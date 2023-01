‘Voici pour de nombreuses vies d’amour’

L’actrice et créatrice de mode Masaba Gupta a épousé sa co-vedette de Masaba Masaba Satyadeep Misra lors d’une cérémonie intime. L’actrice a partagé des photos d’elle-même et de Satyadeep sur son Instagram vendredi matin, écrivant que le mariage avait eu lieu le même matin. Le message a rapidement été inondé de messages de félicitations de fans et d’amis célèbres.

S’adressant à Instagram, Masaba a partagé deux photos sur son compte que Satyadeep a également croisées. Les images montrent la mariée et le marié, vêtus de simples vêtements ethniques, regardant la caméra. Masaba porte un lehenga barfi rose et or avec des bijoux en or élaborés. Satyadeep est vêtu d’une kurta de couleur claire. La deuxième photo est un gros plan où les deux se regardent dans les yeux.

Sous-titrant les photos, Masaba a écrit : « J’ai épousé mon océan de calme, ce matin. Voici de nombreuses vies d’amour, de paix, de stabilité et surtout de rire. Et merci de m’avoir laissé choisir la légende – ça va être génial !” Parmi ceux qui ont félicité le couple figuraient les acteurs Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Shibani Dandekar, Neha Sharma et Athiya Shetty, qui s’est elle-même mariée il y a quelques jours.





Sur d’autres photos du mariage partagées par Vogue India, on peut voir Masaba poser avec sa mère Neena Gupta. Son père Viv Richards a également assisté au mariage. “C’est vraiment un moment privé pour nous deux, et plus que tout, nous voulions en profiter”, a déclaré Masaba à la publication.

Masaba est la fille de l’actrice Neena Gupta et de la joueuse de cricket antiguaise Vivian Richards. Elle a commencé sa carrière en tant que créatrice de mode avant de faire ses débuts d’actrice avec l’émission Netflix Masaba Maasaba, qui met également en vedette Neena. Satyadep, un acteur réputé de l’industrie, a commencé sa carrière avec le film de 2011 No One Killed Jessica. Il a depuis travaillé dans des titres comme Bombay Velvet et Vikram Vedha, en dehors de la série Web Tanaav.