du Paxlovid.

Malgré l’inquiétude du public concernant «Rebond paxlovid,” dans lequel les symptômes réapparaissent après le traitement, aucun des dossiers médicaux ne l’a indiqué comme raison pour ne pas administrer le médicament, selon l’étude. Mais dans près de la moitié des cas où le médicament n’a pas été proposé, aucune raison n’a été donnée par les prestataires de soins médicaux autres que les patients présentant des symptômes légers, ont découvert les chercheurs.

Mais les personnes présentant des symptômes légers au début de leur maladie sont « exactement le groupe cible pour recevoir le traitement », a déclaré Dr Paul Monachqui dirige la section de rhumatologie du système de santé des anciens combattants de Boston et est l’auteur principal de l’étude.

Les médicaments sont recommandés aux personnes atteintes de COVID-19 légère à modérée qui présentent un risque élevé de maladie grave en raison de leur âge ou de leur état de santé – le même type de patients que ceux que les chercheurs de Boston étudiaient. Le Le CDC exhorte les médecins traiter les patients à haut risque dans un délai de cinq jours plutôt que d’attendre que leurs symptômes s’aggravent.

“Chaque cas commence par être bénin” et il est imprévisible s’il deviendra plus grave, a déclaré Dr Davey Smith, spécialiste des maladies infectieuses à l’UC San Diego qui n’a pas participé à l’étude. « Ce n’est peut-être qu’au cinquième ou sixième jour que vous aurez des ennuis – et à ce moment-là, il sera trop tard pour prendre ces médicaments. »

Smith a déclaré qu’il était particulièrement alarmé par le fait que les personnes dont le système immunitaire était affaibli ne recevaient pas de médicaments antiviraux. « Ce sont ces personnes qui arrivent encore dans notre hôpital. Et ce sont eux qui meurent. … Cela me brise le cœur chaque fois que je les vois à l’hôpital et qu’ils n’ont tout simplement pas reçu les médicaments.

Les chercheurs de Boston ont déclaré que leurs résultats suggèrent que les médecins ont besoin de plus d’informations sur le moment où envisager d’utiliser ces médicaments. Les patients, à leur tour, pourraient être encouragés à contacter des prestataires médicaux plus tôt après avoir commencé à présenter des symptômes.

Monach a ajouté que certains patients de Veterans Health à qui on n’avait pas proposé les médicaments étaient rentrés chez eux avant que les résultats de leur test de coronavirus ne soient rendus. Le personnel clinique, notamment le personnel infirmier, leur avait téléphoné pour effectuer un suivi, mais ne semblait pas avoir mentionné la possibilité de médicaments antiviraux, d’après les dossiers examinés par les chercheurs.

“Cela ne veut pas dire que les gens ne faisaient pas leur travail”, a déclaré Monach, “mais je ne pense pas que ces gens aient été informés, dans le cadre de leur travail normal, de quelle serait l’indication pour administrer du Paxlovid.”

Les inquiétudes concernant le Paxlovid et d’autres médicaments contre le COVID-19 qui n’atteignent pas les patients qui pourraient en bénéficier ont persisté peu de temps après que les médicaments soient devenus disponibles. Quelques mois seulement après que Paxlovid ait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, un enquête nationale du Projet États COVID a constaté que parmi les personnes infectées par le coronavirus entre mai et début juillet 2022, seulement 11 % ont déclaré avoir pris des antiviraux. Parmi un groupe de personnes à risque plus élevé – ceux de plus de 65 ans – le taux était de 20 %, « plus élevé, mais toujours faible ».

Un autre étude des patients du système de santé des Anciens Combattants ont découvert qu’au début de 2023, moins d’un quart des patients ambulatoires testés positifs pour les infections à coronavirus recevaient un quelconque type de médicament anti-COVID. Et les chercheurs ont également découvert des lacunes alarmantes qui reçoit Paxlovid, les patients noirs et latinos obtenant un tel traitement à des taux nettement inférieurs à ceux des patients blancs et non latinos, même parmi les patients immunodéprimés.

“Je me cogne la tête contre le mur parce que mes collègues ne prennent pas de médicaments”, a déclaré Smith.

Si les médecins ou les patients s’inquiètent du « rebond », a-t-il déclaré, « le COVID présente de toute façon des symptômes croissants et décroissants », que vous preniez des médicaments ou non. “Et nous savons que ce médicament, chez les personnes à risque plus élevé, empêche les gens d’entrer à l’hôpital et de mourir.”

Un patient lui a récemment dit : « Eh bien, la dernière fois que j’ai contracté le COVID, je n’ai pas pris de médicaments et j’allais bien », a déclaré Smith. Le problème est que « c’est vrai jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. On ne peut esquiver la balle qu’un certain nombre de fois », et les risques augmentent pour un individu à mesure qu’il vieillit. « Chaque fois que vous contractez le COVID, vous le contractez à un moment où vous êtes plus âgé. »

Le mois dernier, le Département de la Santé publique de Californie a publié un avis aux médecins et autres prestataires de soins de santé, déplorant la sous-utilisation de ces médicaments malgré un « approvisionnement suffisant ». Il a critiqué la méconnaissance des nouveaux médicaments et l’idée fausse que ces médicaments étaient rares.

“Une fois qu’un individu reçoit un diagnostic de COVID-19, un traitement précoce avec des antiviraux est la seule stratégie existante pour réduire le risque de maladie grave et prévenir l’hospitalisation”, a déclaré l’agence d’État. « Le plus grand bénéfice du traitement antiviral est observé chez les personnes risque le plus élevé de maladie grave. … Les risques, y compris le rebond du Paxlovid, sont minimes, surtout lorsqu’on les compare aux avantages.

Dr Richard Dangprofesseur adjoint de pharmacie clinique à l’USC, a déclaré que « cela vaut toujours la peine d’en discuter » sur l’opportunité de prendre du Paxlovid ou un autre antiviral lorsqu’une personne est testée positive.

Les médicaments sont plus efficaces pour les personnes à haut risque, mais il s’agit d’une partie de la population adulte plus large que ce que beaucoup de gens pensent, y compris les personnes qui sont en situation de risque élevé. en surpoidssouffrent d’asthme ou de problèmes cardiaques, et même les personnes issues de groupes raciaux et ethniques qui ont eu pires résultats du COVID-19, a déclaré Dang. Étant donné que les risques augmentent avec l’âge, « si vous avez plus de 50 ans, vous devriez absolument envisager Paxlovid », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, il est bien préférable d’avoir des effets secondaires potentiellement désagréables que certaines personnes signalent – ​​comme des maux d’estomac ou un goût métallique – que d’aller à l’hôpital à cause du COVID », a-t-il déclaré.

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.