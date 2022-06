Voici pourquoi ce ralentissement immobilier n’a rien à voir avec le précédent

Aussi rapidement que les taux hypothécaires augmentent, le marché du logement autrefois brûlant se refroidit. Les prix des maisons sont toujours historiquement élevés, mais on craint maintenant qu’ils ne se relâchent également. Tout cela amène les gens à se demander : le marché immobilier actuel est-il dans la même situation difficile qu’il y a plus de dix ans, lorsque le krach de 2007-2008 a provoqué la Grande Récession ? La réponse courte est non. Le marché immobilier américain est en bien meilleure santé aujourd’hui. C’est en partie grâce aux nouvelles réglementations sur les prêts qui ont résulté de cet effondrement. Ces règles placent les emprunteurs d’aujourd’hui sur des bases beaucoup plus solides. Pour les 53,5 millions de prêts hypothécaires de premier rang en Amérique aujourd’hui, le pointage de crédit moyen de l’emprunteur FICO est un record de 751. Il était de 699 en 2010, deux ans après l’effondrement du secteur financier. Les prêteurs ont été beaucoup plus stricts en matière de prêt, ce qui se reflète en grande partie dans la qualité du crédit. Les prix des maisons ont également grimpé en flèche en raison de la demande alimentée par la pandémie au cours des deux dernières années. Cela donne aux propriétaires d’aujourd’hui des montants record de valeur nette de leur maison. La soi-disant valeur nette exploitable, qui est le montant d’argent qu’un emprunteur peut retirer de sa maison tout en laissant 20% de valeur nette sur papier, a atteint un record de 11 billions de dollars collectivement cette année, selon Black Knight, une technologie et des données hypothécaires fournisseur. C’est une augmentation de 34 % par rapport à il y a un an. Dans le même temps, l’effet de levier, qui correspond au montant de la dette du propriétaire par rapport à la valeur de la maison, a chuté de façon spectaculaire. La dette hypothécaire totale aux États-Unis est maintenant inférieure à 43 % de la valeur actuelle des maisons, la plus faible jamais enregistrée. La valeur nette négative, c’est-à-dire lorsqu’un emprunteur doit plus sur le prêt que la valeur de la maison, est pratiquement inexistante. Comparez cela à plus de 1 emprunteur sur 4 qui était sous l’eau en 2011. Seulement 2,5 % des emprunteurs ont moins de 10 % de valeur nette dans leur maison. Tout cela fournit un énorme coussin en cas de baisse des prix des maisons.

Moins de prêts risqués

Il y a actuellement 2,5 millions de prêts hypothécaires à taux ajustables, ou ARM, en cours aujourd’hui, soit environ 8 % des prêts hypothécaires actifs. C’est le volume le plus bas jamais enregistré. Les ARM peuvent être fixes, généralement pour des durées de cinq, sept ou 10 ans. En 2007, juste avant le krach immobilier, il y avait 13,1 millions d’ARM, soit 36 ​​% de tous les prêts hypothécaires. À l’époque, la souscription de ces types de prêts était pour le moins sommaire, mais de nouvelles réglementations à la suite du krach immobilier ont changé les règles. Aujourd’hui, les ARM ne sont pas seulement souscrits à leur taux d’intérêt entièrement indexé, mais plus de 80 % des créations d’ARM d’aujourd’hui fonctionnent également à un taux fixe pendant les sept à 10 premières années.

Un « à vendre » devant une maison à Hercules, Californie, États-Unis, le mardi 31 mai 2022. Les acheteurs de maison sont confrontés à une situation d’abordabilité qui se détériore avec des taux hypothécaires oscillant autour des niveaux les plus élevés depuis plus d’une décennie. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Aujourd’hui, 1,4 million d’ARM sont actuellement confrontés à des réinitialisations de taux plus élevées, donc étant donné des taux plus élevés, ces emprunteurs devront effectuer des paiements mensuels plus élevés. C’est incontestablement un risque. Mais, en 2007, environ 10 millions d’ARM étaient confrontés à des réinitialisations plus élevées.

Les impayés hypothécaires sont faibles