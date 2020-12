La sœur de Salman Khan, Arpita Khan Sharma, a été vue en train de casser des assiettes en mille morceaux dans un restaurant de Dubaï et la vidéo est devenue une sensation en ligne. Cependant, la raison pour laquelle Arpita a brisé des assiettes n’était pas son accès de rage mais une coutume locale.

Selon les Grecs, briser des assiettes est censé éloigner les mauvais esprits. Il existe de nombreux restaurants grecs traditionnels dans le monde qui pratiquent la fonction de « casser des assiettes » pour leurs clients. Ainsi, Arpita a brisé les assiettes pour honorer la tradition grecque antique et l’expérience que le restaurant offrait.

La vidéo faisant le tour en ligne montre Arpita en train de casser des assiettes avec joie et sans vergogne. On la voit passer à un nouveau lot avec un ami et les deux sont tous souriants tout en effectuant l’activité. Les dames sont plus tard rejointes par plus de femmes alors qu’elles continuent à casser des assiettes sur le sol. Arpita et ses amis se réunissent simultanément et commencent à danser sur de la musique.

Arpita semble bien s’amuser tout en faisant partie de la tradition. Vêtue d’une tenue noire, Arpita ne peut pas arrêter de rire tout en faisant la cascade amusante.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Arpita a marqué six ans de vie commune avec son mari, l’acteur Aayush Sharma. Les deux ont célébré leur sixième anniversaire de mariage, le mois dernier. Arpita a partagé un article rempli d’amour sur Instagram et l’a légendé comme suit: «D’être mon ami à mon mari, je chéris le voyage que nous décidons de préparer ensemble. Je suis heureux que nous ayons joué nos vies il y a 6 ans. Joyeux anniversaire mon amour. Pour la première fois, nous ne célébrons pas ensemble mais je suis tellement heureuse que vous fassiez ce que vous aimez faire le mieux (sic). «

Aayush a répondu sous le message, en disant: « Je t’aime bébé … joyeux anniversaire »