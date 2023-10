Voici pourquoi ce rapport sur l’emploi va vous coûter cher

New York

CNN

—



L’économie américaine semble mauvaise pour beaucoup de gens. Donc on pourrait en penser vraiment, vraiment, une très bonne nouvelle à propos de marché de l’emploi donnerait un coup de pouce au moral des Américains.

Ce ne sera pas le cas. Voici pourquoi : l’inflation est toujours mordante. Les prix continuent d’augmenter plus vite que quiconque ne le souhaiterait. Même si les augmentations annuelles des prix ne s’effectuent pas de manière effrénée comme elles l’étaient lorsque l’inflation était supérieure à 9 % l’année dernière, l’inflation est toujours supérieure à 3%, ce qui est malsain pour l’économie, selon la Réserve fédérale et plusieurs économistes. (La Fed estime qu’une inflation de 2 % est idéale à long terme.)

Quand on voit le prix de l’essence à 3,75 $ en moyenne (et au-dessus de 4 $ dans de nombreux endroits à travers le pays), les taux hypothécaires au-dessus de 7 % et à leur plus haut niveau depuis 23 ans, les prix des denrées alimentaires qui augmentent à l’épicerie et le redémarrage des prêts étudiants. paiements pour des millions d’Américains, c’est pourquoi une majorité d’Américains affirment que les politiques du président Joe Biden ont aggravé les conditions économiques, selon un sondage CNN mené par SSRS.

Alors que les prix continuent d’augmenter, les salaires peinent à suivre le rythme. Ils ont augmenté de 4,2 % au cours de l’année écoulée, soit le rythme de croissance le plus lent depuis les premiers jours de la pandémie en 2020.

Ainsi, un marché du travail robuste ne donnera pas à la plupart des gens le sentiment que l’économie est forte.

En fait, un marché du travail solide pourrait à terme inciter de nombreux Américains à se sentir pire. Comment? La Fed s’efforce de ralentir l’économie en augmentant les taux d’intérêt – le seul outil dont elle dispose pour lutter contre l’inflation. Un marché du travail toujours robuste — voir les 336 000 emplois ajoutés le mois dernier – signifie que la banque centrale pourrait continuer à augmenter ses taux sans craindre de plonger l’économie dans une récession.

Emily Elconin/Bloomberg/Getty Images Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase & Co., s’exprime lors d’un événement du Economic Club of Detroit à Detroit, Michigan, États-Unis, le mercredi 20 septembre 2023. Dimon prévient depuis plus d’un an que, même si L’économie américaine est en bonne santé à l’heure actuelle, mais il existe d’importants vents contraires, notamment des tensions géopolitiques, un message qu’il a réitéré lors d’une conférence la semaine dernière. Préparez-vous à des taux d’intérêt de 7 %, prévient Jamie Dimon

« L’économie est en plein essor avec une demande de travailleurs qui monte littéralement en flèche », a déclaré vendredi Chris Rupkey, économiste en chef chez FwdBonds, dans une note adressée aux clients. « Les taux d’intérêt resteront probablement élevés plus longtemps pour garantir que le feu de l’inflation soit éteint. »

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a réitéré ces dernières semaines sa crainte que les taux puissent atteindre 7 %. Les rendements des obligations d’État atteignent des sommets sur plusieurs années dans l’attente d’une hausse des taux – et les prêts liés à ces rendements, y compris les taux des prêts hypothécaires et des cartes de crédit – devraient également augmenter.

Les tarifs des cartes de crédit sont bien au nord de 20% en moyenne, un sommet en deux décennies. Les personnes qui ont un solde mensuel paient une forte prime en intérêts, ce qui signifie qu’il leur faudra encore plus de temps pour rembourser ce qu’elles doivent.

Entre-temps, Les taux hypothécaires américains ont grimpé à 7,49% cette semaine, en hausse par rapport à 6,66 % il y a un an et au niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. Cela a maintenu le marché immobilier neutre, gardant la clé de la croissance de la richesse de la classe moyenne hors de portée pour de nombreux acheteurs potentiels.

Nous ne devrions jamais réjouir un mauvais marché du travail. Mais un marché du travail qui est resté aussi sain pendant aussi longtemps n’est vraiment pas une excellente nouvelle pour les Américains moyens qui ont du mal à payer leurs factures. Pendant ce temps, nous restons confrontés à l’énigme « une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle » qui donne à la plupart des gens le sentiment que l’économie américaine est dans une mauvaise passe.