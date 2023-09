Voici pourquoi BeyHive pense que les visuels « Renaissance » sont en route

Il semble que les fans pourraient enfin les obtenir Renaissance les visuels avec lesquels Beyoncé nous a taquinés il y a si longtemps.

Alors qu’elle continue sa tournée à travers l’Amérique du Nord, Au-dessus de la ligne rapporte que Beyoncé achète un nouveau Renaissance album visuel tourné en secret par Nadia Lee Cohen.

La chanteuse de « CUFF IT » et sa société, Parkwood Entertainment, présenteraient l’album visuel à un certain nombre de studios et de streamers différents, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu. Le film aurait été réalisé par Nadia Lee Cohen, une artiste britannique qui a réalisé des couvertures de magazines et des vidéoclips emblématiques et a travaillé avec des artistes tels que Tyler the Creator, Kim Kardashian, Kali Uchis, etc.

Des sources affirment que Renaissance l’album visuel est « artistique » et s’inscrit dans la lignée des autres albums visuels de Beyoncé Limonade et Le noir est roi. Les sources ont poursuivi en disant que cet album est « plus bizarre », puisqu’il n’a pas été « Disney-fied » comme ce dernier film.

« C’est un film d’album visuel, mais c’est comme un film d’art, et j’ai aussi entendu dire que c’était mieux que Le noir est roi« , a déclaré la source.

La source a poursuivi en affirmant que l’album visuel était terminé, mais qu’il n’avait pas été publié car les studios et streamers sélectionnés qui avaient pu examiner le projet il y a quatre et six mois étaient décédés à ce moment-là.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils ne sauteraient pas sur un morceau de contenu de Beyoncé, la source n’a pu que spéculer, en disant : « Je suppose que le prix et le manque de rejouabilité pour le téléspectateur occasionnel » sont également la raison pour laquelle il n’a pas encore été vendu. suggérant la possibilité que « peut-être que Beyoncé n’a pas aimé la façon dont cela s’est passé ? Je ne sais pas… »

La libération de Renaissance C’était la première fois que Beyoncé publiait un projet sans aucun visuel pour l’accompagner. Selon les rapports de Pop Buzzdans le communiqué de presse de l’album, Parkwood Entertainment a déclaré que les visuels étaient « prévus pour une date ultérieure ».

Le BeyHive a également repéré des indices selon lesquels la chanteuse pourrait travailler avec Nadia Lee Cohen il y a des mois. En juillet, Cohen a posté un Polaroïd d’elle et Paul Reubens a signé «À Nadia, J’adore Beyoncé,» qui fait également spéculer les fans sur le fait que la star des Pee-wee Herman aurait pu apparaître dans le Renaissance visuels avant son décès.