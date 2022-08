Voici où vous pouvez regarder Ranbir Kapoor, l’acteur de Sanjay Dutt

Prime Video a lancé aujourd’hui le drame d’action Shamshera, mettant en vedette Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor ainsi que Ronit Bose Roy et Saurabh Shukla dans des rôles clés sur le service de streaming. Produit sous la bannière de Yash Raj Films et réalisé par Karan Malhotra, le film est le quatrième titre à être présenté en première sur Prime Video dans le cadre de l’accord de licence avec Yash Raj Films (YRF), après les premières numériques de Bunty Aur Babli 2, Jayeshbhai Jordaar et Samrat Prithviraj.

L’artiste de masse et le film d’action, Shamshera dépeint Ranbir Kapoor dans un double rôle – en tant que Shamshera et en tant que son fils, Balli. Le film tourne autour de la ville fictive de Kaza, une tribu de guerriers est emprisonnée, réduite en esclavage et torturée par un Shudh Singh autoritaire et impitoyable. Shamshera est une légende pour sa tribu qui se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu. Construit sur une prémisse plus grande que nature, Shamshera est désormais disponible sur le service pour un public du monde entier. Le film est disponible en hindi avec des doublages en tamoul et en télougou.

Vaani Kapoor a également annoncé la première OTT de Shamshera avec un message. L’actrice a partagé l’affiche avec la légende : « Une histoire héroïque de courage et de détermination. #ShamsheraOnPrime, regardez maintenant uniquement sur @primevideoin #RanbirKapoor @duttsanjay @ronitboseroy @saurabhshuklafilms @karanmalhotra21″

Le film est sorti avec un accueil mitigé de la part des masses et des critiques, et il a explosé au box-office. Lors d’une conversation exclusive avec Ranbir, lorsqu’on lui a demandé dans quel type d’espace mental il se trouvait, étant donné qu’il revenait à l’écran après quatre ans et depuis sa dernière sortie à l’écran en 2018, beaucoup de choses avaient changé dans sa vie personnelle, Ranbir Kapoor a déclaré à DNA : “Professionnellement c’est la même chose. Je travaille sur ces films (Shamshera et Brahmastra) depuis 4-5 ans. Personnellement, c’est un sentiment très différent. C’est quelque chose que je n’ai jamais ressenti auparavant. Donc, je ne peux pas comparer ça à mes films. Mais assis ici aujourd’hui, en ce qui concerne Shamshera, il y a beaucoup d’anxiété, de nervosité et beaucoup d’excitation. Shamshera est actuellement en streaming sur Amazon Prime Video