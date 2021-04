Voici pourquoi Amazon déplace son événement Prime Day plus tôt cet été

Amazon a confirmé jeudi que son événement annuel sur les offres Prime Day changerait plus tôt cette année, alors que le géant du commerce électronique cherchait à augmenter ses dépenses dans ce qui est normalement une période plus lente dans le calendrier de la vente au détail.

La société n’a pas encore confirmé la date précise. L’extravagance de shopping de deux jours a eu lieu à l’origine en juillet, mais Amazon a déclaré qu’elle aurait désormais lieu au deuxième trimestre, ce qui implique un événement en juin.

Amazon a fourni au deuxième trimestre des perspectives de chiffre d’affaires comprises entre 110 et 116 milliards de dollars – ce qui a dépassé la projection de Wall Street de 108,6 milliards de dollars, car il incluait une augmentation attendue de Prime Day.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré qu’Amazon avait l’intention d’organiser Prime Day plus tôt dans l’année en 2020, mais ces plans ont été contrecarrés en raison de la pandémie de Covid. Au lieu de cela, l’événement a été retardé jusqu’en octobre, ce qui a donné le coup d’envoi plus tôt que jamais à la saison des achats des Fêtes.

« Il y a un certain nombre de facteurs », a déclaré Olsavsky à propos des raisons pour lesquelles Amazon fait progresser l’événement. Parmi ces raisons, le directeur financier a cité les Jeux olympiques qui se déroulaient en juillet, ainsi que le «mois de vacances» pour de nombreuses familles.

«Il serait peut-être préférable que les clients, les vendeurs et les vendeurs expérimentent une période différente», a-t-il déclaré. « Nous avons expérimenté l’autre manière … en 2020, en le déplaçant en octobre. Mais nous pensons que le moment sera peut-être meilleur plus tard au deuxième trimestre. C’est donc ce que nous testons cette année. »

Au cours des dernières années, Prime Day a incité les détaillants de Walmart à Target en passant par Kohl’s à proposer des promotions concurrentes, et il le fera probablement à nouveau.

« Cela crée une excitation de nulle part, tout droit sortie du vide », a déclaré Juozas Kaziukenas, fondateur et PDG de Marketplace Pulse, à propos de Prime Day. « Les gens achèteront simplement plus de choses … et peut-être que c’est le bon moment pour le faire en juin, plus tôt, car il y a beaucoup d’enthousiasme à propos du retour à la normale des choses, et les gens vont probablement acheter plus de vêtements et plus d’articles liés au voyage – qu’ils n’achètent pas depuis très longtemps. «

Dans le passé, Amazon a utilisé Prime Day pour promouvoir et promouvoir ses offres de mode, une partie croissante de son activité. Cela pourrait être sa plus grande opportunité à ce jour de le faire, car de nombreux Américains sortent de leurs soi-disant cocons pandémiques et rafraîchissent leur garde-robe.

Le nouveau calendrier pourrait également inciter de nombreux parents à lancer plus tôt les achats de la rentrée des classes. Après les vacances d’hiver, la rentrée est la deuxième occasion de vente au détail la plus achalandée.

En déplaçant Prime Day au deuxième trimestre, Amazon pourrait chercher à adoucir les comparaisons auxquelles il sera confronté alors qu’il annulera les verrouillages au domicile au printemps dernier, lorsque son activité a explosé. En 2020, le chiffre d’affaires d’Amazon au deuxième trimestre a bondi de 40% à 88,91 milliards de dollars, en grande partie grâce au stockage des acheteurs pendant la crise sanitaire.

«Ils ont un grand nombre à battre», a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail. « Tous les détaillants vont en souffrir. Ce n’est pas de la manipulation, mais cela met définitivement le commerce là où il doit aller pour que les chiffres semblent très positifs. »

D’autres détaillants comme Walmart et Target ont également vu leurs ventes augmenter au deuxième trimestre, car ils étaient considérés comme des détaillants essentiels et restaient ouverts, tandis que d’autres ont dû fermer temporairement des magasins en raison des restrictions de Covid.

Amazon n’a pas divulgué le montant de ses ventes le premier jour de l’année dernière, mais il a déclaré que les vendeurs tiers sur son marché avaient gagné plus de 3,5 milliards de dollars, une augmentation de près de 60% par rapport à 2019 et un record pour les petits et entreprises de taille moyenne qui composent le marché.

« Prime Day est une sorte de fausse fête », a déclaré Kaziukenas. « Mais je pense que cela suscite suffisamment d’enthousiasme et de marketing pour que tout ce qu’ils publient se vendra. »

– CNBC Annie Palmer contribué à ce reporting.